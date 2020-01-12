Так держать, Бритни! Певица делится результатами своих тренировок

Ещё не так давно пугающая поклонников своим внешним видом Бритни Спирс смогла ещё больше удивить подписчиков. Однако в этот раз в положительном ключе: певица начала вести здоровый образ жизни и вплотную занялась своим телом. И результат не заставил себя ждать. Теперь звезда может похвастать фотографиями в купальнике и не бояться назойливых папарацци на пляже.

Как тренируется Бритни Спирс?

В чём секрет таких изменений? Не так давно Бритни увлеклась акройогой. Она не упускает возможности потренироваться на свежем воздухе.

В 2020 я буду посвящать гораздо больше времени акройоге и йоге в целом. Я новичок, и мне бывает трудно в работе с партнером… Я учусь доверять и позволять кому-то другому держать твоё тело. Я многое прячу в себе, поэтому я должна продолжать двигаться. Спасибо природе. Она помогает мне.

Сейчас певица готовится к выходу нового шоу, поэтому хорошая форма ей точно понадобится.

На тренировках Спирс работает с небольшими весами. Так она заставляет мышцы напрягаться и сжигать накопленные калории. Процесс похудения Бритни регулирует за счёт изменений в питании. Сейчас она старается есть больше овощей и фруктов. Как рассказывает сама певица, чувствует при этом она себя отлично.

Бритни регулярно делится с поклонниками ощущениями от спорта. Она признаётся, что ненавидит кардио. Тем не менее такие занятия обязательно входят в её тренировочный план. Работать в зале она начинает с 10–15 минут на беговой дорожке и завершает силовые растяжкой и кардио.

Как Бритни выглядела раньше?

Ещё в начале 2019 года фанаты наблюдали за явно потускневшей и располневшей певицей. У Бритни были проблемы с психикой, из-за чего она даже попадала в больницу. Официальные представители сообщали, что реабилитация была необходима в связи со стрессом, связанным с болезнью отца. Однако, учитывая бурное прошлое Спирс, СМИ не верили этой информации, поэтому публиковали и другие версии.

Возможно, преображения Бритни связаны и с благополучием в личной жизни. Их отношения с Сэмом Асгари длятся с конца 2016 года. Мужчина сам не забывает про регулярные тренировки, чем однозначно мотивирует и свою возлюбленную. И пока поклонники певицы то ругают, то хвалят её внешний вид, паре, кажется, всё равно.

Каждый день он вдохновляет меня становиться лучше, и это делает меня самой счастливой девушкой в мире.