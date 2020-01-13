Как встретишь, так и проведёшь. Главные спортивные события января

Первый месяц нового года — это отличный повод полюбить активный отдых, если вы ещё этого не сделали. Тем более январь на этот раз полон интересных спортивных событий. Например, самых активных ждут трейловый забег и полумарафон, а любители представлений смогут увидеть ледовую постановку от олимпийского чемпиона и покататься на коньках. Выбирайте любое понравившееся мероприятия из нашей традиционной подборки, заряжайтесь хорошим настроением и выходите на старт 2020-го!
Ледовые шоу Евгения Плющенко
Когда? 13 декабря — 31 января
Где? «Ледовый театр», площадь Революции, Москва
Новогодняя сказка продолжается и после праздников. До конца месяца москвичи и гости столицы могут увидеть ледовые спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Снежный король» и «Короли и королевы льда». Автор всех постановок и одновременно их участник — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. А после шоу всех желающих ждут уютные шале с угощениями и нарядная ёлка.
В свободное от постановок время площадка работает как каток, на котором можно бесплатно покататься со своими коньками. Но если у вас их нет, не расстраивайтесь. Прямо на месте есть прокат по цене 50 рублей в час с залогом 2 тыс. рублей.
Взрослым необходимо приобрести билет на месте. Оплата только наличными. Для детей до 7 лет вход бесплатный.
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Подготовка к международным марафонам с adidas
Когда? 13-31 января
Где? adidas RUNBASE Luzhniki, Москва
В 2020 году нас ждёт много международных стартов, и к некоторым из них стоит начать готовиться уже сейчас. Если вы планируете выйти на старт Парижского или Барселонского марафонов, а также покорить полумарафон в Братиславе, то команда adidas поможет вам с этим! Опытные инструкторы уже проводят регулярные тренировки, нацеленные на особенности трасс и километражей крупных событий.
Необходима платная регистрация. Занятия продолжатся в феврале.
Подробнее на официальном сайте www.adidas.ru.
Зимние тренировки Nike Box MSK
Когда? 13-19 января
Где? Парк им. Горького, Москва
Фото: vk.com/nike
В спортивном пространстве Nike в парке Горького жаркие тренировки не заканчиваются даже в холодное время года. На этой неделе там можно поиграть в хоккей для новичков или выйти на поле и сыграть с парнями в зимний футбол.Также в Box MSK проводятся занятия по женскому футболу, которые стали крайне популярными среди посетительниц. Поэтому нужно успеть зарегестрироваться на более поздние даты, когда расписание обновится.
Необходима бесплатная регистрация.
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Ралли-марафон «Дакар-2020»
Когда? 4-18 января
Где? Саудовская Аравия
Прямо сейчас в Азии проходит ежегодный ралли-марафон. В нём участвуют профессиональные гонщики, заводские команды и спортсмены-любители. Все они эффектно рассекают по пескам пустыни на автомобилях, мотоциклах, квадрациклах, метовездеходах и даже грузовиках. Если вы вдруг отдыхаете в Саудовской Аравии и любите экстрим, взгляните на это зрелище! Из любой другой точки мира можно подключиться к трансляции «Дакар-2020» и следить за главными событиями.
Смотреть заезды в прямом эфире или в записи.
Узнавайте новости ралли-марафона, читайте информативные статьи и следите за расписанием гонок и результатами на «Чемпионате».
Лекция «Правила ЗОЖ: зачем нам бег, витамины и БАДы»
Когда? 17 января
Где? Мастерская Марго, Москва
Уже в эту пятницу, в 19:30, состоится лекция кардиохирурга, главного врача клиники SMART CheckUp и по совместительству блогера Алексея Утина. Во время двухчасового занятия он развеет популярные мифы о ЗОЖ и расскажет, как силовые тренировки и кардио влияют на здоровье, нужно ли на самом деле пить по восемь стаканов воды в день и чем могут быть вредны БАДы. После встречи каждому участнику пришлют презентацию и дополнительные материалы на случай, если захочется освежить знания.
Необходимо приобрести билет.
IRONSTAR & WORLD CLASS INDOOR ST. PETERSBURG
Когда? 25 января
Где? World Class Атлантик, Санкт-Петербург
Фото: vk.com/iron_star
Свершилось то, чего ждали многие любители триатлона: в этот раз Indoor-старт проведут в Северной столице! Несмотря на то что регистрация на соревнования уже закрыта, можно посетить их в качестве гостя и поболеть за атлетов в стенах World Class. Участников ждёт испытание на время: 10 минут плавания, 30 минут велогонки и 20 минут бега. Кто преодолеет за час больше километров, тот и победит.
Болельщики смогут провести время в комфортабельном холле и баре или пройти в фитнес-зону к триатлетам — для этого нужны спортивная форма и кроссовки.
Вход для гостей свободный.
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II Пискарёвский международный зимний полумарафон
Когда? 25 января
Где? Пискарёвский парк, Санкт-Петербург
Дистанции: 1 км / 3 км / 5 км / 7 км / 21,1 км
Патриотический Пискарёвский полумарафон — это шанс не толко преодолеть выбранный километраж, но и посвятить старт любимому городу, который пережил блокаду. Именно поэтому у мероприятия есть дресс-код: бегуны должны выйти на старт в вещах зелёного цвета или в тематической одежде в военном стиле.
Интересно, что участники могут выбрать и километраж, и дисциплину. Помимо традиционного бега, нас ждёт каникросс, северная ходьба, эстафета 3*7 км и, конечно же, детский забег.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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YETI TRAIL MOSCOW
Когда? 26 января
Где? Ул. Поляны, владение 4-6, Битцевский лес, Москва
Дистанции: 800 м / 5 миль / 10 миль /
Фото: vk.com/dabrunning
А этот старт подойдёт тем, кто хочет пробежать по заснеженному лесу и испытать свои силы в борьбе с природными препятствиями. Организаторы мероприятия обещают, что будет «сурово и жёстко», ведь это настоящий трейлраннинг!
Участники могут выбрать дистанцию на 5 миль (8 км) или 10 миль (16 км), а также зарегистрировать ребёнка. Для детей разработали отдельный маршрут на 800 м. Каждый финишёр получит памятные призы и согреется горячим чаем в душевной атмосфере.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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