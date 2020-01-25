Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?

Специалисты до сих пор спорят, работает ли такая медицина или впустую тратит ваши деньги.

Биохакинг разделил современных врачей на два лагеря. Одни утверждают, что это революция в антивозрастной медицине, другие скептически относятся к новому тренду и считают его опасным для здоровья. Так кому же верить? Рассказываем, как работает инновационное лечебное направление и может ли оно действительно нанести вред организму.

Что такое биохакинг?

Биохакинг — термин новый и большинству людей не знакомый. Он означает системный подход к биологии человека, цель которого – концентрироваться на всех аспектах жизнедеятельности. Это медицинская и оздоровительная практика, направленная на то, чтобы улучшить качество жизни и замедлить процесс старения при помощи оптимизации питания, сна, отказа от вредных привычек и физических нагрузок. Проще говоря, антивозрастная медицина.

Фото: istockphoto.com

Врач-дерматовенеролог и косметолог Ирина Арбатская считает, что порой люди неправильно понимают понятие биохакинга и даже слегка преувеличивают, когда описывают суть этой практики.

Ирина: Понятие биохакинга сейчас гипертрофированно. Все думают, что нужно употреблять огромное количество биодобавок и постоянно измерять давление. На самом деле необходимо начинать с простых вещей: спать хорошо, питаться сбалансированно, ухаживать за телом и осознанно подходить к жизни.

О биохакинге заговорили после публикации статьи создателя «Островка» Сергея Фаге. Материал назывался «Мне 32 года, и я потратил $ 200 тыс. на „биохакинг”». В нём предприниматель рассказал, как тщательное изучение жизненных показателей помогло ему стать здоровее и счастливее.

Мне хотелось стать более энергичным, здоровым, счастливым, уверенным, волевым и умным, улучшить настроение и концентрацию, а также продлить свою жизнь… Для этого я оптимизировал сон, питание и тренировки, прошёл через тысячи тестов, принял десятки разных препаратов и сотни добавок, работал вместе с великолепными врачами, медитировал более тысячи раз, ходил к психотерапевту — и потратил на всё это примерно $ 200 тыс. долларов.

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Как работает биохакинг?

Главное в биохакинге – системный подход, составление программы образа жизни, физических нагрузок строго под себя. В основе практики лежат диагностики: лабораторная, функциональная и прочие. Состоит подход из двух основных этапов:

Первый: консультация, диагностика и составление индивидуальной программы.

консультация, диагностика и составление индивидуальной программы. Второй: повторная диагностика, консультация и коррекция лечения.

В первую очередь, биохакинг включает в себя коррекцию питания и подбор диеты. Дальше — контроль за физической активностью и составление расписания занятий. А также нормализация сна, регуляция и активизация мышления, коррекция эмоциональной реакции на стрессовые состояния.

Фото: istockphoto.com

Кому можно заниматься биохакингом и есть ли у него противопоказания?

По словам врачей, особых противопоказаний нет. Важно лишь трезво оценивать собственное самочувствие.

Ирина: Главное, не навредить самому себе. Если не учитывать физическое состояние и отправиться на марафон в 42 км, можно заработать сердечно-сосудистое заболевание. Или, если наесться биодобавок при заболеваниях печени и желчного пузыря, можно вызвать лекарственный гепатит. Всё должно быть разумно и дозировано. Здоровый образ жизни – это осознанность. Не отказывайте себе в каких-то продуктах, просто знайте, в каком количестве их употреблять. Например, без мяса нельзя обойтись людям с железодефицитной анемией, так как белки участвуют в построении клеток и работе мозга, а отсутствие животных белков может привести к расстройству нервной системы. Растительные белки, к сожалению, не заменят их. Многие пациенты-женщины неразумно отказываются от каких-то продуктов, нарушают гормональный фон и в худшем случае начинают лечиться от бесплодия.

Таким образом, важно понимать, что если у вас есть негативная наследственность или нарушения в организме, необходимо с помощью врача и генетических тестов определить, как наладить свой рацион.

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Первые шаги биохакинга: с чего начать?

Конечно же, с похода к врачу, консультации и сдачи анализов, чтобы составить общую картину о вашем здоровье.

Ирина: Нужно сдать ряд базовых анализов, посмотреть общее состояние организма и начать заниматься здоровьем. Если есть патологические процессы и соматические заболевания, необходимо их корректировать. При дисбалансе витаминов важно сдать анализы на их фон и понять, какие восполнить. И всё это — под контролем специалиста. После консультации можно начинать заниматься утренней гимнастикой, бегом, ходьбой, балансировать питание, сочетать работу и отдых и, самое главное, управлять стрессом и эмоциями. Ведь на первый план выходят заболевания нервной системы, которые провоцируют все остальные. Например, многие переживают, что постареют, увлекаются биохакингом и в итоге зарабатывают невроз.

Можно ли продлить молодость и жизнь, следуя правилам биохакинга?

Современные специалисты считают, что можно, но только при рациональном подходе и без фанатизма. Ведь, по их словам, тот же Сергей Фаге, впервые упомянувший биохакинг, выглядит моложе своих 34 лет.

Однако не все эксперты могут с полной уверенностью сказать, что биохакинг способен продлить молодость. И хотя некоторые исследования всё же показывают, что биологический возраст биохакера снижается, важно помнить, что главная цель практики – уменьшение риска серьёзных заболеваний и поддержание здорового образа жизни.

Чем опасен биохакинг?

Организму может навредить приём большого количества препаратов. В списке лекарств, которые принимают биохакеры, есть и достаточно серьёзные. Например, снижающий уровень сахара в крови метформин. Обычно его назначают диабетикам, а практики пьют его для похудения, профилактики рака и заболеваний сердца, замедления старения организма. Несмотря на то, что метформин признан ВОЗ одним из самых безопасных лекарств, не обходится и без побочных эффектов: он может вызывать проблемы с пищеварением и привыкание.

Кроме того, на состоянии здоровья могут отрицательно сказаться длительные голодания и диеты. Многие биохакеры отказываются от еды не на 14–20 часов, а на семь дней подряд! Они полагают, что это поможет сбросить вес, повысить производительность организма и стабилизировать настроение. Медики предупреждают, что голодание может привести к расстройству пищеварения, если тщательно не контролировать процесс. Оно также чревато повышенной восприимчивостью к инфекциям и сердечной недостаточностью.

Фото: istockphoto.com

Опасны и инъекции непроверенных препаратов. Бывший сотрудник НАСА, глава стартапа Odin Джосия Зайнер сделал себе укол, который должен добавить к ДНК гены суперсилы. Биохакер рассказал, что через полгода или чуть больше он получит невероятную мышечную массу. Ранее он пытался встроить ген медузы, чтобы его тело в темноте светилось зелёным цветом. Флуоресцировать мужчина после этого не стал. Но начал говорить, что подобные инъекции безопасны, так как его здоровье не ухудшилось.

Эксперты отрицательно относятся к таким рискованным опытам с генными инъекциями. Так в организм можно занести и инфекцию. Год назад в Вашингтоне был найден мёртвым биохакер Аарон Трейвик. 28-летний мужчина испытывал на себе экспериментальные препараты. Он ввёл в организм несертифицированное лекарство от герпеса. Трейвика нашли без чувств в камере сенсорной депривации, которая используется для релаксации.

Психологи считают, что биохакинг меняет и мышление человека. Идея усовершенствовать себя и добиться мегарезультатов может стать навязчивой. А попытка установить полный тотальный контроль над процессами, происходящими в организме, способна привести к серьёзным физическим и психологическим проблемам.