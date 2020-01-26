Что калорийнее? Выбираем менее опасные для фигуры продукты

Не секрет, что калорийность продукта не всегда говорит о его пользе или вреде для здоровья. Однако тем, кто следит за фигурой и питанием, эти цифры на этикетках могут значительно облегчить жизнь.

Даже если вы никогда не обращаете внимания на эти данные и спокойно съедаете один за другим кусочки пиццы, попробуйте интуитивно ответить на вопросы нашего теста.

А мы напоминаем, что для построения правильного и полезного рациона важен суточный баланс потребляемых вами белков, жиров и углеводов, а не только количество калорий. Например, если уменьшить долю жиров, но увеличить долю углеводов и белков, ваш вес не просто не изменится, но и, возможно, даже начнёт расти. Хотя суточная норма калорий может сократиться на 20%.