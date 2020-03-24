ЗОЖ по группе крови. Какие нагрузки и питание эффективны именно для вас

В одной из недавно прочтённых мною книг описывался любопытный эксперимент. В ответ на разговоры студентов о новых технологиях XXI века, которые способны изменить будущее, профессор попросил поднять руки тех, кто знает свою группу крови. Вверх потянулись руки ровно половины аудитории. Неплохо. Но лектор задал ещё один вопрос: «А кто знает свой знак зодиака?». Не удивительно, что положительно отреагировали все сидящие в зале. Есть ли тогда смысл говорить о научно-техническом прогрессе? А ведь знание своей группы крови может не только спасти жизнь в экстренных случаях, но и помочь скорректировать питание, выбрать правильный вид физической нагрузки и даже узнать особенности темперамента.

Что такое группа крови?

Это понятие появилось в начале ХХ века благодаря исследованиям Карла Ландштейнера. В их результате было выявлено наличие определенных белковых веществ (групповых антигенов) в плазме и мембране эритроцитов. Исследователь обнаружил, что при переливании здоровой крови в пробирки с кровью больных в некоторых из них образуются сгустки. То есть, существуют совместимые и несовместимые виды крови. По этому принципу учёный разделил людей на три группы, а позже его чешский коллега Янский добавил четвёртую. За своё открытие Ландштейнер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Какие существуют группы крови?

В результате всех этих исследований выявили четыре группы:

Первая (нулевая — 0) — является универсальным донором для всех других групп, но принимать кровь может только 1 группу.

— является универсальным донором для всех других групп, но принимать кровь может только 1 группу. Вторая (А) — может быть донором для 2 и 4 групп, но принять кровь может только от 2 и 1.

— может быть донором для 2 и 4 групп, но принять кровь может только от 2 и 1. Третья (В) — является донором для 3 и 4, принять кровь может от 3 и 1.

— является донором для 3 и 4, принять кровь может от 3 и 1. Четвертая (АВ) — может принять любую группу крови, но донором может быть исключительно для 4.

Фото: istockphoto.com

Как группа крови влияет на характер?

Считается, что та или иная группа крови человека по-разному сказывается на его темпераменте. Например, обладатели первой группы считаются наиболее эмоциональными, целеустремлёнными и оптимистичными. Те, кому досталась вторая группа крови – творческие и чувствительные натуры. При этом они не всегда легко знакомятся с людьми, подвержены стрессу и часто сдерживают эмоции, что не всегда благоприятно сказывается на их здоровье. Люди с третьей группой крови довольно общительные и энергичные, но склонны к перепадам настроения, с четвёртой – хорошие организаторы.

Как выбрать тренировку по группе крови?

Исходя из некоторых особенностей характера и организма людей с первой группой крови, для них идеально подойдут аэробные нагрузки, плавание, танцы и гимнастика. Если вы новичок, попробуйте постепенно переходить от лёгкой нагрузки к более сложной.

Считается, что обладатели второй группы крови лучше всего проявят свои навыки в йоге, беге, единоборствах и танцах. У вас высокая потребность в физической нагрузке, поэтому можно смело тренироваться ежедневно, но не слишком интенсивно. А ещё обратите внимание на командные виды спорта.

Фото: istockphoto.com

Спортсмены с третьей группой крови обычно предпочитают индивидуальные занятия. У вас хорошо развита выносливость, но старайтесь не перенапрягаться. Чередуйте силовые и аэробные упражнения, йогу и бег.

Для обладателей четвёртой группы крови подходят любые виды тренировок, здесь стоит ориентироваться только на индивидуальные предпочтения. Самым медлительным понравятся низкоинтенсивные нагрузки вроде йоги и пилатеса.

Как выбрать питание по группе крови?

На вопросы о правильном подборе типа питания нам помогает ответить эксперт «Чемпионата», врач диетолог и эндокринолог в Osteo Poly Clinic Екатерина Иванникова.

Впервые о диете по группе крови заговорили в начале 00-х, когда американский врач Джеймса д'Адамо издал свою книгу «Питание по группам крови». Автор идеи считает, что вид пищи мог влиять на работу пищеварительной и иммунной систем, что приводило к изменению группы, в зависимости от смены рациона.

Фото: istockphoto.com

Так Д’Адамо утверждает, что самая древняя группа крови О (I) была у кроманьонцев, промышлявших охотой. Соответственно её носители должны есть много животного белка (мясо, рыба, птица). Им нужно ограничить количество углеводов, зерновых и бобовых продуктов.

Постепенно, по мере того, как люди стали заниматься земледелием и употреблять растительную пищу, появилась группа крови А (II). Её носителям автор соответственно рекомендует растительную пищу: овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. Исключить молочно-кислые продукты, мясо, кофе и алкоголь.

Группа В (III) возникла благодаря молочному питанию кочевников, мигрирующих со Среднего Востока и Северной Африки до Гималаев. Можно есть овощи и фрукты, молочку, большинство видов мяса, кроме курицы. Исключить пшеницу, кукурузу, бобовые, томаты и некоторые другие продукты.

А группа крови АВ (IV) является результатом смешения Кавказского (группа А) и Азиатского (группа В) генных пулов. Её носители появились на свет сравнительно недавно – 15 столетий назад. Предполагается, что образование произошло в результате смешения II и III групп. А это значит, что людям с IV группой крови подходит как растительная, так и животная пища. Исключить следует фасоль, кукурузу, говядину, алкоголь.

Фото: istockphoto.com

Есть ли смысл в такой диете?

Обратимся к опубликованным в 2014 году данным большого мета-анализа результатов 1455 исследований, посвященных изучению её эффективности. Доктор Ахмед Эль-Сохеми, доцент кафедры исследований в области нутригеномики, руководитель научной группы сообщил, что они не выявили достоверных данных о влиянии диеты по группе крови на снижение веса.

Каждый из нас представляет собой удивительный механизм, работа которого зависит от огромного количества факторов. Да, вы можете быть представителем группы В (III), но при этом иметь лактазную недостаточность, при которой продукты на основе коровьего молока запрещены к потреблению. Если вы хотите снизить вес, обеспокоены наличием ожирения у близких родственников и хотите этого избежать, то самый лучший и эффективный способ – пройти обследование и обсудить полученные результаты с эндокринологом-диетологом. Такая схема может разобраться в вопросах питания и подобрать индивидуальный рацион.