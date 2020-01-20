Eco-friendly: как и зачем спортивные бренды заботятся об экологии

В современном мире забота об экологии превратилась из человеческой инициативы в позитивный тренд. Сейчас бариста в кофейне посмотрит на вас с улыбкой и одобрением, если вы попросите налить напиток в многоразовый стакан, который принесли с собой. А друзья наверняка захотят узнать, где вы купили такие кроссовки, если вы скажете, что они сделаны из переработанного пластика. Крупные спортивные бренды тоже стараются быть максимально экологичными и придумывают различные инициативы.
Зачем спортивные бренды заботятся об экологии?
Делают они это по той же причине, по которой должен проявлять такую инициативу, в общем-то, каждый человек. На нашей планете не первый год наблюдаются негативные изменения: вода в морях и океанах становится грязнее, животные умирают оттого, что в их желудок попадают фрагменты пластиковых банок, климат меняется из-за выбросов в атмосферу и приводит к природным катастрофам. Всё это происходит из-за того, что люди эксплуатируют ресурсы нашей планеты в угоду производству и забывают о том, что без стабильной и чистой окружающей среды нам вряд ли выжить.
Поэтому спортивные (и не только) компании вовсю стараются отойти от когда-то токсичного производства. Ведь, как говорится, хочешь изменить мир — начни с себя. Самое простое, чем может помочь экологии один человек, — отказаться от использования пластиковых безделушек в пользу многоразовых вещей. Ведь именно этот материал с большим трудом разлагается и отрицательно влияет на земную поверхность, водные пути и воздух. Крупные бренды, в свою очередь, стремятся перерабатывать уже имеющиеся отходы, тем самым предотвращая пластиковое загрязнение, и переходить на создание биоразлагаемой продукции. Рассказываем, как они это делают.
Nike превращает старую обувь в игровое покрытие
Эта компания из года в год доказывает, что она является лидером в области инновационного производства. Давно известно, что Nike запросто сошьёт футбольную форму из пластика. В такой экипировке, которая по качеству не уступает сделанной из полиэстера, выступают клубы «Спартак» и «Зенит». Но у американского концерна есть и более интересные проекты.
К примеру, программа Reuse-A-Shoe была запущена ещё в 90-х годах. Её суть заключается в том, что во многих странах мира есть пункты, куда можно сдать изношенную спортивную обувь вместо того, чтобы просто выкинуть её. Технология высококачественных материалов Nike Grind, которая используется в 71% всей обуви и экипировки бренда, позволит переработать ваши старые кроссовки и создать из них новую игровую площадку.
Приобщиться к заботе о планете можно и в Москве. В Nike Box MSK в парке Горького регулярно проводятся лекции, посвящённые экологии и её связи со спортом. К слову, само пространство полностью выполнено из стекла и лёгких металлических конструкций. Павильон тратит намного меньше электричества, чем обычные здания, потому что в него попадает естественный солнечный свет.
Adidas собственноручно чистит океан вместе с Parley
Компания давно начала менять привычную систему производства. С помощью технологии FORMOTION и переустройству подошвы беговой обуви adidas снизил количество отходов на 50% и уменьшил уровень токсичных выбросов, так как стал использовать меньше клея. Бренд также окрашивает ткани без применения воды и с меньшей затратой энергии.
Самым радикальным шагом в борьбе за экологию стало сотрудничество немецкого концерна с проектом Parley for the Oceans. Их коллаборации выполняются из пластмассовых отходов, собранных на пляжах и прибрежных зонах. А в ноябре 2015-го работники adidas отправились в Parley Ocean School на Мальдивы, чтобы слушать лекции об экологии, лично изучать богатство подводного мира, очистить его от мусора и своими руками носить мешки с отходами до специальных барж. Напоминает школьный субботник, только в более глобальном масштабе.
Picture Organic продаёт шлемы из кукурузы
Французский бренд был создан тремя друзьями, которых объединили любовь к сноубордингу и ответственное отношение к природе. Ребята стали изготавливать одежду, которая на 100% состоит из органики, переработанных материалов и отходов производства.
В 2015 году компания с крайне мотивирующим названием ещё больше смогла удивить покупателей. Picture Organic выпустила первый в истории сноубордический шлем из экологичных материалов. Его оболочка выполнена из полилактида, в основу которого создатели заложили обыкновенную кукурузу. А подкладка головного убора — не что иное, как переработанные приборные панели автомобилей. Не беспокойтесь, такая экипировка защищает головы райдеров не менее надёжно, чем любая другая.
Patagonia ремонтирует одежду и создаёт дерзкие рекламные кампании
Бренд эко-одежды для активного отдыха ещё с 90-х годов продаёт вещи, сделанные из пластиковых бутылок и вторсырья. Не так давно они разработали гидрокостюм из растений. Основной акцент в производстве Patagonia делает на переработке одежды. Несмотря на то, что любая торговая марка хочет увеличить продажи, эта компания делает всё возможное, чтобы покупатели носили их товар как можно дольше и ремонтировали его, а не покупали новый. На сайте Worn Wear пользователи могут получить ответ на любой вопрос о ремонте одежды от американского бренда.
Иногда Patagonia прибегает к креативным решениям, чтобы привлечь внимание людей. Например, в чёрную пятницу 2011-го года бренд разместил на страницах The New York Times рекламное объявление со словами «Не покупайте эту куртку». Концерн пообещал читателям газеты восстанавливать свою старую продукцию и призвал не приобретать ненужные вещи даже во время скидок.
Эко-реклама бренда Patagonia, напечатанная в газете The NY Times 25 ноября 2011 года
Фото: patagonia.com
Patagonia является активистом в борьбе за чистоту окружающей среды. На сайте компании есть раздел, в котором любой пользователь найдёт интересующую его информацию об экологических проектах, в которых можно принять участие.
В 2017 году бренд не остался равнодушным по отношению к решению Дональда Трампа. Тогда президент США сократил территорию двух заповедников Bears Ears и Grand Staircase-Escalante практически на два миллиона акров. Работники компании опубликовали провокационный пост со словами «Президент украл вашу землю. Вас обманули» и привлекли внимание общественности к проблеме.
Эко-реклама бренда Patagonia
Фото: patagonia.com
Billabong и Quiksilver перерабатывают пластик и старые скейтборды
В сёрфинг экологические инициативы пришли благодаря усилиям Billabong. В 2007 году бренд первым начал перебарывать пластиковые бутылки, выловленные в океане, и создавать из них шорты для райдеров. Сейчас компания гарантирует, что абсолютно все новые модели для занятий водными видами спорта выполнены из ПЭТ-тары.
Дружественная компания Quiksilver решила не отставать и в 2013 году представила публике коллаборацию с испанским брендом Vuerich. Они воспользовались старыми ненужными скейтбордами, чтобы вручную сделать из них лимитированную коллекцию солнцезащитных очков The Griffin. На сегодняшний день Quiksilver сотрудничает с Repreve — компании вместе работают над созданием экологичной продукции.