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Как правильно произносить названия спортивных брендов? Частые ошибки

Как правильно произносить названия брендов?
Валерия Баринова
8 спортивных брендов, названия которых мы произносим неправильно
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Lifestyle / Город 0

Огромное количество производителей спортивных товаров на рынке вводит нас в ступор. И не только потому, что правильно подобрать экипировку становится всё сложнее. Ещё одна проблема, с которой мы нередко сталкиваемся, заходя в мультибрендовый магазин, – как же произносятся сложные названия зарубежных компаний? И, казалось бы, с теми, что постоянно на слуху, всё понятно. Да и в России вам наверняка предложат то, что нужно, как бы вы не сказали. А что делать, если вы отправились на шоппинг, например, в Европу? Рассказываем, как произнести названия спортивных брендов, чтобы вас точно поняли.

Nike

Мы давно привыкли произносить называние этого бренда как «Найк». Однако оно происходит от имени греческой богини победы Ники. А потому и должно произноситься как «Найки». Незнание этого факта привело к широкому распространению первой версии в русскоязычной среде. Она настолько прижилась, что стала использоваться в названии официального представителя компании в России. То есть произношение «Найк» ошибкой считаться не будет, но, чтобы вас правильно поняли за рубежом, советуем придерживаться второго варианта.

Converse

Ещё одно название, в котором русскоговорящие часто делают ошибки. Главная – попытка произнести его как «конвёрс», что в переводе c английского языка означает общение. Несмотря на идентичное написание, сами же американцы произносят название как «кОнверс», ставя ударением на первом слоге.

Сolumbia sportswear

Это американская компания, производитель и поставщик одежды и аксессуаров для активного отдыха. Часто встречающаяся ошибка – произношение «Колумбия». Но здесь всё просто, запоминаем как в песне – «Каламбия пикчерз» не представляет. А «Каламбия спортсвэ» очень даже представляет!

Dsquared2

Бренд создан дуэтом дизайнеров из Канады, братьями-близнецами. Они известны своей особой философией, которая делает фэшн-коллекции, которые предназначены не только для подиума, но и для обычной комфортной повседневной жизни. Сложное название итальянского бренда представляет собой игру слов, которая читается как «ДискуЭрт».

Burton Snowboards

Любители активного зимнего отдыха наверняка сталкивались с этим производителем. Эта компания основана Джейком Бёртоном Карпентером в 1977 году. Соответственно и название её читается как «Бёртон сноубордс».

С экипировкой вроде бы разобрались. Перейдём к шопингу подороже. Оказывается, некоторые марки спортивных автомобилей мы тоже зачастую произносим неверно.

Lamborghini

Это итальянский автомобиль. Значит, к названию нужно применять правила итальянского языка, а не английского, как мы привыкли. Сочетание «gh» в итальянском читается как «г». Получается, верно будет произнести «Ламборгини».

Porsche

И эту машину русскоговорящие любят называть на английский манер без последней гласной. Однако эта марка была создана немецким конструктором Фердинандом По́рше. Так что самым правильным вариантом будет произносить «По́рше» – с ударением на первый слог и гласной в конце.

Mercedes-Benz

Казалось бы, куда уж проще. Тем не менее при произношении этой фирмы главная трудность кроется в ударении. Автомобиль получил имя в честь девочки Адрианы Еллинек — дочери австрийского предпринимателя Эмиля Еллинека. Домашние прозвали её Мерсе́дес (от сефардского «милосердие, грация») — ударение в прозвище падает на второй слог. А значит, что и компания-производитель называется «мерсЕдес», и большинство европейцев произносят именно так. Кстати, американцы ещё и смягчают последний слог. У них получается что-то вроде «мерсЕдис».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/converse/nike

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