Имеет значение: какие части мужского тела больше всего привлекают женщин

Красота — понятие достаточно субъективное, она всеми оценивается по-разному. Но что-то общее в человеческих предпочтениях всё же есть. Например, зачастую от мужчин можно услышать, что им нравятся женские ноги, а от девушек — как их восхищают большие, сильные руки. Создатели YouTube-канала «Фитнес по-русски» вышли на улицы города и узнали у случайно встретившихся им женщин, какие части мужского тела привлекают их больше всего.
Руки и плечи
На них действительно обращает внимание абсолютное большинство опрошенных девушек. По мнению респонденток, именно бицепсы, трицепсы, дельтовидные и плече-лучевые мышцы являются показателем мужской силы. Руки должны быть большие и рельефные, а плечи — широкие.
Фото: istockphoto.com
Ягодицы
Кажется, относительно этой части тела предпочтения обоих полов сходятся. Девушек привлекают подтянутые, крепкие и пропорциональные по отношению ко всему телу ягодицы. И, как оказалось, они неплохо мотивируют заниматься спортом!
Когда смотришь на мужскую привлекательную попу, за своей хочется следить.
Спина
На третьем месте расположилась накаченная мужская спина. Когда она широкая, женщины чувствуют себя в безопасности, ведь за ней можно спрятаться и, конечно же, её обнять. Не зря говорят — как за каменной стеной!
Пресс
К удивлению, девушки уделяют ему меньшее внимание. Но уж если делают это, то в особенности подмечают косые мышцы живота. Чтобы проработать пресс, нужно не только попотеть в спортивном зале или дома, но и уменьшить жировую прослойку с помощью правильного рациона.
Фото: istockphoto.com
Грудь
К ней у дам примерно такие же критерии, как и к другим частям тела. Грудь должна быть накаченная и в меру упругая. Грудные мышцы можно проработать разными способами: с помощью тренажёров, занятий на брусьях, со штангой или гантелями.
Ноги
Женщинам нравятся не перекаченные, но сильные и рельефные ноги. Причём стоит помнить как про мышцы бедра, так и про икроножные. Их удобно прорабатывать в комплексе с ягодицами.
Шея
Причём, опять же, широкая. Многим ошибочно кажется, что мышцы этой части тела невозможно накачать. На самом же деле, для сгибателей и разгибателей шеи есть много эффективных упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях.
Фото: istockphoto.com
В конце опроса девушки назвали известных мужчин, которые, по их мнению, соответствуют идеалу. Прозвучали имена актёров Ченнинга Татума, Тома Харди и Вина Дизеля, бодибилдера Дениса Борисова. Пятёрку замкнул Леонардо ДиКаприо, по всей видимости, взяв харизмой, а не рельефным торсом.
Полные ответы девушек можете посмотреть в видеоролике.