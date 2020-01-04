Старость за горами. Упражнения, которые помогут продлить молодость

Бег, плавание, аэройога и другие активности, которые не дадут телу постареть.

Результаты многих исследований показали, что ЗОЖ и хорошая физическая подготовка — главный секрет долголетия. Спорт вполне может прибавить несколько лет жизни, однако стоит внимательно относиться к выбору упражнений и учитывать индивидуальные особенности. Некоторые занятия стимулируют работу сердца, другие избавляют от стресса. Мы собрали наиболее эффективные активности, которые положительно скажутся на здоровье и помогут продлить молодость.

Такая кардионагрузка отлично снижает уровень холестерина. Именно избыток этого вещества в крови является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Бег стимулирует выработку липопротеиновых клеток высокой плотности, поддерживающих баланс холестерина. Также пробежки тренируют сердечную мышцу, делая её более сильной и упругой. Это может предотвратить ряд заболеваний сердца и, следовательно, увеличить срок жизни.

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Кроме того, кардионагрузка отлично прокачивает наши лёгкие. Фитнес-тренер и блогер Владислав Литвиненко считает, что даже бег на низкой скорости идёт на пользу организму.

Владислав: При беге мы активно работаем не только ногами, но и лёгкими, которые обязаны усиленно обеспечивать организм кислородом. Человеку среднего возраста и веса в состоянии покоя нужно примерно 150-200 мл кислорода в минуту. Во время бега со скоростью 5-6 км/ч организму уже требуется 1-1,5 л. жизненно важного газа ежеминутно. При этом через трохеи и бронхи прокачивается около 40 л. воздуха. Такой значительный рост производительности как раз и обеспечивает тренировочный эффект.

Аэройога

Она помогает снять напряжение в спине и шее после рабочего дня и других нагрузок. Всё это достигается за счёт выполнения упражнений в гамаке. Когда позвоночник растягивается, улучшается кровообращение в межпозвоночных дисках. Они получают большее количество питательных веществ, сохраняют форму и структуру. Регулярные занятия помогают избежать головных и спинных болей. А медитативный характер самой йоги позволяет расслабиться и снять стресс. Главное — не заснуть! Ведь мы не так часто можем повисеть вверх ногами, как Питер Паркер.

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Плавание, как и бег, считается отличной кардионагрузкой, которая улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и укрепляет мышечный корсет. Главное преимущество этого вида спорта в том, что регулярные тренировки в бассейне увеличивают ёмкость лёгких. Благодаря систематическим занятиям в воде вы будете получать больше кислорода — это способствует работе мозга и концентрации внимания.

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Растяжка

Растяжка или, как сейчас модно называть это занятие, стретчинг необходим для поддержания силы и здоровья мышц. Будучи упругими, они становятся наиболее подготовленными к физическим нагрузкам. Это особенно ощущается с возрастом: люди часто начинают страдать проблемами с суставами и сталкиваются с растяжениями. Стретчинг поможет избежать подобных травм.

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Командные виды спорта

Исследоветли из The Copenhagen City Heart Study доказали, что люди, занимающиеся командными видами спорта, могут рассчитывать на большую продолжительность жизни. Учёные утверждают, что общение и социальное взаимодействие укрепляют эмоциональное здоровье, мотивируют больше заниматься спортом и вести активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки улучшают когнитивные навыки: например, память и концентрацию. Наиболее эффективные виды спорта: теннис, бадминтон и футбол.

Фото: istockphoto.com

Калланетика

Это комплекс различных упражнений на растяжку и сокращение всех групп мышц. Особенность тренировки заключается в том, что она полностью статична и чем-то напоминает асаны в йоге. К слову, они и легли в основу фитнес-направления. С помощью калланетики прорабатываются мышцы спины, пресса, рук, плеч, бёдер и ягодиц. Для занятий нет возрастных ограничений, потому что неспешный темп упражнений позволяет избежать травм, привести себя в отличную физическую форму и достичь гармонии с душой и телом.