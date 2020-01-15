Спойлер: Криштиану Роналду не на первом месте. И даже не на втором.

Их имя – бренд. Кого Forbes назвал самыми дорогими спортсменами в мире?

Недавно мы рассказывали о проекте Forbes, который называется Fab 40. Американские журналисты проанализировали стоимость самых дорогих спортивных брендов, начиная от игровых клубов и заканчивая самими атлетами. «Чемпионат» уже опубликовал список из десяти компаний-мейджоров по итогам 2019 года.

Компании на миллион… или больше? 10 самых дорогих спортивных брендов Если Nike и adidas давно не покидают этот рейтинг, то некоторые концерны оказались в нём впервые.

Теперь на очереди — звёзды спорта. Действительно, имена этих людей уже давно стали приносить немалые деньги сами по себе. О том, как бренд «Роджер Федерер» оказался во главе рейтинга и почему всё-таки «Криштиану Роналду» стоит больше «Лионеля Месси» — в нашей подборке.

Спорт: теннис.

Стоимость: $ 62 млн.

Швейцарский теннисист, кажется, ворвался во все возможные топы прошедшей декады. GQ признал его самым стильным человеком десятилетия, а другие издания не раз заявляли, что Федерер получает наибольший доход от спонсорских контрактов, чем кто бы то ни был. Не будем отрицать огромную вероятность того, что это правда. Именно поэтому его имя оказалось на первой позиции рейтинга самых дорогих брендов в категории «Спортсмены».

Доход Роджера вне корта составляет $ 86 млн — что, по данным Forbes, на 60% больше, чем у других атлетов. Он сотрудничает с Uniqlo, Rolex, Credit Suisse, Mercedes-Benz и другими крупными компаниями.

Спорт: гольф.

Стоимость: $ 33 млн.

Будучи звездой профессионального гольфа, Вудс стал первым спортсменом-миллиардером в мире. Но, надо признать, 90% суммы Тайгер заработал не на поле, а благодаря рекламе. За всё время деятельности, которая началась в 1996 году, он получил от спонсоров $ 1,4 млрд.

В 2019-м гольфист вновь вернулся на топ-уровень, выиграв US Masters в 43 года. Это была первая за восемь лет победа Вудса на «мейджоре». За это время многие партнёры — Gillette, Gatorade, Tag Heuer — отвернулись от спортсмена из-за серьёзных травм и скандалов вокруг его имени. Посмотрим, сможет ли он в дальнейшем проявить былую техничность и доверие брендов.

Спорт: футбол.

Стоимость: $ 29 млн.

В 2019-м Месси снова получил «Золотой мяч», зато Роналду обогнал коллегу в стоимости имени. Вероятно, в этом Криштиану помог выгодный пожизненный контракт с Nike, за который футболист получает $ 24 млн ежегодно. Кроме того, в памяти болельщиков всё ещё свежо воспоминание о его переходе в «Ювентус», который положил конец девятилетнему пребыванию в «Реале».

К слову, когда итальянский клуб запустил продажу фирменной футболки Роналду с их логотипом, всего за сутки было продано 520 тыс. экземпляров. Выручка за 24 часа составила более $ 60 млн.

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Противостояние Роналду и Месси. Теперь не только на поле, но и в магазинах Месси обзавёлся собственным брендом. В отличие от Криша, в ассортименте нет трусов с его именем на резинке.

Спорт: баскетбол.

Стоимость: $ 28 млн.

Для Леброна 2018 год был более богат на открытия, чем 2019-й. Тогда он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и начал сотрудничество с актёром Арнольдом Шварценеггером, моделью Синди Кроуфорд и олимпийской чемпионкой по горным лыжам Линдси Вонн. Вместе они запустили собственный бренд — производитель биодобавок Ladder.

По итогам прошлого года суммарная зарплата Джеймса составила $ 270 млн — лучший показатель среди действующих игроков НБА. А если брать всю историю лиги, то доход Леброна уступает лишь Кевину Гарнетту, Коби Брайанту и Шакилу О’Нилу.

Спорт: футбол.

Стоимость: $ 20 млн.

И тут он не так далеко от Роналду. Если не оценивать профессиональные достижения, то по вполне очевидным причинам. Во-первых, Месси тоже подписал пожизненный контракт с не менее крупной компанией adidas. Однако его ежегодные выплаты составляют $ 12 млн — это ровно в два раза меньше, чем у Криштиану. Во-вторых, капитан «Барселоны» только в прошлом году запустил собственный бренд одежды, но его коллега сделал это семь лет назад и наверняка успел завоевать доверие покупателей.

Мы считаем, что это явно не конец борьбы двух футбольных гуру. Будем следить за их прорывами как на поле, так и вне игры.

Спорт: баскетбол.

Стоимость: $ 17 млн.

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» ещё три года назад основал собственную компанию SC30, чтобы управлять контрактами с брендами, инвестициями и благотворительными проектами. Помимо этого, Карри является одним из главных амбассадоров Under Armour — экипировщика, который тоже вошёл в топ-10 в своей категории.

Интересно, что игроку НБА принадлежит продюсерская компания Unanimous Media, которая сотрудничает с крупной корпорацией Sony. В 2019-м на экраны вышел фильм «Прорыв» — первое детище Карри в киноиндустрии. Он усердно поработал над рекламной кампанией и даже сам сыграл в ней весомую роль. Картина собрала $ 50 млн, а затрачено на неё было в 3,5 раза меньше.

Спорт: футбол.

Стоимость: $ 15 млн.

Бразильский нападающий и олимпийский чемпион 2016 года крайне популярен в социальных сетях. Количество его подписчиков в «Инстаграме», «Твиттере» и «Фейсбуке» суммарно превышает отметку в 200 млн.

Куда интереснее семейный бизнес Неймара. Родители решили монетизировать карьеру парня, когда ему было всего 14 лет. Сейчас его финансами управляет компания NR Sports — Neymar Sport Marketing, в которой всё решает отец футболиста, а мать является деловым партнёром и протеже сына.

Неймар — рекордсмен по количеству партнёров в футболе. За время карьеры он поработал как минимум с 46 брендами, среди которых и компания-экипировщик Nike, и сеть фастфуда McDonald’s, и банк Qatar National bank.

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Дети известных спортсменов, которые пошли по стопам родителей И, скажем больше, эти ребята уже многого достигли.

Спорт: гольф.

Стоимость: $ 15 млн.

Ещё один гольфист из нашей подборки за всю профессиональную деятельность заработал $ 700 млн на спонсорских контрактах.

В 2018-м и Тайгер, и Фил подняли на уши общественность, анонсировав матч в Лас-Вегасе. Как считают многие поклонники гольфа, личное противостояние двух главных соперников из 2000-х смотрелось не так уж эпично, ведь былую форму не вернёшь. Зато за победу в поединке после серии пенальти Микельсон получил $ 9 млн и символический пояс чемпиона.

Вират Коли

Спорт: крикет.

Стоимость: $ 14 млн.

Вот уж кого точно не ожидаешь увидеть в рейтинге, так это, пожалуй, игрока в крикет. Но Вират — это совсем другой случай. Его не раз называли феноменом и даже богом в своём виде спорта. В прошлом году спортсмен выиграл «Трофей сэра Гарфилда Соберса», награды «Лучший игрок тестовых матчей года» и ODI.

А в 2017-м Коли попал в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, заняв 89-ю строчку. Среди его спонсоров числятся такие крупные компании, как Pepsi, Audi, Tissot и Puma.

Спорт: смешанные боевые искусства.

Стоимость: $ 12 млн.

Ещё год назад бойца не было в этом списке, но в 2019-м он сумел пробраться на последнюю позицию. Впрочем, это было ожидаемо, ведь их противостояние с Хабибом Нурмагомедовым, которое состоялось в октябре 2018-го, и всё, что творилось до и после схватки, наделали шуму. А ещё до возращения в UFC 229 Макгрегор обновил спонсорский контракт с фирмой Reebok, который приносит ему по $ 5 млн в год.

Сейчас Конор активно продвигает собственный бренд виски Proper Twelve.