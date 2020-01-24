Тренируемся на снегу. Экстрим для морозостойких

А после — в прорубь! Мы не шутим.

Моржевание так или иначе знакомо каждому. Некоторые видели закалённых смельчаков, окунающихся с головой в ледяную воду, а другие и сами практиковали зимнее плавание в открытых водоёмах. Одно можно сказать точно: купание в проруби — занятие не для слабонервных. Собственно, как и тренировка, которую придумала тренер и блогер Милена Поздняк. Эти упражнения подойдут тем, кто хочет рискнуть и проверить себя на прочность.

Что вам понадобится для тренировки на морозе?

Для занятий в морозную погоду вам, в первую очередь, нужно несколько раз спросить себя, точно ли вам это нужно. В случае положительного ответа, запаситесь смелостью и уверенностью в своём решении. Ведь тренироваться в лёгкой экипировке на снегу, а потом нырять в прорубь отважится не каждый.

Фото: istockphoto.com

Из инвентаря вам пригодится только коврик для упражнений. Также мы настоятельно рекомендуем надеть перчатки, чтобы не отморозить руки, и шапку. Выполняйте каждое упражнение недолго, примерно по полминуты, но интенсивно.

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Упражнения для интервальной тренировки

Рептилия

Исходное положение: планка на вытянутых руках.

На каждый счёт попеременно поднимайте колени высоко в бок, как будто вы пытаетесь дотянуться ими до плеч, при этом скручивая корпус, и возвращайтесь в исходное положение. Старайтесь не поднимать таз, напрягайте мышцы ягодиц и пресса.

Боковая планка со скручиваниями и круговым движением ноги

Исходное положение: боковая планка на вытянутой руке, вторую согните в локте и держите за головой.

Скрутите корпус и потянитесь рукой, заведённой за голову, к коврику. Вернитесь в исходное положение, а затем прочертите в воздухе круг ногой, на которую вы не опираетесь. Чередуйте эти движения.

Фото: istockphoto.com

Сложное бёрпи с прыжковой разножкой

Исходное положение: стоя.

Опуститесь в положение планки, а потом выполните латеральное отжимание. В прыжке подтяните ноги к рукам и вернитесь в исходное положение. Сделайте прыжок с разножкой. Повторите все движения.

Снова выполните боковую планку со скручиванием и круговым движением ноги. Теперь опирайтесь на другую сторону.

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Альпинист

Исходное положение: планка на вытянутых руках.

На каждый счёт поочерёдно подтягивайте лёгкой подпрыжкой колени к груди, при этом напрягая мышцы пресса. Это упражнение похоже на имитацию бега в гору, только в положении планки.

Теперь, чтобы сделать тренировку максимально бодрящей, можете разок окунуться в прорубь! Но помните, что после этого нужно поскорее отправиться в тёплое помещение, насухо вытереться и одеться.

Полное видео экстремальной тренировки можно посмотреть на YouTube-канале Милены Поздняк.