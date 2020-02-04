Имеет значение: какие части мужского тела больше всего привлекают женщин

Возможно, стоит прислушаться к их мнению перед походом в спортзал.

Красота — понятие достаточно субъективное, она всеми оценивается по-разному. Но что-то общее в человеческих предпочтениях всё же есть. Например, зачастую от мужчин можно услышать, что им нравятся женские ноги, а от девушек — как их восхищают большие, сильные руки. Создатели YouTube-канала «Фитнес по-русски» вышли на улицы города и узнали у случайно встретившихся им женщин, какие части мужского тела привлекают их больше всего.

Руки и плечи

На них действительно обращает внимание абсолютное большинство опрошенных девушек. По мнению респонденток, именно бицепсы, трицепсы, дельтовидные и плече-лучевые мышцы являются показателем мужской силы. Руки должны быть большие и рельефные, а плечи — широкие.

Фото: istockphoto.com

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Ягодицы

Кажется, относительно этой части тела предпочтения обоих полов сходятся. Девушек привлекают подтянутые, крепкие и пропорциональные по отношению ко всему телу ягодицы. И, как оказалось, они неплохо мотивируют заниматься спортом!

Когда смотришь на мужскую привлекательную попу, за своей хочется следить.

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Спина

На третьем месте расположилась накаченная мужская спина. Когда она широкая, женщины чувствуют себя в безопасности, ведь за ней можно спрятаться и, конечно же, её обнять. Не зря говорят — как за каменной стеной!

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Пресс

К удивлению, девушки уделяют ему меньшее внимание. Но уж если делают это, то в особенности подмечают косые мышцы живота. Чтобы проработать пресс, нужно не только попотеть в спортивном зале или дома, но и уменьшить жировую прослойку с помощью правильного рациона.

Фото: istockphoto.com

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Грудь

К ней у дам примерно такие же критерии, как и к другим частям тела. Грудь должна быть накаченная и в меру упругая. Грудные мышцы можно проработать разными способами: с помощью тренажёров, занятий на брусьях, со штангой или гантелями.

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Ноги

Женщинам нравятся не перекаченные, но сильные и рельефные ноги. Причём стоит помнить как про мышцы бедра, так и про икроножные. Их удобно прорабатывать в комплексе с ягодицами.

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Шея

Причём, опять же, широкая. Многим ошибочно кажется, что мышцы этой части тела невозможно накачать. На самом же деле, для сгибателей и разгибателей шеи есть много эффективных упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях.

Фото: istockphoto.com

В конце опроса девушки назвали известных мужчин, которые, по их мнению, соответствуют идеалу. Прозвучали имена актёров Ченнинга Татума, Тома Харди и Вина Дизеля, бодибилдера Дениса Борисова. Пятёрку замкнул Леонардо ДиКаприо, по всей видимости, взяв харизмой, а не рельефным торсом.

Полные ответы девушек можете посмотреть в видеоролике.