Кокорин снова в игре. Как нападающий вернулся в форму?

Без сомнений, возвращение в большой спорт после длительного перерыва требует упорства и старания. История знает немало примеров, когда атлетам не удавалось прийти в необходимую форму и вывести себя на прежний уровень. Однако современная медицина и квалифицированная работа тренеров помогают игрокам избежать провалов в карьере. Ярким примером стал футболист Александр Кокорин, который после освобождения из тюрьмы вернулся в состав «Зенита», провёл первый матч, чуть не отправился в «Сочи» и теперь будет заканчивать сезон в «Зените-2». Рассказываем, как нападающему удалось за короткий срок прийти в форму.
Возвращение: из СИЗО в «Зенит»
17 сентября 2019 года Кокорин по УДО покинул исправительную колонию №4 в Алексеевке. В тот же день адвокат футболиста сообщил о подписании нового контракта с «Зенитом», а клуб подчеркнул, что подал заявление в РФС о регистрации нападающего для участия в чемпионате России. Именно с того момента началась его упорная работа над физическим состоянием.
Фото: РИА Новости
Многие помнят, как выглядел Александр во время судебного процесса. Сам футболист позже признался, что в тот период жизни он совершенно не следил за питанием и постоянно находился в стрессовом состоянии, что, безусловно, повлияло на внешний вид.
Кардио, силовые и упор на выносливость: тренировочный план Кокорина
Тренировки футболистов не предполагают каждодневных занятий в тренажёрном зале. Больший упор делается на упражнения для развития скорости, ловкости и работы с мячом. Вернувшись в расположение команды, Александр вместе с персональным тренером приступил к обследованию и активным тренировкам, чтобы за короткий срок избавиться от лишних килограммов.
Прежде всего Кокорин уделил особое внимание кардио тренировкам, упражнениям на выносливость, гибкость и командную игру. Но и про занятия в спортзале он не забывал. В первое время после освобождения футболист усердно работал по индивидуальной программе силовых тренировок под руководством женщины-инструктора. Спортсмен выполнял следующие упражнения:
- жим штанги, лёжа на горизонтальной скамье — 2 подхода x 8 повторений;
- жим штанги из-за головы сидя — 3 x 3-8;
- тяга штанги узким хватом к подбородку стоя — 3 x 8;
- подъём плеч со штангой в опущенных руках — 3 x 12;
- выпрямление рук в локтях со штангой стоя (французский жим) — 3 x 8;
- тяга штанги к животу в наклоне — 3 x 6;
- сгибание рук со штангой стоя (бицепс) — 3 x 8;
- приседания со штангой на спине — 4 x 6-8;
- выпрямление ног на тренажёре сидя — 3 x 12;
- сгибание ног на тренажёре лежа — 2 x 12;
- подъём на носки со штангой на спине — 3 x 12;
- становая тяга штанги — 4 x 6-8;
- подъём туловища из положения лежа на наклонной скамье — 2 x 30.
Уже спустя месяц после освобождения из СИЗО Кокорин провёл первую тренировку в общей группе «Зенита» в Удельном парке. До этого момента он оттачивал технику игры со второй командной клуба. А в начале января этого года Александр отправился на первый зимний сбор «Зенита» в Катар. К слову, на вторые в Испанию он уже не полетит.
Вновь на поле: гол «ножницами» и хет-трик Кокорина
Результат тренировок не заставил себя долго ждать. Во время зимней паузы в чемпионате России Кокорин наконец присоединился к занятиям в общей группе футболистов.
Конечно, Александр понимает, что возвращение в строй – задача ответственная, требующая максимальной отдачи в товарищеских матчах и действиях на тренировках. Поэтому нападающий с первых дней зимних сборов решил покорить не только главного тренера, но и сердца болельщиков. Сначала он отличился единственным забитым голом в двустороннем тренировочном матче.
А вскоре и вовсе восхитил любителей футбола, забив мяч ударом «ножницами».
Перечисленные достижения футболист превзошёл первым в товарищеском матче против катарской команды «Аль Увайнах». Нападающий оформил хет-трик и отдал голевую передачу, причём всё это за первые 45 минут.