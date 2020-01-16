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Блогер набрала вес и стала счастливее. Бодипозитив на личном опыте

Фитнес-блогер набрала вес и стала счастливее
Валерия Баринова
Из фитоняшки в толстушку: зачем фитнес-блогер специально набрала вес?
Кейт Райтер похудела со 120 кг, но вскоре решила вернуться к прежней жизни.
Lifestyle / Фитнес 0

Современные инста-тренды диктуют нам стандарты красоты. Зачастую стройные и подтянутые девушки с фотографий говорят о том, что для счастья достаточно лишь сбросить лишние килограммы и сделать пару пластических операций для исправления недостатков. А ещё не забудьте начать вести здоровый образ жизни, не вылезая из спортзала и ежедневно подсчитывая калории. Возможно, для кого-то это действительно подходящая схема. Но Кейт Райтер из Австралии на своём примере доказала, что одинаковых жизненных сценариев не бывает, а быть худой и спортивной хочет далеко не каждая девушка.

Кто такая Кейт Райтер?

Блогер с аудиторией более 100 тыс. подписчиков живёт в Австралии и успешно развивает свою страницу за счёт неожиданных изменений во внешности. Дело в том, что ещё несколько лет назад Кейт сама не знала жизни без тренажёрного зала, кухонных весов и низкокалорийных рецептов.

От природы девушка была обделена стройной фигурой, поэтому для поддержания формы ей приходилось активно работать над собой. Это зачастую приводило к серьёзным проблемам со здоровьем.

То, что люди говорят, что я выглядела здоровее, когда была стройнее, доказывает, насколько мало мы знаем о здоровье. Когда я была в маленьком весе, я была далеко не здорова. Я слишком много тренировалась, ограничивала себя в питании, мне не хватало энергии. Я полностью потеряла сексуальное влечение, у меня была плохая социальная жизнь, и мои отношения ухудшились. Я испытала дисморфию тела, перепады настроения, переживала постоянные негативные разговоры о себе и провела годы, считая калории и находясь в дефиците. И всё же я была «здоровее»!?!

Как лишние килограммы помогли стать счастливее?

Кейт признаётся, что, когда смотрит на старые фотографии, она видит не тело мечты, а одержимость, что она испытывала раньше.

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Кейт похудела со 120 кг, а затем снова решила набирать вес

Кейт похудела со 120 кг, а затем снова решила набирать вес

Фото: instagram.com/dedikated_lifestyle/

Это напоминает мне о том времени, когда я не ходила на мероприятия, чтобы мне не приходилось есть вне дома. Напоминает мне о том, как я теряла время с друзьями, семьёй и мужем, потому что ставила тренажёрный зал превыше всего. Это напоминает мне о ежедневных взвешиваниях, тайных перееданиях и постоянном желании быть меньше.
И знаете, это напоминает мне о грусти, о том, что я стеснялась и никогда не чувствовала себя достаточно хорошо.

Девушка поняла, что лишний вес ей идёт. К тому же без огромного количества ограничений она выглядит не только счастливее, но и красивее, благодаря здоровому блеску глаз. Она признаётся, что слишком много лет провела в ожидании определённого размера, чтобы устроить праздник или надеть «тот самый» купальник. Теперь же Кейт уверена в себе, принимает и любит своё настоящее тело, как бы оно ни выглядело.

Однако это не значит, что Райтер совсем перестала следить за фигурой. Блогер так же посещает спортзал 5-6 раз в неделю и занимается в своё удовольствие.

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Спойлер: прогресс налицо.

В чём преимущества пышных форм?

Помимо безграничного счастья округлившиеся формы девушки позволили ей намного больше зарабатывать. Теперь Кейт часто появляется в рекламных кампаниях брендов и на страницах журналов в качестве plus-size модели.

Кроме того, количество подписчиков в блоге спортсменки стало стремительно расти. Сотни тысяч неуверенных в себе девушек спрашивают совета под её постами, пишут благодарности и просят продолжать рассказывать о своём опыте. В связи с этим возросло и количество рекламы в личном профиле Кейт, что тоже увеличило её доход. Процветает и собственная линейка спортивной одежды для девушек всех размеров. А кроме того, именно такие формы подчёркивали её счастливый взгляд у алтаря на собственной свадьбе.

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Они себе нравятся, несмотря ни на что, и это главное. А вам как?
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