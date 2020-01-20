Eco-friendly: как и зачем спортивные бренды заботятся об экологии

Экип из кукурузы и баскетбольные площадки из старой обуви – разве это поможет спасти планету?

В современном мире забота об экологии превратилась из человеческой инициативы в позитивный тренд. Сейчас бариста в кофейне посмотрит на вас с улыбкой и одобрением, если вы попросите налить напиток в многоразовый стакан, который принесли с собой. А друзья наверняка захотят узнать, где вы купили такие кроссовки, если вы скажете, что они сделаны из переработанного пластика. Крупные спортивные бренды тоже стараются быть максимально экологичными и придумывают различные инициативы.

Зачем спортивные бренды заботятся об экологии?

Делают они это по той же причине, по которой должен проявлять такую инициативу, в общем-то, каждый человек. На нашей планете не первый год наблюдаются негативные изменения: вода в морях и океанах становится грязнее, животные умирают оттого, что в их желудок попадают фрагменты пластиковых банок, климат меняется из-за выбросов в атмосферу и приводит к природным катастрофам. Всё это происходит из-за того, что люди эксплуатируют ресурсы нашей планеты в угоду производству и забывают о том, что без стабильной и чистой окружающей среды нам вряд ли выжить.

Поэтому спортивные (и не только) компании вовсю стараются отойти от когда-то токсичного производства. Ведь, как говорится, хочешь изменить мир — начни с себя. Самое простое, чем может помочь экологии один человек, — отказаться от использования пластиковых безделушек в пользу многоразовых вещей. Ведь именно этот материал с большим трудом разлагается и отрицательно влияет на земную поверхность, водные пути и воздух. Крупные бренды, в свою очередь, стремятся перерабатывать уже имеющиеся отходы, тем самым предотвращая пластиковое загрязнение, и переходить на создание биоразлагаемой продукции. Рассказываем, как они это делают.

Nike превращает старую обувь в игровое покрытие

Эта компания из года в год доказывает, что она является лидером в области инновационного производства. Давно известно, что Nike запросто сошьёт футбольную форму из пластика. В такой экипировке, которая по качеству не уступает сделанной из полиэстера, выступают клубы «Спартак» и «Зенит». Но у американского концерна есть и более интересные проекты.

К примеру, программа Reuse-A-Shoe была запущена ещё в 90-х годах. Её суть заключается в том, что во многих странах мира есть пункты, куда можно сдать изношенную спортивную обувь вместо того, чтобы просто выкинуть её. Технология высококачественных материалов Nike Grind, которая используется в 71% всей обуви и экипировки бренда, позволит переработать ваши старые кроссовки и создать из них новую игровую площадку.

Приобщиться к заботе о планете можно и в Москве. В Nike Box MSK в парке Горького регулярно проводятся лекции, посвящённые экологии и её связи со спортом. К слову, само пространство полностью выполнено из стекла и лёгких металлических конструкций. Павильон тратит намного меньше электричества, чем обычные здания, потому что в него попадает естественный солнечный свет.

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Adidas собственноручно чистит океан вместе с Parley

Компания давно начала менять привычную систему производства. С помощью технологии FORMOTION и переустройству подошвы беговой обуви adidas снизил количество отходов на 50% и уменьшил уровень токсичных выбросов, так как стал использовать меньше клея. Бренд также окрашивает ткани без применения воды и с меньшей затратой энергии.

Самым радикальным шагом в борьбе за экологию стало сотрудничество немецкого концерна с проектом Parley for the Oceans. Их коллаборации выполняются из пластмассовых отходов, собранных на пляжах и прибрежных зонах. А в ноябре 2015-го работники adidas отправились в Parley Ocean School на Мальдивы, чтобы слушать лекции об экологии, лично изучать богатство подводного мира, очистить его от мусора и своими руками носить мешки с отходами до специальных барж. Напоминает школьный субботник, только в более глобальном масштабе.

Picture Organic продаёт шлемы из кукурузы

Французский бренд был создан тремя друзьями, которых объединили любовь к сноубордингу и ответственное отношение к природе. Ребята стали изготавливать одежду, которая на 100% состоит из органики, переработанных материалов и отходов производства.

В 2015 году компания с крайне мотивирующим названием ещё больше смогла удивить покупателей. Picture Organic выпустила первый в истории сноубордический шлем из экологичных материалов. Его оболочка выполнена из полилактида, в основу которого создатели заложили обыкновенную кукурузу. А подкладка головного убора — не что иное, как переработанные приборные панели автомобилей. Не беспокойтесь, такая экипировка защищает головы райдеров не менее надёжно, чем любая другая.

Победить пластмассовый мир. Как спортивные компании заботятся об экологии Форма из бутылок, кроссовки из мусора, стадионы на солнечной энергии. Что дальше?

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Patagonia ремонтирует одежду и создаёт дерзкие рекламные кампании

Бренд эко-одежды для активного отдыха ещё с 90-х годов продаёт вещи, сделанные из пластиковых бутылок и вторсырья. Не так давно они разработали гидрокостюм из растений. Основной акцент в производстве Patagonia делает на переработке одежды. Несмотря на то, что любая торговая марка хочет увеличить продажи, эта компания делает всё возможное, чтобы покупатели носили их товар как можно дольше и ремонтировали его, а не покупали новый. На сайте Worn Wear пользователи могут получить ответ на любой вопрос о ремонте одежды от американского бренда.

Иногда Patagonia прибегает к креативным решениям, чтобы привлечь внимание людей. Например, в чёрную пятницу 2011-го года бренд разместил на страницах The New York Times рекламное объявление со словами «Не покупайте эту куртку». Концерн пообещал читателям газеты восстанавливать свою старую продукцию и призвал не приобретать ненужные вещи даже во время скидок.

Эко-реклама бренда Patagonia, напечатанная в газете The NY Times 25 ноября 2011 года Фото: patagonia.com

Patagonia является активистом в борьбе за чистоту окружающей среды. На сайте компании есть раздел, в котором любой пользователь найдёт интересующую его информацию об экологических проектах, в которых можно принять участие.

В 2017 году бренд не остался равнодушным по отношению к решению Дональда Трампа. Тогда президент США сократил территорию двух заповедников Bears Ears и Grand Staircase-Escalante практически на два миллиона акров. Работники компании опубликовали провокационный пост со словами «Президент украл вашу землю. Вас обманули» и привлекли внимание общественности к проблеме.

Эко-реклама бренда Patagonia Фото: patagonia.com

Billabong и Quiksilver перерабатывают пластик и старые скейтборды

В сёрфинг экологические инициативы пришли благодаря усилиям Billabong. В 2007 году бренд первым начал перебарывать пластиковые бутылки, выловленные в океане, и создавать из них шорты для райдеров. Сейчас компания гарантирует, что абсолютно все новые модели для занятий водными видами спорта выполнены из ПЭТ-тары.

Дружественная компания Quiksilver решила не отставать и в 2013 году представила публике коллаборацию с испанским брендом Vuerich. Они воспользовались старыми ненужными скейтбордами, чтобы вручную сделать из них лимитированную коллекцию солнцезащитных очков The Griffin. На сегодняшний день Quiksilver сотрудничает с Repreve — компании вместе работают над созданием экологичной продукции.