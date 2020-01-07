Выдержит не каждый. Через что проходят пилоты Формулы-1

Не секрет, что пилотам Формулы-1 всегда нужно быть в отличной форме и тренироваться каждый день по несколько часов. Однако некоторые до сих пор считают, что гонки нельзя назвать спортом в буквальном смысле слова. Людям кажется, что в заездах нет сильного физического напряжения, как в фигурном катании, борьбе или футболе. Камнем преткновения для скептиков остаётся постоянное нахождение пилота в болиде, которое больше похоже на сидячий отдых, нежели на трудно выполнимую задачу. Что ж, с этим можно и нужно поспорить. Ведь гонять по МКАДу со скоростью 100 км/ч не равно пилотировать болид. Неподготовленный человек с трудом его заведёт и сдвинет с места. Рассказываем, через что проходят спортсмены ради успеха в своём деле.

Сердце пилота: от 50 до 200 ударов в минуту

По уровню физической подготовки участники Ф-1 могут сравниться с олимпийцами. В их тренировки включены не только упражнения на все группы мышц, но и задания на быстроту реакции, концентрацию, преодоление психологических и физиологических сложностей. Так, например, средний пульс пилота находится на уровне 170 ударов в минуту. А в пиковые моменты достигает 200 — максимум, который может осилить человек без вреда для здоровья. Это единственный вид спорта с таким высоким показателем.

Кроме того, во время заезда сердце пилота испытывает серьезные перепады. При приближении к точке торможения число сокращений близится к 160, в процессе остановки болида немного растёт, чтобы потом упасть к показателю 50-60 ударов в минуту. Неудивительно, что перед соревнованиями каждый гонщик проходит тщательное обследование, ведь нагрузка во время Гран-при похожа на ту, что испытывает марафонец.

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Строгие диеты: голод как лучший друг

Для того чтобы стать пилотом гоночного болида, нужно в него хотя бы сесть. Кристиан Бейл для роли в фильме «Форд против Феррари» похудел на 30 киллограммов, потому что не помещался в машину. Причем идеальный вес гонщика определяют не диетологи, а инженеры, которые создают авто. Спортсменам приходится внимательно следить за весом и правильно питаться.

Большим мукам в виде диет подвергаются высокие люди. Льюис Хэмилтон, рост которого 174 см, в одном из интервью признался, что испытывает постоянный голод во время сезона. А, например, экс-пилот Фелипе Масса не сильно ограничивал себя в еде из-за маленького роста. К счастью, за последние пару лет правила стали менее жёсткие. Теперь крупные пилоты могут позволить себе есть чуть больше.

Тренировки для поддержания тонуса

Несмотря на то что гонщики много времени проводят в тренажерном зале, они не выглядят как бодибилдеры. Суть подготовки — держать организм в тонусе, чтобы мышцы могли комфортно выдерживать перегрузки. Большая часть упражнений направлена на укрепление шеи и плечевого пояса, ведь при прохождении поворотов они подвергаются сильному напряжению. На тренировке пилот надевает шлем, к которому цепляют пятикилограммовый груз, и ложится на бок. Задача упражнения — удержать голову в горизонтальном положении как можно дольше.

Особенно важно уделять внимание заданиям на быстроту реакции, концентрации и координации. Их можно делать где угодно, лишь было бы желание. Дженсон Баттон любил в свободное время одновременно бросать три теннисных мяча в стену и пытаться их поймать. Это ещё и укрепляет нервную систему.

Во время заездов пилотам надо не просто нажимать на педали и крутить руль, но и постоянно сохранять концентрацию и ориентироваться во множестве переключателей. Суть одного из тренажеров для гонщиков заключается в том, чтобы нажимать на клавиши «истина» или «ложь», когда на дисплее появляются слова с разными цветами. Верный ответ зависит от того, совпадает ли оттенок с его названием. Естественно, на раздумье даётся всего секунда, поэтому действовать нужно быстро и желательно правильно. С первого раза с заданием справился только один пилот — Марк Жене.

В большинстве видов спорта потеря внимательности может обернуться проигрышем. В автогонках же невнимательность может стать причиной потери ценных секунд или аварии. На больших скоростях при маленьком пространстве для манёвра ошибка может привести к совершенно неожиданным результатам. Поэтому пилотам важно находиться на пике физического развития и уметь концентрироваться на вождении.

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Рацион автогонщиков: углеводная загрузка без жирного и жареного

Меню каждого гонщика разрабатывается индивидуально, в зависимости от климатических условий места проведения Гран-при. Дневной рацион состоит из продуктов, богатых углеводами, и полностью исключает жирную, жареную пища и продукты, замедляющие пищеварительный процесс. Например, белый хлеб. Количество потребляемой жидкости также определяется отдельно для каждого. Специалисты трижды взвешивают спортсмена, подсчитывают уровень потери жидкости и создают график пополнения водного баланса.

Сильнейшая перегрузка пилотов

На заездах спортсмены испытывают колоссальное давление. Оно сопоставимо с тем, которое терпят лётчики-испытатели при выполнении трюков. Во время торможения автогонщик может перетерпеть перегрузку в 5 g. В историю мирового спорта вошел случай, когда пилот IndyCar Кенни Брак остался в живых после кратковременной перегрузки в 214 g. Чтобы понять, какому испытанию он подвергся, нужно умножить эту цифру на средний вес в 75 кг и получить итоговый результат — около 16 тонн! Мужчина не только выжил, но и попытался снова вернуться в спорт через 18 месяцев.

На самом деле, автогонщики — самые настоящие атлеты с потрясающей выносливостью. Дженсон Баттон, например, ради удовольствия занимается триатлоном. Многие пилоты любят футбол, теннис, бег, велогонки и другие виды спорта. Участникам Формулы-1 важно проводить время не только в спортзале, но и заниматься разными активностями, потому что только так можно держать себя в отличной форме.