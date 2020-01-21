Лайфхаки от диетолога, которые сделают вашу жизнь лучше.

Похудеть будет проще, если следовать простым привычкам каждый день

Приближается самый короткий зимний месяц, а следом — весна. Самое время подумать о том, что полезного мы можем сделать для нашего организма и как проявить к себе любовь и заботу, чтобы уже через две недели получить первые очевидные результаты.

Диетолог и нутрициолог Анна Берсенева рассказывает о простых привычках, которые быстро дадут положительный эффект, если вы будете выполнять их ежедневно. Вскоре вы почувствуете, как улучшается ваше состояние, а лишние килограммы уходят.

Утро: небольшая зарядка и тёплая вода с лимоном

Утро — чрезвычайно важное время, оно закладывает направление для всего последующего дня. Я предлагаю включить в него два ритуала для здоровья и красоты.

Проводите короткую разминку после сна

После пробуждения делаем 100 невысоких прыжков или ставим ноги на ширине плеч и стучим пяточками по полу. Для чего? Это помогает разогнать лимфу по всему организму и вместе с ней — энергию.

Фото: istockphoto.com

Пейте тёплую воду с лимоном

Перед завтраком выпиваем от одного до трёх стаканов в зависимости от того, как на них ответит ваше тело. Температура воды должна быть от 40 до 60 градусов. Это поможет запустить процесс очищения организма от всего, что не успело его покинуть за вчерашний день.

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День: зелёный салат и фрукты на обед

Начнайте обед с зелёного салата

Готовим небольшую, комфортную для вас порцию зелёного салата и начинаем обед именно с неё. Обязательным ингредиентом должны быть зелёные листовые овощи, такие как:

руккола;

мангольд;

корн;

шпинат;

салат айсберг;

кейл и тд.

Фото: istockphoto.com

Ешьте фрукты до 16.00

Фрукты и сладкое, даже самое полезное, следует есть до 16.00. Так проступающие в организм углеводы успеют израсходоваться на интеллектуальную и физическую активность, а не на образование жировой прослойки.

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Вечер: отвар из ромашки мяты и лёгкий ужин

Откажитесь от кофеина и замените его полезной альтернативой

Минимум за два часа до сна прекращаем употребление кофеина с чаем, кофе или какао. Зато можно спокойно пить отвар ромашки или мяты.

Устройте себе ужин из овощей и белка

На ужин отдаём предпочтение овощам, желательно в лёгкой термической обработке: на пару или бланшированным. Огромный плюс для вашего ужина — легкоусвояемый белок. Отличные варианты для традиционного типа питания:

морепродукты;

белая рыба;

белок яйца.

Фото: istockphoto.com

Альтернативы для растительного рациона:

тофу;

кедровый или миндальный протеин (жмых);

чечевица.

Проветривайте комнату перед сном

Обязательно проветриваем комнату, в которой будем спать. Элементарное правило, которое так часто забывается… А ведь потом в ход идут таблетки от головной боли и тройная порция кофеина с утра.

Звучит легко? Тогда действуем!

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