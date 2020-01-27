Рассказываем, куда отправиться на бесплатные тренировки, где проверить свои силы и на что посмотреть.

Скучать не время. Чем заняться в последний месяц зимы?

Уделять внимание своему здоровью и заниматься спортом нужно каждый месяц, февраль – не исключение. Зима, наоборот, ознаменуется началом подготовки к летнему сезону, а спортивные события помогают упражняться не только с пользой, но и в компании единомышленников. В феврале вы сможете посетить чемпионат по скоростному спуску на коньках, воодушевиться и в следующем году подать заявку на участие. Кроме этого, в этом месяце у вас есть возможность поучаствовать в благотворительном забеге и помочь окружающей среде. Подробнее про это рассказываем в нашей подборке.

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Ironstar & World Class indoor

Когда? 1 февраля

Где? Москва, World Class «Каширский», Каширское шоссе, дом 61, строение 2

Дистанции: 10 минут плавание в бассейне, 5 минут «Транзит-1», 30 минут на велотренажере, 5 минут «Транзит-2», 20 минут бег на дорожке.

В этом году в очередной раз в Москве пройдут соревнования по триатлону в не самом обычном «закрытом» формате. Атлеты летнего вида спорта перебираются под крышу фитнес-клуба World Class, спасаясь от непогоды столицы. Особенность соревнования в том, что участникам даётся определённое время, за которое они должны показать наилучший результат. Здесь нет дистанций, всё завязано строгом тайминге.

Регистрация на мероприятие уже закрыта, но вы у вас будет возможность посмотреть на соревнования со стороны и поболеть за других участников. Если же вы всё же хотите и поучаствовать в триатлоне, присмотритесь к спринту в Сочи. Это отличная дистанция для начинающих. Регистрация на этот старт уже открыта.

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Winter trail от Nike

Когда? 1 февраля

Где? Москва, Nike Box Msk в ЦПКиО им. Горького

Это забег по пересечённой местности с перепадами высот. Такая тренировка позволит прокачать свою выносливость и вспомнить о том, что бег возможен в любую погоду.



Если вы хотите найти единомышленников или просто провести время с пользой, можете зарегистрироваться на тренировку здесь.

Йога от студии «Материал» и Nike

Когда? 2 февраля

Где? Москва, Nike Box Msk в ЦПКиО им. Горького

Йога всё больше набирает популярность не только у женщин, но и мужчин. Это уникальный способ преображения себя и своего тела. Попасть на занятие в Nike Box может каждый желающий, который успел зарегистрироваться. Главное — не опаздывайте, иначе вас просто не пустят на занятие.

Регистрация будет доступна с 11:00 1 февраля на сайте.

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Red Bull Bull Ice Cross ATSX 500

Когда? 22 февраля

Где? Ленинградская область, всесезонный курорт “Игора”

В феврале под Санкт-Петербургом пройдёт этап соревнований по скоростному спуску на коньках. Окрестности северной столицы встретят спортсменов со всего мира. В этом году чемпионат ознаменуется глобальным расширением географии спорта, ведь впервые он будет проходить в восьми странах на трёх континентах. Российские же старты базируются в трёх городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.



Атлеты стартуют одновременно и с бешеной скоростью едут по трассе, преодолевая различных препятствия. Первая двойка победителей в каждом забеге переходит в следующий раунд, и далее до финала. Иногда скорость может достигать около 80 км/ч. Состязания всё больше распространяются по планете и завлекают новых участников. Приходите, чтобы поддержать наших спортсменов. А в следующем году, может быть, рискнёте испытать скоростную трассу на себе.

Вход свободный.

Подробнее о соревнованиях.

Благотворительный забег «Уникальный ДЕНЬ»

Когда? 29 февраля

Где? Измайловский парк, Москва

Дистанции: 2 км., 5 км., 10 км.

Организаторы мероприятия обещают, что за каждый километр, который пробежит каждый участник, 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено именное дерево. В последствии за ним которым можно будет наблюдать через специальную карту. Основная цель забега — помощь окружающей среде и, конечно же, позаботиться о своём здоровье. Участников забега также ждут завершающий мероприятие концерт, вкусная еда и мастер-классы.



Для участия понадобится платная регистрация и медицинская справка. Регистрация по ссылке.

Подробнее о мероприятии.

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