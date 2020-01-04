Старость за горами. Упражнения, которые помогут продлить молодость

Результаты многих исследований показали, что ЗОЖ и хорошая физическая подготовка — главный секрет долголетия. Спорт вполне может прибавить несколько лет жизни, однако стоит внимательно относиться к выбору упражнений и учитывать индивидуальные особенности. Некоторые занятия стимулируют работу сердца, другие избавляют от стресса. Мы собрали наиболее эффективные активности, которые положительно скажутся на здоровье и помогут продлить молодость.
Бег
Такая кардионагрузка отлично снижает уровень холестерина. Именно избыток этого вещества в крови является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Бег стимулирует выработку липопротеиновых клеток высокой плотности, поддерживающих баланс холестерина. Также пробежки тренируют сердечную мышцу, делая её более сильной и упругой. Это может предотвратить ряд заболеваний сердца и, следовательно, увеличить срок жизни.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, кардионагрузка отлично прокачивает наши лёгкие. Фитнес-тренер и блогер Владислав Литвиненко считает, что даже бег на низкой скорости идёт на пользу организму.
Владислав: При беге мы активно работаем не только ногами, но и лёгкими, которые обязаны усиленно обеспечивать организм кислородом. Человеку среднего возраста и веса в состоянии покоя нужно примерно 150-200 мл кислорода в минуту. Во время бега со скоростью 5-6 км/ч организму уже требуется 1-1,5 л. жизненно важного газа ежеминутно. При этом через трохеи и бронхи прокачивается около 40 л. воздуха. Такой значительный рост производительности как раз и обеспечивает тренировочный эффект.
Аэройога
Она помогает снять напряжение в спине и шее после рабочего дня и других нагрузок. Всё это достигается за счёт выполнения упражнений в гамаке. Когда позвоночник растягивается, улучшается кровообращение в межпозвоночных дисках. Они получают большее количество питательных веществ, сохраняют форму и структуру. Регулярные занятия помогают избежать головных и спинных болей. А медитативный характер самой йоги позволяет расслабиться и снять стресс. Главное — не заснуть! Ведь мы не так часто можем повисеть вверх ногами, как Питер Паркер.
Плавание
Плавание, как и бег, считается отличной кардионагрузкой, которая улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и укрепляет мышечный корсет. Главное преимущество этого вида спорта в том, что регулярные тренировки в бассейне увеличивают ёмкость лёгких. Благодаря систематическим занятиям в воде вы будете получать больше кислорода — это способствует работе мозга и концентрации внимания.
Фото: istockphoto.com
Растяжка
Растяжка или, как сейчас модно называть это занятие, стретчинг необходим для поддержания силы и здоровья мышц. Будучи упругими, они становятся наиболее подготовленными к физическим нагрузкам. Это особенно ощущается с возрастом: люди часто начинают страдать проблемами с суставами и сталкиваются с растяжениями. Стретчинг поможет избежать подобных травм.
Командные виды спорта
Исследоветли из The Copenhagen City Heart Study доказали, что люди, занимающиеся командными видами спорта, могут рассчитывать на большую продолжительность жизни. Учёные утверждают, что общение и социальное взаимодействие укрепляют эмоциональное здоровье, мотивируют больше заниматься спортом и вести активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки улучшают когнитивные навыки: например, память и концентрацию. Наиболее эффективные виды спорта: теннис, бадминтон и футбол.
Фото: istockphoto.com
Калланетика
Это комплекс различных упражнений на растяжку и сокращение всех групп мышц. Особенность тренировки заключается в том, что она полностью статична и чем-то напоминает асаны в йоге. К слову, они и легли в основу фитнес-направления. С помощью калланетики прорабатываются мышцы спины, пресса, рук, плеч, бёдер и ягодиц. Для занятий нет возрастных ограничений, потому что неспешный темп упражнений позволяет избежать травм, привести себя в отличную физическую форму и достичь гармонии с душой и телом.