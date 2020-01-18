Что произойдёт с вашим телом, если есть орехи каждый день

Те, кто ведёт здоровый образ жизни и следит за питанием, наверняка уже не раз слышали о пользе орехов. Говорят, они способны зарядить энергией, снизить риск различных заболеваний и даже избавить от депрессии. Но в то же время этот продукт может негативно повлиять на организм. Разбираемся, чем полезны и вредны орехи и сколько граммов в день нужно есть, чтобы быть в форме и хорошо себя чувствовать.
Позитивное влияние орехов на организм
Если ежедневно есть орехи, то их положительные свойства не заставят себя ждать. Как же они влияют на наш организм внешне и внутренне?
Насыщают полезными веществами
Орехи — это настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Они содержат кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы. Этот продукт богат клетчаткой, витаминами A, B, C, D и E.
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Диетолог Светлана Фус считает, что необходимо есть плоды свежими, а не жареными, чтобы получить от них максимум пользы. Своим мнением она поделилась с подписчиками в «инстаграме».
Светлана: От тепловой обработки большинство полезных свойств зёрен теряется. Желательно приобретать орехи в скорлупе. Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Употреблять их нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Подсоленные, а тем более подслащённые сахаром или мёдом орехи — тоже не лучший выбор.
Улучшают внешний вид и омолаживают
Диетологи и нутрициологи сходятся во мнении, что ежедневное употребление орехов продлевает молодость. Например, фисташки и пекан содержат в себе сколько витамина E и антиоксидантов, что эти плоды можно смело отнести к категории anti-age. А миндаль богат витамином B3, который улучшает обмен веществ и поддерживает здоровье кожи, волос и зубов.
Кроме того, орехи выводят из организма шлаки и содержат фолиевую кислоту, которая нужна для роста и развития кровеносной и иммунной систем.
Насыщают Омега-3 и улучшают работу мозга
Это полиненасыщенные жирные кислоты, в которых нуждается наш организм. Они полезны для мозга, глаз, суставов и помогают похудеть. Правильные жиры действительно не навредят фигуре, в отличие от тех, что содержатся в рафинированных маслах.
Омега-3 положительно влияют на умственную активность, поэтому все орехи способствуют хорошей работе мозга. Но лидирует, конечно же, грецкий. В нём полиненасыщенных жирных кислот содержится больше, чем в остальных видах.
Укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний
Фундук препятствует накоплению холестерина в крови, а миндаль улучшает зрение и очищает внутренние органы. Его даже рекомендуют есть при астме. Орехи также положительно влияют на женскую и мужскую половые системы и в целом обладают выраженным профилактическим свойством.
Светлана: Люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней. Снижается риск преждевременной смерти.
Фото: istockphoto.com
Такой эффект достигается благодаря уже не раз упомянутому витамину Е. Он является отличным средством для профилактики болезней сердца, мышечной системы и онкологических заболеваний. А если вы уже столкнулись с болезнью печени, почек или кишечника, то и в таком положении многие орехи пойдут на пользу.
Снимают стресс
Орехи благотворно влияют на нервную систему. Фисташки обладают тонизирующим свойством, поэтому они полезны при хронической усталости, стрессе и депрессии. Грецкий орех снимает напряжение, а кедровый станет отличным соратником в борьбе с бессонницей. К слову, в нём же содержится йод — он нужен людям, у которых проблемы с щитовидной железой.
Улучшают и защищают кожу
Мы говорим не о самих орехах, а об их маслах. В основном они помогают людям справиться с кожными проблемами в косметологии.
- Миндальное масло: улавжняет кожу и защищает от ультрафиолетового излучения.
- Кедровое масло: устраняет сухость кожи, ломкость волос и ногтей.
- Масло грецкого ореха: помогает людям с чувствительной и раздражённой кожей.
Так чем же вредны орехи?
Когда речь идёт о вреде орехов, то нужно понимать, что в большинстве случаев негативные эффекты вызваны чрезмерным употреблением зёрен. Почему же их нельзя есть килограммами, раз они, с одной стороны, так полезны?
Слишком калорийны
В любом виде орехов содержится более 550 ккал на 100 граммов. К примеру, в фундуке — 628 ккал, в арахисе — 567, в миндале — 645 ккал, в грецком — 654 ккал, в кешью — 553 ккал. Эти числа явно скажутся на весе.
Светлана: Некоторые люди избегают орехов из-за страха лишнего веса. Действительно, орехи — высококалорийный продукт. Причина этому — наличие жиров в виде полезных полиненасыщенных кислот.
Фото: istockphoto.com
Вызывают аллергию
Орехи — например, полюбившийся многим арахис — могут вызвать сильную аллергию у человека любого возраста и спровоцировать псориаз или экзему у детей. Фундук лучше не есть людям с диабетом или диатезом, а сырым кешью легко обжечься, так как под скорлупой находится вредное вещество. Ореховыми зёрнами даже можно отравиться.
Негативно влияют на разные органы
Грецкий орех, хоть и полезен для мозга, в больших порциях начинает оказывать негативное влияние на этот орган. Фундук плохо воздействует на сосуды, а миндаль — на почки.
Сколько орехов нужно есть, чтобы не навредить себе?
Разделять орехи на вредные и полезные нельзя. Все они могут сделать ваш организм здоровее, если есть плоды каждый день в разумном количестве. Ровно так же как и навредить — при неумеренном потреблении.
Светлана: Защитный эффект орехов происходит, если употреблять их по 20 граммов (примерно 18 орехов миндаля — прим. ред.) в день. Это не мешает вашей фигуре и не вызывает тяжести в желудке. А увеличение их количества в рационе не влечёт за собой ничего положительного. Это касается употребления всех видов орехов, а не какого-то в отдельности.