10 фильмов, в которых сыграли известные спортсмены

Для атлетов с мировым именем спортивное поприще — не единственная возможность реализоваться и при этом получить гонорар. Режиссёры не раз приглашали футболистов, баскетболистов и даже боксёров принять участие в съёмках фильмов. Для представителей киноиндустрии это неплохой шанс поднять рейтинг картины, а для чемпионов — попробовать себя в новой сфере. Скажем честно, иногда совместные работы получались весьма впечатляющими. Мы подобрали для вас десять художественных картин от 1978 до 2017 года, в которых сыграли известные спортсмены.
«Игра смерти», 1978 г.
Жанр: боевик.
В ролях: Карим Абдул-Джаббар.
Американскому баскетболисту удалось запомниться миру как минимум по двум причинам. Абдул-Джаббар до сих пор является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА. К тому же спортсмен успел сойтись в пятиминутной схватке с мастером боевых искусств Брюсом Ли. Сделали они это в «Игре смерти» — картине, посвящённой борьбе героя по имени Билли Ло с преступным синдикатом в Гонконге. К несчастью, фильм стал последним для Ли. Актёр умер, когда съёмки ещё не завершились.
К слову, несмотря на то, что первую часть боя вёл Карим, Брюс всё же одолел его удушающим приёмом.
Фото: Кадр из фильма «Игра смерти»
«Джинна вызывали?», 1996 г.
Жанр: комедия.
В ролях: Шакил О’Нил.
Чаще всего спортсменам достаются эпизодические роли или камео, но не в этот раз. Шакил О'Нил сыграл одного из главных героев — джинна Казаама. Он пришёл на помощь Максу, которого обижали в школе, и попросил загадать его три желания. По словам тех, кому понравился фильм, это добрая поучительная комедия с большой долей юмора. А баскетболист идеально подошёл на роль сказочного персонажа, ведь именно в таком друге нуждался мальчик.
Фото: Кадр из фильма «Джинна вызывали?»
«Космический джем», 1996 г.
Жанр: мультфильм, фэнтези.
В ролях: Майкл Джордан.
Кажется, конец XX века — время, когда звёздам НБА было свойственно покорять кинематограф. Но Майкл Джордан всё же отличился и снялся… в мультфильме. По его сюжету, злые монстры вторглись на нашу планету и угрожали земным зверюшкам во главе с кроликом Багзом Банни. Но он нашёл выход и предложил противникам на спор сыграть в баскетбол, пригласив на свою сторону именитого Джордана.
Фото: Кадр из фильма «Космический джем»
В фэнтези можно заметить и других игроков лиги: Чарльза Баркли, Патрика Юинга, Магси Богза, Ларри Джонсона, Шона Брэдли и Лари Бёрда.
«15 минут славы», 2001 г.
Жанр: боевик.
В ролях: Олег Тактаров.
Чемпион мира по боевым искусствам не раз появлялся на голливудских съёмках. В фильме «15 минут славы» он сыграл эмигранта, который приехал в Нью-Йорк на пару с другом, украл видеокамеру и стал снимать криминальные похождения. Помимо этой картины, Олег играл в «Самолёте президента», «Хищниках», «Шелесте», сериалах «Шпионка» и «Охота на изюбря».
Интересно, что на этом кадре Тактаров стоит рядом с Робертом Де Ниро.
Фото: Кадр из фильма «15 минут славы»
«Астерикс на Олимпийских играх», 2008 г.
Жанр: фэнтези, комедия.
В ролях: Михаэль Шумахер и Зинедин Зидан.
В этой комедии мы можем увидеть аж двух звёзд спорта: пилота Формулы-1 Шумахера и французского футболиста Зидана. И, на самом деле, не сразу догадаешься, что на экране именно они. Михаэль сыграл погонщика на колеснице Шумикса и, естественно, финишировал в заезде первым. Одет персонаж был в красное — цвет команды Ferrari, за которую выступал гонщик.
Фото: Кадр из фильма «Астерикс на Олимпийских играх»
Если Шумахер появился в символичном образе, то Зизу в фильме и в правду не узнать. Чёрные длинные волосы, жирная подводка на веках и золотые украшения сделали египтянина Зинединиса комичным. Но мяч, конечно же, остался при нём!
Фото: Кадр из фильма «Астерикс на Олимпийских играх»
В «Астериксе на Олимпийских играх» мелькнули и другие спортсмены: баскетболист Тони Паркер, рестлер Натан Джонс и теннисистка Амели Моресмо.
«Мальчишник в Вегасе», 2009 г.
Жанр: комедия.
В ролях: Майк Тайсон.
В популярной американской комедии боксёр исполнил роль самого себя. Даже про тигров режиссёры не соврали. Тайсон, действительно, какое-то время держал у себя трёх бенгальских хищников, хотя сейчас вспоминает их покупку без особого удовольствия. По сюжету картины, судьба свела сильно напившихся на мальчишнике парней и Майка, когда они по нелепости украли у спортсмена одного из животных.
Сам боксёр в беседе со Sports Illustrated с досадой рассказал, что большинство современных детей знает его только по роли в «Мальчишнике».
Фото: Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»
«В поисках Эрика», 2009 г.
Жанр: драма, фэнтези.
В ролях: Эрик Кантона.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции нередко появляется на съёмках. Правда, фильмы с его участием оказываются не такими уж рейтинговыми. «В поисках Эрика» — это история о двух героях с одинаковым именем. Только один работает почтальоном «МЮ», а другой уже заработал известность в качестве игрока. Кантона является несчастному мужчине во снах и дарит шанс выбраться из депрессии.
Фото: Кадр из фильма «В поисках Эрика»
«Нокаут», 2012 г.
Жанр: боевик.
В ролях: Джина Карано.
Это далеко не первая работа девушки-бойца ММА в кино. Зрители уже знали её по «Дэдпулу», а в 2013 году Джина снялась в шестой части франшизы «Форсаж». Но именно Стивен Спилбег решил отдать Карано главную роль в его проекте «Нокаут». Девушка сыграла тайного агента разведки, за которой началась настоящая охота после провала на задании.
Фото: Кадр из фильма «Нокаут»
«Три икса: Мировое господство», 2017 г.
Жанр: боевик.
В ролях: Неймар.
В крайней части фильма «Три икса» бразилец появился всего на пару минут. Он пообедал с героем Сэмюэла Джексона в китайской забегаловке и успел продемонстрировать футбольные навыки в неожиданной ситуации. Когда в кафе забежал грабитель с оружием, Неймар не растерялся и вырубил его ударом с лёта. Только вместо мяча была салфетница.
Фото: Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»
«Меч короля Артура», 2017 г.
Жанр: драма, фэнтези.
В ролях: Дэвид Бекхэм.
За эту роль в картине Гая Ричи Бекхэм успел стать объектом насмешек. Зрителям показалось, что появление футболиста в образе рыцаря Триггера, служащего королю Вортигерну, оказалось слишком коротким, дерзким и «достойным Оскара». Кстати, Дэвид работал вместе британским режиссёром и до фильма «Меч короля Артура». Спортсмен сыграл камео в «Агентах А. Н. К. Л.».
Фото: Кадр из фильма «Меч короля Артура»