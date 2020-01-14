Сделай громче! 10 лучших треков для тренировки

В подборку вошли как свежие хиты хип-хопа, так и рок-н-ролл прямиком из 80-х.

Спорт требует от нас полной отдачи, причём как физической, так моральной. Порой для того чтобы завершить длительную пробежку или сделать ещё один подход в силовом упражнении, нам нужна дополнительная мотивация. Её можно найти в музыке, ведь правильно подобранный трек придаст сил и зарядит энергией.

На прошлой неделе американский журнал Time огласил список из 50 песен, которые лучше всего подходят для занятий спортом. Издание также опубликовало мнение эксперта по тенденциям на платформе Spotify Шенона Кука, который считает, что музыка действительно помогает поймать ритм и установить темп тренировки.

О десяти динамичных композициях, которые возглавили зарубежный рейтинг — в нашей подборке.

1. «Till I Collapse»

Исполняют: Eminem feat. Nate Dog.

Альбом: The Eminem Show, 2002.

По мнению пользователей Spotify, работа Маршалла Мэтерса — так зовут исполнителя вне сцены — на протяжении четырёх лет является самой популярной для тренировок. Она мотивирует не только взрывным битом, но и словами. В самом начале трека Эминем произносит: «Когда вы чувствуете слабость и хотите сдаться, вы должны искать в себе внутреннюю силу и найти её». Что ж, похоже, наставления рэп-гуру в привычно агрессивном для него формате правда помогают!

2. «Motivation»

Исполняет: Normani.

Сингл, 2019.

Этой композиции не исполнилось и года, как она заняла вторую позицию рейтинга. Простая песня с взрывным битом не зря носит такое название: она послужит хорошим фоном для тренировки в спортивном зале. Сама певица Normani также является танцовщицей, поэтому демонстрирует в клипе на «Motivation» техничность, заражая энергией через экран.

3. «Eye of the Tiger»

Исполняет: Survivor.

Альбом: Eye of the Tiger, 1982.

Тот самый рок-н-ролл из 80-х, который продолжает вдохновлять людей по сей день. Песня была написана группой Survivor по просьбе Сильвестра Сталлоне для фильма «Рокки 3» о застенчивом, но талантливом герое — боксёре Рокки Бальбоа. Композиция сразу же поднялась на вершину топа Billboard и удерживала за собой первое место на протяжении шести недель.

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4. «Con Altura»

Исполняют: Rosalía and J Balvin feat. El Guincho.

Сингл, 2019.

Совместная работа испанской поп-артистки Rosalía и колумбийского мастера регги J Balvin идеально подойдёт для того, чтобы повысить интенсивность тренировки. А если вам нравится заниматься в спортивном зале под мотивы фламенко (и такое возможно!), то рекомендуем поближе познакомиться с творчеством исполнительницы.

5. «Don’t Start Now»

Исполняет: Dua Lipa.

Сингл, 2019.

Британская певица родом из Косово прославилась в 2017 году. Её треки можно назвать сочными и лёгкими: в них привлекает скорее музыкальность, чем смысловое наполнение. Хит «Don’t Start Now», благодаря которому имя Дуа Липы вновь громко прозвучало в 2019-м, можно услышать как в клубе, так и в колонках фитнес-центра. Причём в обоих заведениях композиция придётся к месту.

6. «POWER»

Исполняет: Kanye West.

Альбом: My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 2010.

Даже если вы не поклонник творчества Канье, то пару-тройку песен из альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy точно слышали. Фанаты артиста признают этот релиз чуть ли не самым популярным среди всех работ Уэста. Бит композиции «POWER» подталкивает двигаться в ритм хлопков и звуков, напоминающих крики чирлидерш. А уверенный речитатив — «тогда, чёрт возьми, мир наш!» — не даёт опустить руки.

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7. «Dance Monkey»

Исполняет: Tones and I.

Сингл, 2019.

На наш взгляд, песня австралийской артистки Tones and I менее напористая, поэтому больше подходит для кардио-тренировок, а не для жёстких силовых. А чего стоит видеосопровождение… Главное, не упадите с беговой дорожки или эллипса из-за смешков. Клип как минимум оригинален, хотя и странноват.

8. «Vossi Bop»

Исполняет: Stormzy.

Сингл, 2019.

Классический хип-хоп на первый взгляд может показаться слегка монотонным и не таким уж энергичным, но звучание Stormzy каким-то образом пробуждает желание дослушать трек до конца. И, конечно же, добросовестно доделать упражнение во время тренировки. Возможно, вас композиция зацепит именно стабильностью и классными рифмами.

9. «Wake me up»

Исполняет: Avicii.

Альбом: True, 2013.

В 2013 году диджей Avicii удивительным образом смешал мелодию кантри, грубоватый вокал соул-певца Алоэ Блэка и собственный талант в создании EDM. И получилась композиция «Wake me up», которая попала в топ-10 даже спустя семь лет после релиза.

10. «La Romana»

Исполняют: Bad Bunny feat. El Alfa.

Альбом: X 100PRE, 2018.

На Рождество 2018 года Bad Bunny из Пуэрто-Рико решил подарить поклонникам новый альбом. Композиция «La Romana» оказалась самой взрывной, а в клипе артисты и вовсе сожгли красный Ferrari. Кстати, вместе с неожиданным переходом в середине песни, когда в игру вступает рэпер El Alfa, можно сменить и темп тренировки.

В рейтинге 50 самых мотивирующих треков для занятий спортом также можно увидеть работы Imagine Dragons, Трэвиса Скотта, Бритни Спирс, Джастина Бибера, Билли Айлиш и многих других.

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