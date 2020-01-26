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Какие продукты самые калорийные? Тест. Калорийность сыров, сладостей, кофе

Какой продукт калорийнее?
Александра Пономарёва
Что калорийнее? Выбираем менее опасные для фигуры продукты
Капучино или раф, молоко или кефир, зефир или мармелад.
Lifestyle / Город 0

Не секрет, что калорийность продукта не всегда говорит о его пользе или вреде для здоровья. Однако тем, кто следит за фигурой и питанием, эти цифры на этикетках могут значительно облегчить жизнь.
Даже если вы никогда не обращаете внимания на эти данные и спокойно съедаете один за другим кусочки пиццы, попробуйте интуитивно ответить на вопросы нашего теста.

А мы напоминаем, что для построения правильного и полезного рациона важен суточный баланс потребляемых вами белков, жиров и углеводов, а не только количество калорий. Например, если уменьшить долю жиров, но увеличить долю углеводов и белков, ваш вес не просто не изменится, но и, возможно, даже начнёт расти. Хотя суточная норма калорий может сократиться на 20%.
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