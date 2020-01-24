Что такое движение слоуфуд и как ему следовать?

В современном мире фастфуда и быстрого темпа жизни мы забываем о том, что едим. Зачастую это не самые свежие продукты, содержащие огромное количество консервантов и добавок. В погоне за сохранением каждой минуты мы стали забывать наслаждаться жизнью и ценить её драгоценные моменты.

Быстро развивающееся движение слоуфуд как раз пытается противостоять этой «беготне» и напомнить об осознанном потреблении пищи. Его последователи вносят огромный вклад в сохранение региональных продуктов, а также защиту биоразнообразия на планете. С каждым годом всё больше и больше людей узнают о концепции «размеренной жизни» и начинают разделять их принципы.

Что такое слоуфуд?

Если обобщать и говорить глобально, то слоуфуд – это, в первую очередь, движение за культуру питания. Поэтому не стоит переводить его название дословно, хотя, несомненно, нельзя забывать о размеренном потреблении пищи. Движение старается напомнить людям, что можно и нужно неторопливо наслаждаться жизнью и при этом быть осознанным потребителем. Логотип организации – улитка – ярко отражает основную концепцию Slow Food. Она также медленно передвигается и ест то, что даёт ей природа. Однако в символе кроется и отсылка к географическому происхождению: улитка — фирменное блюдо в окрестностях города Бра на севере Италии, где и зародилось движение.

Фото: istockphoto.com

Тогда местные гурманы были возмущены открытием «Макдональдса» в одном из старинных особняков. По их мнению, ресторан быстрого питания не только занимал не своё место, но и нарушал многовековые принципы и традиции итальянской трапезы. Активисты создали манифест, призвавший всех здравомыслящих людей бойкотировать не только ресторан, но и всю культуру фастфуда в целом. А после основали организацию под названием Slow Food.

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Чем занимается Slow Food?

Основная работа организации связана с защитой натуральных и качественных продуктов питания и проходит под лозунгом «вкусно, чисто, честно».

Вкусно – означает отличные органолептические свойства продукта — аппетитный, ароматный, свежий.

Чисто – все продукты приготовлены без вреда для природы или здоровью человека. «Чистые» растения выращиваются без пестицидов и использования ГМО, а «чистые» продукты животноводства получаются без добавления антибиотиков и других усилителей роста.

Честно – товары обеспечивают достойное вознаграждение производителям и тем не менее остаются доступными для потребителей.

Slow Food содействует продвижению на рынке мелких производителей сыров и других продуктов из непастеризованного молока по всему миру, а также ведёт кампанию по защите мелкомасштабного рыболовства и пропаганде пчеловодства.

Помимо этого последователи движения выступают за свободный выпас животных, сохранение агроэкологического биоразнообразия и отказ от ГМО в производстве продуктов питания и кормов для животных. По мнению членов организации, сохранение традиции и образа жизни имеет основополагающее значение для поддержания разнообразия продуктов питания во всём мире.

И, разумеется, движение слоуфуд не остаётся в стороне от мировых проблем: изменение климата, избыток пищевых отходов и миграция населения. По данным с официального сайта организации, сейчас систему размеренного питания и жизни в целом активно продвигают миллионы активистов в более чем 160 странах по всему миру.

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Движение слоуфуд в России

Движение “размеренной жизни” пришло в Россию из Италии в 2000 году. Тогда премия Slow Food за защиту биоразнообразия впервые была присуждена нашей соотечественнице — Марии Михайловне Гиренко, сотруднице Всероссийского института растениеводства имени Вавилова в Санкт-Петербурге.

Сегодня в России действует 21 подразделение движения. Его участники организовывают фуд-фестивали и фермерские ужины, проводят мастер-классы и семинары, а также активно сотрудничают с шеф-поварами крупных ресторанов.

Фото: istockphoto.com

Для желающих узнать больше о «размеренном движении» в крупных городах России регулярно проводятся лекции и «Уроки вкуса» для детей. Сразу после получения необходимой теории у вас будет возможность применить эти знания на практике: участники часто выезжают на фермерские хозяйства, где возделывают огороды.

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