10 фильмов, в которых сыграли известные спортсмены

Помимо довольно популярных ролей, мы нашли и те, которые смогут вас удивить.

Для атлетов с мировым именем спортивное поприще — не единственная возможность реализоваться и при этом получить гонорар. Режиссёры не раз приглашали футболистов, баскетболистов и даже боксёров принять участие в съёмках фильмов. Для представителей киноиндустрии это неплохой шанс поднять рейтинг картины, а для чемпионов — попробовать себя в новой сфере. Скажем честно, иногда совместные работы получались весьма впечатляющими. Мы подобрали для вас десять художественных картин от 1978 до 2017 года, в которых сыграли известные спортсмены.

«Игра смерти», 1978 г.

Жанр: боевик.

В ролях: Карим Абдул-Джаббар.

Американскому баскетболисту удалось запомниться миру как минимум по двум причинам. Абдул-Джаббар до сих пор является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА. К тому же спортсмен успел сойтись в пятиминутной схватке с мастером боевых искусств Брюсом Ли. Сделали они это в «Игре смерти» — картине, посвящённой борьбе героя по имени Билли Ло с преступным синдикатом в Гонконге. К несчастью, фильм стал последним для Ли. Актёр умер, когда съёмки ещё не завершились.

К слову, несмотря на то, что первую часть боя вёл Карим, Брюс всё же одолел его удушающим приёмом.

Фото: Кадр из фильма «Игра смерти»

«Джинна вызывали?», 1996 г.

Жанр: комедия.

В ролях: Шакил О’Нил.

Чаще всего спортсменам достаются эпизодические роли или камео, но не в этот раз. Шакил О'Нил сыграл одного из главных героев — джинна Казаама. Он пришёл на помощь Максу, которого обижали в школе, и попросил загадать его три желания. По словам тех, кому понравился фильм, это добрая поучительная комедия с большой долей юмора. А баскетболист идеально подошёл на роль сказочного персонажа, ведь именно в таком друге нуждался мальчик.

Фото: Кадр из фильма «Джинна вызывали?»

«Космический джем», 1996 г.

Жанр: мультфильм, фэнтези.

В ролях: Майкл Джордан.

Кажется, конец XX века — время, когда звёздам НБА было свойственно покорять кинематограф. Но Майкл Джордан всё же отличился и снялся… в мультфильме. По его сюжету, злые монстры вторглись на нашу планету и угрожали земным зверюшкам во главе с кроликом Багзом Банни. Но он нашёл выход и предложил противникам на спор сыграть в баскетбол, пригласив на свою сторону именитого Джордана.

Фото: Кадр из фильма «Космический джем»

В фэнтези можно заметить и других игроков лиги: Чарльза Баркли, Патрика Юинга, Магси Богза, Ларри Джонсона, Шона Брэдли и Лари Бёрда.

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«15 минут славы», 2001 г.

Жанр: боевик.

В ролях: Олег Тактаров.

Чемпион мира по боевым искусствам не раз появлялся на голливудских съёмках. В фильме «15 минут славы» он сыграл эмигранта, который приехал в Нью-Йорк на пару с другом, украл видеокамеру и стал снимать криминальные похождения. Помимо этой картины, Олег играл в «Самолёте президента», «Хищниках», «Шелесте», сериалах «Шпионка» и «Охота на изюбря».

Интересно, что на этом кадре Тактаров стоит рядом с Робертом Де Ниро.

Фото: Кадр из фильма «15 минут славы»

«Астерикс на Олимпийских играх», 2008 г.

Жанр: фэнтези, комедия.

В ролях: Михаэль Шумахер и Зинедин Зидан.

В этой комедии мы можем увидеть аж двух звёзд спорта: пилота Формулы-1 Шумахера и французского футболиста Зидана. И, на самом деле, не сразу догадаешься, что на экране именно они. Михаэль сыграл погонщика на колеснице Шумикса и, естественно, финишировал в заезде первым. Одет персонаж был в красное — цвет команды Ferrari, за которую выступал гонщик.

Фото: Кадр из фильма «Астерикс на Олимпийских играх»

Если Шумахер появился в символичном образе, то Зизу в фильме и в правду не узнать. Чёрные длинные волосы, жирная подводка на веках и золотые украшения сделали египтянина Зинединиса комичным. Но мяч, конечно же, остался при нём!

Фото: Кадр из фильма «Астерикс на Олимпийских играх»

В «Астериксе на Олимпийских играх» мелькнули и другие спортсмены: баскетболист Тони Паркер, рестлер Натан Джонс и теннисистка Амели Моресмо.

«Мальчишник в Вегасе», 2009 г.

Жанр: комедия.

В ролях: Майк Тайсон.

В популярной американской комедии боксёр исполнил роль самого себя. Даже про тигров режиссёры не соврали. Тайсон, действительно, какое-то время держал у себя трёх бенгальских хищников, хотя сейчас вспоминает их покупку без особого удовольствия. По сюжету картины, судьба свела сильно напившихся на мальчишнике парней и Майка, когда они по нелепости украли у спортсмена одного из животных.

Сам боксёр в беседе со Sports Illustrated с досадой рассказал, что большинство современных детей знает его только по роли в «Мальчишнике».

Фото: Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Дорвались: на что спортсмены спускают миллионы долларов? Они тоже не могут устоять перед своими слабостями.

Дети известных спортсменов, которые пошли по стопам родителей И, скажем больше, эти ребята уже многого достигли.

«В поисках Эрика», 2009 г.

Жанр: драма, фэнтези.

В ролях: Эрик Кантона.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции нередко появляется на съёмках. Правда, фильмы с его участием оказываются не такими уж рейтинговыми. «В поисках Эрика» — это история о двух героях с одинаковым именем. Только один работает почтальоном «МЮ», а другой уже заработал известность в качестве игрока. Кантона является несчастному мужчине во снах и дарит шанс выбраться из депрессии.

Фото: Кадр из фильма «В поисках Эрика»

«Нокаут», 2012 г.

Жанр: боевик.

В ролях: Джина Карано.

Это далеко не первая работа девушки-бойца ММА в кино. Зрители уже знали её по «Дэдпулу», а в 2013 году Джина снялась в шестой части франшизы «Форсаж». Но именно Стивен Спилбег решил отдать Карано главную роль в его проекте «Нокаут». Девушка сыграла тайного агента разведки, за которой началась настоящая охота после провала на задании.

Фото: Кадр из фильма «Нокаут»

«Три икса: Мировое господство», 2017 г.

Жанр: боевик.

В ролях: Неймар.

В крайней части фильма «Три икса» бразилец появился всего на пару минут. Он пообедал с героем Сэмюэла Джексона в китайской забегаловке и успел продемонстрировать футбольные навыки в неожиданной ситуации. Когда в кафе забежал грабитель с оружием, Неймар не растерялся и вырубил его ударом с лёта. Только вместо мяча была салфетница.

Фото: Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»

«Меч короля Артура», 2017 г.

Жанр: драма, фэнтези.

В ролях: Дэвид Бекхэм.

За эту роль в картине Гая Ричи Бекхэм успел стать объектом насмешек. Зрителям показалось, что появление футболиста в образе рыцаря Триггера, служащего королю Вортигерну, оказалось слишком коротким, дерзким и «достойным Оскара». Кстати, Дэвид работал вместе британским режиссёром и до фильма «Меч короля Артура». Спортсмен сыграл камео в «Агентах А. Н. К. Л.».

Фото: Кадр из фильма «Меч короля Артура»

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