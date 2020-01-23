Успешные и свободные: главные холостяки российского спорта

Они достигли немалых вершин в карьере, но так и не успели построить личную жизнь.

Этим молодым спортсменам нет и 30, а их профессиональная карьера уже сложилась как нельзя хорошо. Многомилионные контракты, заставленные наградами полки и народная любовь – чего ещё можно желать? Однако ежедневные тренировки, сборы и соревнования отнимают много сил и энергии, оставляя совсем мало времени на личную жизнь. Рассказываем о звёздах российского спорта, которые пока не обзавелись второй половинкой.

Возраст: 22 года.

Спорт: хоккей.

Капризов – звезда российского хоккея. В 2016 году Кирилла, когда ему только исполнилось 18 лет, купил клуб «Салават Юлаев» за 80 млн рублей — для «Металлурга» это самый дорогой трансфер в истории. Хоккеист попал в число лучших игроков Европы, а спустя два года был включён в состав сборной России. Олимпиада-2018, проводившаяся в Пхёнчхане, стала знаковой для спортивной карьеры Капризова. Впервые с 1992 года сборная России стала чемпионом, во многом благодаря молодому дарованию. Сейчас Кирилл играет за московский ЦСКА.

О личной жизни Кирилла достоверно ничего неизвестно. Хоккеист старательно избегает подобные вопросы. Ходили слухи о его отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, но оба спортсмена их опровергают.

Возраст: 23 года.

Спорт: футбол.

По итогам Евро-2016 Александр попал в список из двенадцати самых перспективных футболистов, а западные журналисты даже окрестили его «новым Роналду». На момент попадания Головина в национальную сборную 21-летний спортсмен был самым молодым игроком за всю историю команды. После чемпионата мира по футболу в 2018-м полузащитника выкупил французский клуб «Монако».

Александр долгое время встречался с девушкой по имени Ангелина, однако теперь на его странице «Вконтакте» стоит статус «в активном поиске».

Герой сегодняшнего дня: 5 фактов из биографии Кирилла Капризова Детство в посёлке, женская хоккейная команда, футбол и золото Олимпиады.

Больше, чем игра: 5 романтических историй о футболистах и их жёнах Как самые красивые девушки ЧМ-2018 поддерживали любимых на трибунах.

Возраст: 25 лет.

Спорт: автоспорт.

Карьера Даниила началась в далёком 2005 году, когда он выиграл Рождественский кубок Сочи по картингу. Там 11-летнего спортсмена заметили функционеры из программ поддержки перспективных пилотов. В марте 2013-го Квята признали лучшим гонщиков России и вручили премию «Пилот года». В 2015-м атлет вошел в историю «Формулы-1», показав лучший результат среди соотечественников.

В личной жизни Даниила до недавних пор царила идиллия: несколько лет он жил в гражданском браке с Келли Пике, дочерью трёхкратного победителя «Формулы-1» Нельсона Пике. В 2019 году пара стала родителями. Однако в начале 2020 года появилась информация, что молодые люди расстались, а из «инстаграма» Келли исчезли все фотографии с гонщиком.

Владимир Морозов

Возраст: 27 лет.

Спорт: плавание.

Морозов – обладатель бронзовой медали на Олимпийских играх 2012 года и десятикратный чемпион Европы на короткие дистанции. Он живёт в США, в солнечном Лос-Анджелесе, но на мировых соревнованиях продолжает отстаивать честь России.

В аккаунтах Владимира в социальных сетях нет абсолютно никаких намёков на отношения с девушкой, в интервью на тему личной жизни он также не говорит. В свободное от тренировок время спортсмен любит заниматься сёрфингом и проводить время с близкими людьми.

На скорости: самые зрелищные заезды Формулы-1 Подвиги Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенны, при взгляде на которые замирает дыхание.

Любовь на языке футбола. Самые романтичные поступки звёзд спорта Предложение Джорджевича, квест для Гризманна, музыкальный сюрприз Рамоса и другие истории, которые растрогают поклонников футбола.

Возраст: 22 года.

Спорт: теннис.

Финалист АТР среди теннисистов не старше 21 года, победитель трёх турниров АТР, призёр юношеской Олимпиады-2014, победитель турнира АТР 250 — и это только малая часть наград молодого теннисиста. Андрей родился в спортивной семье. Отец – бывший боксёр, в настоящее время он владеет сетью ресторанов. Мама Рублёва была тренером по теннису и одно время работала с Анной Курниковой. Сестра — тоже тренер.

О личной жизни атлета достоверно ничего неизвестно: в «инстаграме» 16-й ракетки мира мелькают снимки с кортов, кадры с коллегами и фото неизвестной девушки, опубликованные пару лет назад.

Возраст: 20 лет.

Спорт: автоспорт.

Самый молодой участник нашей подборки стал первым россиянином, включённым в программу поддержки Ferrari. В 2008-м Шварцман добился большого успеха: он выиграл международный Гранд Финал серии Easykart. В следующем году он повторил это достижение. А в 2010-м юный Роберт, неизменно выступавший в золотом шлеме, вошёл в историю итальянского картинга как первый иностранец, выигравший местное первенство в классе 60 Mini.

Статистика выступлений гонщика за шесть лет в картинге впечатляет: 31 поул, 22 победы и 45 подиумов в 80 стартах. СМИ уже окрестили Шварцмана надеждой российского автоспорта и, конечно же, завидным холостяком.