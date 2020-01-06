Не стоит и пробовать: диеты, которые вам точно не помогут

Один из самых частых запросов в поисковиках до Нового года – как быстро похудеть, чтобы влезть в то самое идеальное платье. Однако и после праздников поток вопросов не иссякает. Нередко первоочерёдной целью становится оперативная потеря лишнего веса, который мы якобы наели за выходные. В ход идёт всё: даже самые необычные диеты, которые можно найти на просторах Сети. Многие из них не только будут неэффективны, но и, вероятнее всего, подпортят здоровье. Рассказываем, о каких способах похудения стоит забыть, потому что они точно не дадут желаемого результата.
Шпротная диета
Каких только диет не существует в мире: ночная, жёлтая и, конечно же, шпротная. Наверное, любой человек, который немного разбирается в правильном питании, поймет, что копчёная рыба в масле никак не поможет похудеть. А сочетание шпрот с удоном — это вообще безумие. Сама идея шпротной диеты принадлежит женщине с Youtube-канала «Мама отличника». Благодаря её цитатам рождаются мемы, так что не поддавайтесь на уловку и не принимайте шутку как руководство к действию. Эта диета никак не поможет вам похудеть, да и потом негативно отразится на здоровье.
Алкогольная диета
Поверьте, винная диета — это не лучший способ похудеть за семь дней. Особенно, если вам дорого хорошее самочувствие. Действительно, с её помощью можно избавиться от лишних килограммов. Но, к сожалению, этот эффект достигается за счёт обезвоживания организма. Кроме того, как известно, спиртные напитки не подавляют аппетит, а наоборот усиливают его. Вероятность переедания и срыва очень высока. И что бы ни говорили, надо помнить, что вино само по себе — высококалорийный напиток. Если злоупотреблять им, то похудеть не получится.
Какой же рацион предлагают авторы методики? Одно вареное яйцо на завтрак, вино и кофе. Во время обеденной трапезы порции умножаются на два, кроме кофе. А на ужин можно полакомиться небольшим стейком, допить оставшееся в бутылке вино и вновь взяться за кофе. Надо ли говорить о том, что алкоголь пагубно влияет на сердце, особенно в сочетании с кофеином?
Помидорная диета
Видов этой диеты существует множество: помидорно-яблочная, помидорно-кефирная и помидорно-огуречная. Такая методика появилась в Японии, а потом разошлась по всему миру. Возможно, вам удастся сбросить пару лишних килограммов, употребляя одни томаты, но выглядеть вы лучше не станете.
Фото: istockphoto.com
Согласно правилам, нужно ежедневно питаться лишь блюдами из свежих помидоров и запивать их томатным соком. Он содержит в себе большое количество соли, которая задерживает жидкость в организме. Велик шанс просыпаться с отёками и вздутым животом. К тому же чрезмерное употребление помидоров может вызвать аллергию и нарушения работы желудочно-кишечного тракта — недалеко и до гастрита. При таком исходе вам точно придётся сидеть на диете, но уже не на помидорной.
Диета на макаронах и шоколаде
Мало кто поверит, но существует диета, во время которой надо питаться шоколадом и макаронами. Эта методика предполагает, что пить можно исключительно воду, а на обед и ужин готовить только пасту, например, с томатами. Вечером можно побаловать себя шоколадом и попкорном. Авторы считают, что сладкое насытит организм и подарит ощущение счастья — так вы с лёгкостью вытерпите все трудности похудения. Но разве шоколадный батончик может заменить те жизненно важные вещества, которые нужны организму?
Почему худеть быстро вредно?
Даже если вы увидите, казалось бы, разумный способ похудеть в кратчайшие сроки — лучше отбросьте такой вариант. Ускоренная потеря веса вредна для организма, особенно если она достигается благодаря экстремальному сокращению продуктов в рационе. Питание томатами, шпротами или макаронами с шоколадом — как раз тот случай. Диетолог, нутрициолог и блогер Борис Цацулин считает, что подобные быстрые диеты приведут к сильнейшему стрессу.
Борис: Здесь есть три компонента. И первый — психологический, когда человек резко меняет свой стандартный стереотип питания, который был выработан за долгое время, на необычную дефицитную диету, где небольшой набор продуктов. Да, результат будет: быстрое похудение возможно. Но оно сопровождается не только физическим, но и психологическим стрессом. Для того чтобы закрепить результат, нужно долгое время его разрабатывать, вырабатывать новый шаблон. Если произошла диета на короткий период, а потом идёт возврат к обычному режиму питания, то, естественно, результат не закрепится. А дополнительно вы получите психологический стресс.
Фото: istockphoto.com
Что же делать, если ни одна быстрая диета не работает? Мы советуем правильно питаться каждый день и заниматься спортом, ведь подтянутое тело нельзя получить за пару дней. Ежедневная работа над собой — залог красивых форм и крепкого здоровья.