Остеопат Кирилл Мазальский – о том, как сохранить здоровье, избежать травм и с чего начинать тренировки.

В любительском спорте не должно быть страдания. Как тренироваться без боли

Профессиональной спорт — занятие, требующее огромной физической отдачи. Опытные атлеты привыкли работать на пределе возможностей, чтобы показать лучший результат. Иногда в таком напряжённом темпе бывают сбои, вызванные травмами и болью, а после — длительным восстановлением. И, можно сказать, спортсмены к этому готовы: они регулярно наблюдаются у врачей, проходят периодические обследования и до мелочей прорабатывают тренировочный план.

Другое дело, когда дискомфорт и тревожные симптомы приносит любительский спорт. В таком случае необходимо обратиться за помощью к специалисту. Мы побеседовали с медицинским руководителем, остеопатом, неврологом и основателем OSTEO POLY CLINIC Кириллом Мазальским о том, как правильно выбирать для себя подходящую физическую активность и что нужно делать, чтобы при этом оставаться здоровым.

О профессиональном спорте: правильный выбор и сохранение энергии

— Кирилл, расскажите, чем вообще занимается остеопатия?

— Она занимается функциональными нарушениями в теле человека. Если у человека нет головы, то остеопатия её не вернёт на место. Мы говорим о функциональных нарушениях — это всё, что повреждается без изменения структуры. Чаще всего подобные нарушения связаны с потерей баланса внутри тела: физического, психологического, биохимического. Также с помощью остеопатии формируются здоровые навыки движения.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— А в каких случаях человеку нужно обратиться именно к врачу-остеопату?

— Если человек родился, это достаточный повод обратиться к остеопату. Процессы беременности и родов травматичны. Во время родов дети, так или иначе, функционально травмируются, а некоторые могут быть травмированы и структурально. Если мы говорим про сферу остеопатии, практически все дети, перенёсшие роды, должны пройти осмотр у остеопата, а при необходимости и лечение.

— Если говорить про спорт, то с какими проблемами из вашей области деятельности сталкиваются профессиональные атлеты?

— Спорт травматичен по умолчанию. Любой вид, кроме, может быть, шахмат или киберспорта.

Основная проблема — это некомпетентность: тренера или врачей, которые не умеют работать со спортсменами, поддерживая их на высоком уровне физической формы без вреда для здоровья. Или неправильный выбор физической активности. Подростка или ребёнка должен исследовать специалист, чтобы понять, к каким видам нагрузки он склонен: он спринтер или стайер, подходит ли его психотип к работе в команде. Только после этого можно задумываться, в каком спортивном направлении двигаться.

— Вот с каким травмами к вам чаще всего приходят?

— Со срывом адаптации из-за того, что на момент начала занятий начинающие спортсмены были биомеханически не сбалансированы. Это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, например, начинающийся сколиоз или проблемы с суставами. Каждый день нагружая зону с несбалансированной биомеханикой, мы получаем больший расход запасов сил, направленых на компенсацию существующих нарушений. Потом карточный домик рассыпается, и многим приходится уходить из спорта. Поэтому первая задача, которая стоит перед нами, — привести базовую конструкцию архитектуры тела к меньшему энергопотреблению. К примеру, стоя на одной ноге, мы тратим больше энергии, чем когда стоим на двух. Нам надо, фигурально говоря, поставить человека с одной ноги на две. Выстроить линии и центр тяжести таким образом, чтобы не расходовалась лишняя энергия, а сэкономленную можем использовать для повышения спортивных результатов.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Нельзя ли спортсмену самостоятельно заботиться о сохранении этой энергии? Есть какие-то методы?

— Есть, но встаёт вопрос: можно ли поднять себя за волосы? Чаще всего в работе с телом нужна внешняя точка опоры, относительно которой его можно сбалансировать. До какой-то степени мы можем справляться самостоятельно, но самому себе чаще всего не получится корректно поставить диагноз и назначить лечение. Чаще всего это приводит к неприятным последствиям. Потому что боль — это защитный механизм. Если мы устраняем её обезболивающим, то не решаем проблему возникновения. Боль — всегда очень важный сигнал, и упускать этап диагностики я бы не советовал.

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О любительском спорте: бег и активности, которые подойдут каждому

— Если говорить про любительский спорт, элементарную физкультуру, то с чего нужно начать?

— Здесь те же правила. Тот, кто хочет начать заниматься спортом, должен пройти этап отбора. Насколько человеку это подходит? Какие есть показания для конкретного вида физической активности? Какие стороны хотим развить? Сейчас популярно бегать, люди начинают это делать, но травматизм у бегунов чрезвычайно высок. Потому что основы для выполнения подобной циклической нагрузки просто нет: тело не подготовлено. Причём его не у всех можно подготовить.

— А как подготавливать себя тем, кому можно? Человек хочет выйти на пробежку, но сразу ему, получается, нельзя это сделать, иначе он травмируется. Какой должен быть этап между решением и действием?

— Чаще всего бывает этап попытки. Я попробовал, побежал, у меня заболело. Человек идёт к ортопеду, делает рентген локального сустава. «А у вас с ним нет проблем, но почему-то он перегружается. Смажьте его обезболивающим кремом!». Бегун выполняет рекомендацию, начинает заниматься, не беспокоясь, а через месяц болит в десять раз сильнее. Это очень частая история.

Остеопат же рассматривает тело и биомеханическую модель движения в целом. При беге проблема может быть связана не с коленом, а с тем, что половина таза хуже двигается, а это — с гипертонусом мыщц поясницы, а он — с травмой ребра с противоположной стороны или проблемой, связанной с перенесённой травмой или оперативным вмешательством. Бег – это сложный биомеханический процесс, который состоит из многих этапов. Поэтому нужны правильная техника, подходящие кроссовки, поверхность и коррекция биомеханической модели.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— С точки зрения остеопатии, какая самая безопасная поверхность для бега?

— Есть высокотехнологичные покрытия, компенсирующие толчок и приземление стопы, — это сложные полимеры. Асфальт — абсолютно точно не та поверхность, по которой я бы советовал бегать. Ровный грунт, на мой взгляд, хороший компромиссный вариант.

— Теперь представим, что человеку по каким-то причинам спорт противопоказан. Либо он физически не способен заниматься, либо у него серьёзное заболевание, которое ставит крест даже на походах в спортзал. Что делать, чтобы сохранить здоровье и держать мышцы в тонусе?

— На мой взгляд, практически нет таких состояний здоровья, которые бы полностью исключали занятия спортом. Например, использование наших зеркальных нейронов прекрасно работает, поэтому даже спортивное телевидение включает нас в процесс выполнения физических упражнений. Или, если одна зона тела выключена, можно тренировать противоположную и использовать зеркала для того, чтобы мозг думал, что действует больная сторона, и начинал её быстрее восстанавливать.

Разные виды нагрузки с собственным весом доступны большинству. На этапе восстановления после травм, даже тяжёлых, можно давать небольшую нагрузку, постепенно повышая её и увеличивая амплитуду движения, приходя к двигательному балансу. Также большинство людей могут ходить — это прекрасный вид физической активности.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— А если, наоборот, кто-то не может?

— Дыхательные упражнения замечательно работают. И пассивные, которые выполняют либо тренер, либо иной профильный специалист.

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О нервной системе: всё растяжимо

— Кирилл, вы же ещё и невролог. Расскажите, влияет ли спорт на нервную систему? Задействована ли наша психика в занятиях?

— У нас есть центральная нервная система и периферическая. ЦНС – это головной и спинной мозг, ПНС – вся остальная нервная система. Если мы говорим про ЦНС и психику, то возникает вопрос. Мы каждый год видим улучшение результатов в спортивных дисциплинах. Почему это происходит? В чём заключается бесконечность ресурсов человеческого тела?

— Видимо, в мотивации и натренированности.

— Конечно. Меняются техника тренировочного процесса и принципы базового отбора. То есть мы научились отбирать из большого количества потенциально успешных подростков именно тех, кто покажет более высокий результат, и будем их правильно кормить, тренировать и, что очень важно, мотивировать. Волевая регуляция для выполнения спортивных упражнений — это целая наука, но она больше про психологию. Неврологическая история – про то, как научить человека правильно двигаться, чередовать нагрузку и отдых, правильно и сбалансированно питаться, восстанавливаться после нагрузки и травм.

Есть ещё интересные методики, связанные с пластичностью ПНС. Например, если вы выпрямите руку с выставленной ладонью и начнёте её отводить назад, то почувствуете напряжение. Что натягивается?

— Нерв?

— Да, а большинство людей вообще думают, что это сухожилие мышц. Есть специфические методики, которые улучшают мобильность периферических нервов. Так достигаются максимальные амплитуды движений. Представляете, насколько это важно для спортсмена?

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

О здоровье тела: личные ощущения и комплексный подход

— К слову о профессиональных спортсменах, могут ли они вообще быть здоровыми, если подойдут к занятиям правильно, будут наблюдаться у остеопата и других специалистов? Может ли вообще профессиональный спорт не травмировать здоровье?

— Я думаю, что одна из основных целей всех тех, кто зарабатывает деньги на профессиональном спорте, — не травмироваться. Для этого должны быть компетентные специалисты на этапе отбора в детстве, чтобы понять, в какой спорт отдать ребёнка. Затем нужен постоянный контроль с учётом того, что дети проходят период пубертата. Необходимо следить за тем, что происходит с маленьким человеком, который берёт на себя большие нагрузки. Выявлять, справляется ли он с ними психологически. Следующий этап – переход на более профессиональную подготовку. Здесь уровень травматизма возрастает, и мы должны знать, как долго человек восстанавливается, как сохранять энергию за счёт компенсации биомеханических нарушений.

Важно, чтобы восстановление после травм было комплексным. Оно должно соответствовать современным технологиям, методологии и привлекать специалистов по физической реабилитации. В России практически нет альтернативы остеопатам, у которых понимание биомеханики находится на очень высоком уровне.

— А как вообще понять, что мышцы, позвоночник, нервная система здоровы? Может ли человек сам выявить это по ощущениям?

— Ощущения и сравнения — это две основные истории, которые дают что-то понять. Как я чувствую себя сегодня в процессе тренировки и после физической нагрузки, как — через месяц, через полгода. Это самоанализ. Нам нравится какой-то вид активности, мы им занимаемся, а через время смотрим, как он на нас действует: положительно или отрицательно. Добились ли мы поставленных задач, увеличилась ли мышечная масса, ловкость, скорость. Прогресс в тренировочном процессе несложно отследить, но второй важный момент — насколько мы страдаем от перегрузки во время занятий. Мы, прежде всего, говорим о самочувствии: бодрости, ощущении удовлетворения, утомляемости. Страдания в любительском спорте быть не должно.

А остеопатия, если подводить черту, для спортсмена-профессионала повышает ресурсность за счёт оптимизации работы биомеханических систем, плавно и аккуратно вводит в тренировочный процесс.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как, получается, она это делает? Остеопат же не присутствует на тренировках.

— Оценить движение человека мы можем в кабинете. Я вам сейчас нарисую такую симпатичную картинку. Например, есть тест линий, который оценивает положение таза по подвздошным костям. Давайте мы нарисуем кривого человека — раз. Дальше большие вертела бедренных костей — два, коленные суставы — три, ягодичные складки – четыре, плечевой пояс — пять. В данном случае мы видим биомеханическое нарушение за счёт того, что у нас положение тазовых костей по какой-то причине несимметрично. Это может быть восходящая дисфункция, связанная со стопой, коленом, или нисходящая — из-за прикуса, состояния шеи или зрения.

Есть люди, которые всегда чем-то занимаются и всё про себя знают. А есть и те, которые, достигнув определенного возраста, понимают, что «хм, что-то я собой недоволен». И убивают себя на тренировках, следом за этим рушатся компенсаторные механизмы. К нам приходя те, кто ищет причину: что им мешает эффективно тренироваться, почему травмы повторяются и что с этим делать? Те, кто понимает системность подхода. Ведь даже небольшое изменение меняет всю систему.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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