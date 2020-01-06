Не стоит и пробовать: диеты, которые вам точно не помогут

Один из самых частых запросов в поисковиках до Нового года – как быстро похудеть, чтобы влезть в то самое идеальное платье. Однако и после праздников поток вопросов не иссякает. Нередко первоочерёдной целью становится оперативная потеря лишнего веса, который мы якобы наели за выходные. В ход идёт всё: даже самые необычные диеты, которые можно найти на просторах Сети. Многие из них не только будут неэффективны, но и, вероятнее всего, подпортят здоровье. Рассказываем, о каких способах похудения стоит забыть, потому что они точно не дадут желаемого результата.

Шпротная диета

Каких только диет не существует в мире: ночная, жёлтая и, конечно же, шпротная. Наверное, любой человек, который немного разбирается в правильном питании, поймет, что копчёная рыба в масле никак не поможет похудеть. А сочетание шпрот с удоном — это вообще безумие. Сама идея шпротной диеты принадлежит женщине с Youtube-канала «Мама отличника». Благодаря её цитатам рождаются мемы, так что не поддавайтесь на уловку и не принимайте шутку как руководство к действию. Эта диета никак не поможет вам похудеть, да и потом негативно отразится на здоровье.

Алкогольная диета

Поверьте, винная диета — это не лучший способ похудеть за семь дней. Особенно, если вам дорого хорошее самочувствие. Действительно, с её помощью можно избавиться от лишних килограммов. Но, к сожалению, этот эффект достигается за счёт обезвоживания организма. Кроме того, как известно, спиртные напитки не подавляют аппетит, а наоборот усиливают его. Вероятность переедания и срыва очень высока. И что бы ни говорили, надо помнить, что вино само по себе — высококалорийный напиток. Если злоупотреблять им, то похудеть не получится.

Какой же рацион предлагают авторы методики? Одно вареное яйцо на завтрак, вино и кофе. Во время обеденной трапезы порции умножаются на два, кроме кофе. А на ужин можно полакомиться небольшим стейком, допить оставшееся в бутылке вино и вновь взяться за кофе. Надо ли говорить о том, что алкоголь пагубно влияет на сердце, особенно в сочетании с кофеином?

Как понять, что ваша диета не работает? «Ничего не ем и не худею» — почему это неправильно и как с этим бороться. Рассказывает диетолог.

100-дневный читмил. Можно ли похудеть на мороженом и алкоголе На такой диете Энтони Говарду-Кроу удалось сбросить больше 14 килограммов.

Помидорная диета

Видов этой диеты существует множество: помидорно-яблочная, помидорно-кефирная и помидорно-огуречная. Такая методика появилась в Японии, а потом разошлась по всему миру. Возможно, вам удастся сбросить пару лишних килограммов, употребляя одни томаты, но выглядеть вы лучше не станете.

Фото: istockphoto.com

Согласно правилам, нужно ежедневно питаться лишь блюдами из свежих помидоров и запивать их томатным соком. Он содержит в себе большое количество соли, которая задерживает жидкость в организме. Велик шанс просыпаться с отёками и вздутым животом. К тому же чрезмерное употребление помидоров может вызвать аллергию и нарушения работы желудочно-кишечного тракта — недалеко и до гастрита. При таком исходе вам точно придётся сидеть на диете, но уже не на помидорной.

Диета на макаронах и шоколаде

Мало кто поверит, но существует диета, во время которой надо питаться шоколадом и макаронами. Эта методика предполагает, что пить можно исключительно воду, а на обед и ужин готовить только пасту, например, с томатами. Вечером можно побаловать себя шоколадом и попкорном. Авторы считают, что сладкое насытит организм и подарит ощущение счастья — так вы с лёгкостью вытерпите все трудности похудения. Но разве шоколадный батончик может заменить те жизненно важные вещества, которые нужны организму?

Интуитивное питание. Как поддерживать форму без диет и подсчёта калорий? Есть то, что хочется, и не толстеть — реально. Учимся вместе с экспертом.

Секрет вечной молодости. Алкаиновая диета, на которую «подсели» в Голливуде Как потерять лишние килограммы и закрепить результат надолго? Берём пример с Бэхемов.

Почему худеть быстро вредно?

Даже если вы увидите, казалось бы, разумный способ похудеть в кратчайшие сроки — лучше отбросьте такой вариант. Ускоренная потеря веса вредна для организма, особенно если она достигается благодаря экстремальному сокращению продуктов в рационе. Питание томатами, шпротами или макаронами с шоколадом — как раз тот случай. Диетолог, нутрициолог и блогер Борис Цацулин считает, что подобные быстрые диеты приведут к сильнейшему стрессу.

Борис: Здесь есть три компонента. И первый — психологический, когда человек резко меняет свой стандартный стереотип питания, который был выработан за долгое время, на необычную дефицитную диету, где небольшой набор продуктов. Да, результат будет: быстрое похудение возможно. Но оно сопровождается не только физическим, но и психологическим стрессом. Для того чтобы закрепить результат, нужно долгое время его разрабатывать, вырабатывать новый шаблон. Если произошла диета на короткий период, а потом идёт возврат к обычному режиму питания, то, естественно, результат не закрепится. А дополнительно вы получите психологический стресс.

Фото: istockphoto.com

Что же делать, если ни одна быстрая диета не работает? Мы советуем правильно питаться каждый день и заниматься спортом, ведь подтянутое тело нельзя получить за пару дней. Ежедневная работа над собой — залог красивых форм и крепкого здоровья.