Их пример доказывает, что лишний вес отражается не только на фигуре.

Их не узнать. Как изменились лица девушек, похудевших на десятки килограммов

Когда человек избавляется практически от половины своего прошлого веса, его жизнь делится на до и после. Появляется чувство лёгкости, энергия и непоколебимая мотивация, а привычный в прошлом уклад жизни кажется просто невозможным. Ведь на смену жирным блюдам и лежачим выходным на диване приходят правильное питание и походы в спортзал. Иногда те, кто сильно похудел, становятся будто другими людьми, их лица тоже трансформируются до неузнаваемости вместе с телом. Рассказываем о девушках, внешность которых кардинально изменилась, когда они решили избавиться от лишних килограммов.

Татьяна Забалуева: из толстушки в нутрициолога

Фото: instagram.com/tanya_change/

Татьяна Забалуева — нутрициолог, который помогает другим людям справиться с избыточным весом с помощью авторской методики похудения. Но ещё четыре года назад девушка весила 81 килограмм при невысоком росте, не могла похудеть и глубоко заблуждалась, когда рассчитывала, что этот процесс окажется простым.

Я думала, что должна быть какая-то волшебная пилюля, которую я выпью, и она сразу превратит меня в стройную и здоровую красотку.

Сейчас блогер убедилась, что правильные знания, сбалансированное питание и регулярные тренировки работают эффективнее и безопаснее всяких пилюль. Лицо девушки благодаря такому подходу изменилось в лучшую сторону: сильно уменьшились щёки, ушёл второй подбородок, и даже глаза будто бы раскрылись шире.

Катэ: минус 50 килограммов и собственный магазин здорового питания

Фото: https://www.instagram.com/kateksk/

Блогер, которая называет себя Катэ, смогла избавиться от целых 50 килограммов. Сейчас девушка заботится не только о своём рационе, но и о том, что едят другие люди. Она основала собственный магазин здорового питания, в котором, как уверяет предпринимательница, можно найти продукты для улучшения качества жизни.

Лицо Катэ заметно изменилось. Достигнув хорошей формы, она стала объективно худее и вдобавок моложе. Видимо, избыточный вес и в правду может накинуть к вашему возрасту пару лишних лет.

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Маша Белая: подростковый зажор, диета Дюкана и кето

Фото: instagram.com/mashanaketo/

Маша Белая начала поправляться в подростковом возрасте и при росте 163 см стала весить 113 килограммов. Причиной этому послужило беспорядочное питание.

Пошла подростковая жизнь, жратва ночная всё больше и больше меня поглощала! Сухарики, чипсы, мороженое, конфеты, шоколад и сладости, пиццы, роллы, солёная рыба, пиво. Просто отврат!

Как рассказала девушка в своём «инстаграме», она перепробовала много рационов с разной калорийностью, но помогла ей диета Дюкана, хоть её правила пришлись Маше вовсе не по душе. Сейчас лицо Белой настолько преобразилось, что, кажется, ей нельзя дать на вид больше 16 лет. На самом деле, в свои 24 года блогер воспитывает дочку и помогает похудеть другим людям с помощью собственной программы по кето диете.

Инна: девушка, которую не узнают по паспорту

Фото: instagram.com/strekoza_inna/

Блогер по имени Инна когда-то весила 100 килограммов. В настоящее время девушка наконец достигла желаемой формы в 60 кг. В похудении она сделала акцент на занятиях спортом, активно посещала фитнес-центр и уделяла должное внимание рациону.

Инна стала настолько иначе выглядеть, что однажды её не узнали в аэропорту по старому фото в паспорте. Чтобы доказать принадлежность документов, ей пришлось объясняться с персоналом.

Вывод из ситуации очевиден. Лишний вес влияет не только на наше здоровье изнутри, но и внешне меняет человека. Самое очевидное изменение — возраст. Лишний вес его прибавляет — это факт.

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Полина Гагарина: от времён «Фабрики звёзд» до идеального веса

Фото: instagram.com/zvezdnaya_jizn/

Некоторые представители шоу-бизнеса раньше были совершенно не такими, какими мы их привыкли видеть сейчас. Например, Полина Гагарина избавилась от 40 килограммов за полгода и к тому же перекрасилась в блондинку. Певица рассказывает, что после проекта «Фабрика звёзд», на котором она запомнилась тёмненькой упитанной девушкой, она набрала ещё 30 килограммов. А когда похудела, люди её порой не узнавали и Гагариной приходилось объяснять ситуацию.

Артистка преобразилась благодаря физическим нагрузкам в Школе-студии МХАТ, в которой Полина тогда училась, и жёсткой диете. В один день девушка ела только рис, во второй — курицу, в третий — овощи и суп. И всё это до 18.00. Хоть такой рацион далеко не самый верный и здоровый, Гагарина добилась цели и похудела.

Адель: расставание с мужем и сиртфуд диета

Фото: instagram.com/celebrities_news__/

В 2019 году поклонники певицы разделились на два лагеря. Одни стали восхищаться тем, что после расставания с Саймоном Конекки Адель смогла скинуть 45 килограммов, другие же настаивают, что её лицо выглядит лучше и свежее в прежнем весе. Однако артистке, кажется, намного комфортнее в нынешней форме. Чтобы её достичь, девушка много тренировалась в спортивном зале и следила за питанием. Она прибегала к сиртфуд диете, которая, по мнению авторов рациона, работает ещё и как эффективная антиэйдж-программа.