Александр Орлов: спорт помогает мне жить в высоком ритме

Будни успешного бизнесмена порой похожи на непрерывную череду сменяющихся событий, трудных задач и организационных моментов. Чтобы не сойти с ума в таком темпе жизни, важно по-настоящему любить то, что ты делаешь, и уметь абстрагироваться от ненужных мыслей.

У бизнесмена и учредителя Black Star Fitness Александра Орлова хватает времени и энтузиазма на все проекты, за которые он берётся, будь то кинопроизводство, открытие ресторанов за рубежом или развитие ЗОЖ-трендов. Мы встретились с Александром, чтобы побеседовать о его отношении к спорту, бизнесе и поиске мотивации.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

О спорте: современные тренды и любовь к тренировкам

Я по жизни занимаюсь спортом. Где бы ни перемещался, ни путешествовал, делаю это постоянно по часу-полтора в день.

Спорт помогает мне жить в высоком ритме и быть выносливым. Он даёт возможность много работать, не уставая.

Во время занятий можно абстрагироваться, помедитировать, отключиться от лишних мыслей.

Наше мышление завязано на спорте. Если ты занимаешься, то соображаешь быстрее и лучше. Я без спорта вообще не понимаю и не мыслю жизнь.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Сейчас на пике популярности спортивные танцевальные программы и кроссфит, основанный на единоборствах. Это идёт из Америки.

Тренды меняются и в плане силовых тренировок. Раньше занимались с большими весами и меньшим количеством повторений, сейчас наоборот. Посчитали, что если ты делаешь движение по 12-15 раз в каждом подходе, то это лучше прорабатывает мышцы.

Я занимаюсь боксом, бегаю, тренируюсь в зале, хожу на йогу и люблю экстремальный туризм. Сейчас хочу попробовать себя в борьбе.

Спорт продлевает жизнь и делает её качественнее, это однозначно.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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О фитнес-индустрии: развитие Black Star Fitness и фишки клуба

Я давно хотел создать что-то своё: фитнес или сеть. Так как я в приятельских отношениях с Тимати, то переодически говорил ему это. Он сказал, что у него тоже есть такие идеи.

В нашем клубе много разных фишек. Тут интересный дизайн, много зелени, крутая линейка тренажёров — это последние модели. Зона боевых искусств с белыми брендированными мешками выделена отдельно в виде большого октагона — такой редко где стоит.

Инструкторы клуба одеты в свою одежду — у них нет привязки к униформе. Они выглядят более непринуждённо и модно.

В Black Star Fitness играет хип-хоп: он располагает к тренировкам. Сейчас вообще этот жанр в тренде.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

В составлении меню мы пытались ориентироваться на лос-анджелесские спортивные бары. У нас много протеиновой еды, например, белковых капкейков.

Все люди думают, что Black Star — это что-то индустриальное, промышленное, тёмное и так далее. Мы не хотели быть, как все, и решили сделать, наоборот, светлое оформление. Но бассейн будет чёрного цвета.

Black Star — это бренд, поэтому мы изначально открывали клуб под этим именем. Сюда будет ходить много звёзд, причём не только из лейбла. Мы уже подарили карты Кате Лель, диджею Smash, Наташе Рудовой и всем нашим артистам.

Самое главное в управлении фитнес-клубом — это правильно подобранная команда: менеджерский, тренерский состав. Второе — личный опыт. Я сам постоянно хожу сюда, общаюсь с инструкторами и тренируюсь у них. И третье — это правильный PR и маркетинг.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

У нас заготовлено много разных инноваций. Например, кабинет по биохакингу, где будут прописывать индивидуальные программы для омоложения и более успешного функционирования.

Я не знаю, стал ли я популярнее, открыв фитнес-клуб. Но для кармы это хороший бизнес. Потому что ты продаёшь здоровый образ жизни, а не алкоголь или сигареты.

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О ресторанах и кино: заведения за рубежом и продюсирование как хобби

Bulldozer Group и развивает ресторанный бизнес в России и за рубежом. Кроме того, наш герой успел попробовать себя в роли кинопродюсера и работал над фильмами «Скорый «Москва — Россия»», «Бедуин» и «Сатисфакция». Сейчас Александр Орлов возглавляети развивает ресторанный бизнес в России и за рубежом. Кроме того, наш герой успел попробовать себя в роли кинопродюсера и работал над фильмами «Скорый «Москва — Россия»», «Бедуин» и «Сатисфакция».

Главная фишка Bulldozer Group в том, что бизнес представлен в разных странах. По-моему, насчитывается около 8 или 9 мест, где мы развиваемся. Мы мультиформатный бизнес.

Есть бренды, которые мы развиваем по всему миру. К примеру, Gaia — он греческий, но работает в Монако и Дубае. В следующем году будем открывать в Лондоне.

Я, скорее, ресторатор. У меня больше проектов в ресторанном бизнесе, и много времени я уделяю именно им.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Я фанат кино, и продюсирование было больше хобби, чем бизнесом. Мне всегда хотелось попасть в мир кино. Я это сделал, поработал там и понял, что достиг цели — пока достаточно.

Быть режиссёром значит выпасть на год из жизни и полностью заниматься проектом. Я пока не могу себе этого позволить.

Если бы у меня в голове был идеальный фильм, я бы его снял. Это была бы драма, конечно же, или триллер.

Рестораны и фитнес — не совсем полярные сферы, они про услуги. В кино же работают другие законы. Но продюсирование — это, в общем-то, правильная организация всех процессов. Можно сказать, что, когда ты создаёшь ресторан, ты продюсируешь его.

О принципах: качества успешного бизнесмена и удовольствие от работы

Бизнесмен — это человек, который умеет правильно организовать людей и, главное, своё время. На мой взгляд, такое качество либо дано с рождения, либо нет. Научиться ему сложно.

Конечно, я могу назвать себя удавшимся бизнесменом, раз зарабатываю бизнесом деньги.

Менеджерские качества у меня, вероятно, были изначально, но я развивал их дополнительно.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Когда постоянно что-то делаешь, ты экспериментируешь с разными форматами. И где-то происходят факапы, естественно. Если ты видишь, что уже ничего нельзя изменить и складывается неудачная картина, то нужно фиксировать убытки, закрывать проект и двигаться дальше.

Как могут быть в успешном проекте грандиозные провалы? Это две несовместимые вещи.

Если бы я занимался нелюбимой работой, я бы, наверное, сошёл с ума. Моя работа — она же хобби, я получаю от неё удовольствие.

Я не страдаю на работе, я кайфую от неё. Нет такого, что я где-то стрессую, а потом мне нужна отдушина.

Я могу отдыхать где угодно, в любом месте найду возможность расслабиться.