Жизнь после льда. Чем занимаются фигуристки, завершившие карьеру

Сотникова, Липницкая и взявшая паузу Загитова. Куда ушли те, кто покинул большой лёд в юном возрасте?

Последние четыре года медалистами крупных стартов становятся совсем юные фигуристки. На Гран-при в Турине российские спортсменки — Трусова, Косторная и Щербакова, которым всего 15-16 лет — заняли весь пьедестал. Та же ситуация повторилась и на чемпионате России в Красноярске.

Если посмотреть на статистику прошлых годов, несложно заметить, что фигурное катание стремительно впадает в детство: возраст чемпионок становится всё меньше. Девушки, которые только недавно блистали на Олимпиаде в подростковом возрасте, теперь проигрывают новому поколению и не могут вернуть лидерский статус. Недавно 17-летняя Алина Загитова — победительница Игр в Пхёнчхане — сообщила о приостановлении карьеры. Заявление вызвало массу споров в спортивном мире. Интересно, чем занимаются спортсменки после завершения карьеры в молодом возрасте? Рассказываем о пяти фигуристках, которые отправились постигать жизнь вне льда.

Взяла от фигурного катания всё. Алина Загитова

В декабре этого года Алина объявила о паузе в карьере. В продолжающемся сезоне девушка не будет выступать ни на одном из стартов. Многие боятся, что спортсменка может вовсе не вернуться в строй. Загитова объясняет своё решение тем, что в 17 лет она взяла всё от фигурного катания. Ей удалось объединить золото Олимпийских игр, чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира. Таким образом, у фигуристки совсем не осталось спортивных целей.

В одном из интервью Алина призналась, что она устала от тренировочного режима, чёткое желание выходить на старт пропало, и она хочет его вернуть. Сразу же после громкого заявления Загитова поспешила успокоить поклонников в «инстаграме»:

Ни о каком уходе я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и сильнее. Я по-прежнему в сборной России и могу выступать за страну на международных соревнованиях. Я продолжаю фигурный путь с поддержкой моих тренеров.

Несмотря на временную паузу, фигуристка будет появляться в публичном пространстве. Недавно она дебютировала в главной роли в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки. Перфоманс с участием чемпионки имел большой успех и собрал неплохую кассу. Да и помимо участия в шоу, Алине явно есть чем заняться: она снимается в фильме вместе со своей собакой и выступает амбассадором Puma и Shiseido.

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«Девочка в красном» стала тренером. Юлия Липницкая

Некоторые восприняли паузу в карьере Алины как выход на пенсию. За её спиной всего два сезона на взрослом уровне, поэтому болельщикам было сложно смириться с потерей примы фигурного катания. Перед их глазами всё ещё свеж пример Юлии Липницкой, которая стала любимицей публики на Олимпиаде в Сочи. Помимо медали с Игр, в коллекции спортсменки есть золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира в 2014-м, а также второе место в финале Гран-при 2013 года.

После впечатляющего старта началась полоса неудач, c которыми Юлия не смогла справиться. Она так и не вернулась на международную арену и завершила карьеру в 19 лет. Тем не менее Липницкая не забросила спорт окончательно. В 2015-м она поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Через два года девушка начала комментировать фигурное катание и была в эфире более 8 часов на этапе Гран-при в России — Кубке «Ростелеком». Известное имя и большой багаж знаний позволили чемпионке справиться с новой ролью и набрать более 7 млн. просмотров. Липницкая также работала на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В феврале 2018-го Юлия совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных организовала «Академию Чемпионов», где стала тренером.

Участие в ледовых шоу не обошло и эту юную фигуристку. В 2018 году она подписала контракт на участие в проекте Евгения Плющенко «Щелкунчик-2». Начиная с января 2019-го, фигуристка радует зрителей исполнением роли Золушки.

Шоу-бизнес или спорт. Аделина Сотникова

Олимпиада в Сочи ознаменовалась уходом из спорта сразу двух фигуристок. Второй оказалась Аделина Сотникова. Она взяла золото в индивидуальном зачёте, идеально откатав обе программы. Спортсменка была вынуждена полностью пропустить постолимпийский сезон из-за серьёзной травмы ноги. Тяжёлый перелом, по сути, поставил крест на карьере девушки. После сезона 2015/16 она выходила на лёд только в различных шоу.

В февраля 2015 года Аделина приняла участие в «Танцах на льду» и завоевала приз зрительских симпатий. В 2016-м она победила в проекте «Ледниковый период» в паре с актёром Александром Соколовским. Сотникова несколько раз пыталась вернуться на спортивное поприще, но фигурное катание стремительно шло вверх: новые звёзды не оставляли шансов на возвращение.

В 2018-м Аделину пригласили в «Ледниковый период. Дети» в качестве жюри, а годом ранее — в «Топ Мини Моделс» совместно с Яной Рудковской. Сейчас светская жизнь чемпионки разнообразна: она снимается в клипах и телепередачах. Например, в «Голубом Огоньке».

Кроме того, Сотникова начала вести собственный бизнес. Она открыла маникюрный салон в центре Москвы с оптимистичным названием «Be happy». Девушка отметила, что это совместный проект, в котором немаловажное участие принимает её мама.

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Депрессия, комментаторство и ледовые шоу. Елена Радионова

В отличие от Сотниковой, которая наслаждается триумфом на Олимпиаде в Сочи, Радионовой выйти на Игры не удалось дважды, хотя она подавала большие надежды в сезоне 2015/16. Елена пыталась пробиться на соревнования 2014-м и 2018-м, но после неудачных результатов стала подвергаться приступам депрессии и задумалась о завершении карьеры. В интервью порталу Федерации фигурного катания она призналась:

Естественно, из всего случившегося я сделала выводы. Поначалу в голову лезли разные мысли: кататься – не кататься. Состояние было такое непонятное. Не понимала, что делать, как быть. Не тренироваться, ничего не хотелось. Опустошение. Никаких мыслей. Просто проживала жизнь без всяких событий, каких-то рассуждений или раздумий…

Официально об уходе со льда Радионова не объявляла, но вряд ли она сможет вернуться в новую эпоху фигурного катания. Сейчас девушка уделяет больше времени ледовым шоу, она также пробовала себя в роли комментатора. Елена дважды выступала в проекте Art on Ice, который проходит в Швейцарии. Кроме того, фигуристка играла одну из сестриц в ледовой версии «Золушки» от Евгения Плющенко.

Счастливое замужество. Анна Погорилая

Её можно с уверенностью назвать старательной одиночницей, которая всегда проявляла дисциплинированность. Анна завоевала титул известной фигуристки после юниорского чемпионата мира в Милане, опередив Радионову и Липницкую. Старт на взрослом уровне прошёл для Погорилой удачно. Она одержала победу в финале Кубка России и забрала две медали — золотую и бронзовую — на этапах Гран-при. Но в один момент карьера фигуристки пошла на спад, и девушка перестала появляться на соревнованиях.

В 2018 году Анна вышла замуж за коллегу Андрея Невского, который представлял Латвию в танцах на льду. Судя по «инстаграму» фигуристки, она всё ещё уделяет время тренировкам и участвует в ледовых шоу. Однако без коньков спортсменка чувствует себя так же хорошо и живёт счастливой жизнью.