Неуязвимый Эндрю Джонс: парень, который тренировался с сердцем в рюкзаке

Его история заставит вас забыть об отмазках, встать с кровати и отправиться в спортзал.

В нашем мире живёт много людей, чья судьба может стать основой для голливудского фильма о мотивации. Одним из них является американец Эндрю Джонс. Его история поражает и не оставляет равнодушным. Эндрю стал примером человека, который напролом шёл к цели, не остановившись перед многочисленными преградами. Даже перед серьёзной болезнью и страхом смерти.

Что случилось с Эндрю Джонсом?

До трагических событий Джонс вёл здоровый и активный образ жизни: был фитнес-моделью, каждый день проводил в тренажёрном зале и принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу. Однако одна из тренировок в корне перевернула привычный уклад.

Впервые Эндрю понял, что с его здоровьем не всё в порядке в 2012 году, когда начал задыхаться после бега. Через два года ситуация усугубилась: спортсмен стал кашлять кровью, у него постоянно держалась высокая температура. В скором времени врачи вынесли неутешительный диагноз – кардиомиопатия. Это наследственное заболевание сердца, при котором ухудшается процесс кровообращения. Джонс провёл в больнице четыре месяца.

Организм был настолько слаб, что Эндрю не мог самостоятельно вставать с кровати, ходить и одеваться. Стало понятно, что ему необходима трансплантация здорового донорского сердца. Однако очередь на орган была слишком велика: многие люди годами ждут своего шанса. В такой ситуации единственным решением стал кардиостимулятор и искусственное сердце, которое дало бы возможность жить дальше в ожидании помощи. Именно этот аппарат поддерживал циркуляцию крови в теле юноши.

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Тренировки Эндрю Джонса с сердцем в рюкзаке

Сложно представить, каково это — жить, зная, что все твои планы на счастливое будущее зависят только от надёжности работы кардиостимулятора. Но Эндрю вовсе не унывал и даже старался шутить над сложившейся ситуацией.

Привет, меня зовут Эндрю Джонс, и у меня нет пульса! Да, я самый круто выглядящий зомби, которого вам когда-либо доводилось видеть.

Возможно, многие люди в подобном положении предпочли бы избегать физических нагрузок и стресса. Джонс – исключение. Молодой человек обожал проводить время в тренажёрном зале до операции и не хотел останавливать занятия даже с искусственным сердцем за спиной.

Если вначале спортсмен расстраивался из-за появившихся трудностей, то вскоре понял: настоящий момент — это и есть его жизнь. Джонс был готов не жалеть себя и продолжать заниматься любимым делом. Американец постепенно начал восстанавливать физическую форму и возвращаться к работе с железом.

Он радовался каждому дню, когда мог проснуться и отправиться на тренировку. Эндрю даже принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу, конкурируя со здоровыми атлетами в федерации WBFF. Он стал первым, кто вышел на сцену с искусственным сердцем. Также юноша рассказывал о нелёгкой жизни в социальных сетях: на собственном Youtube-канале и в личном блоге в «Инстаграме». Джонс проводил встречи со школьниками и появлялся на национальном телевидении.

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Жизнь Эндрю Джонса после операции

В 2016 году Эндрю наконец дождался долгожданной операции по пересадке органа. Как только он пришёл в себя, восторженно повторял, насколько хорошо себя чувствует с новым сердцем.

Через пару дней состояние Джонса нормализовалось. Сейчас он ведёт активный образ жизни, путешествует, постоянно занимается спортом. Однажды американец принимал участие в соревнованиях среди людей, переживших пересадку органов. Однако на этом борьба с болезнью не закончилась. После операции пациент получает большое количество медицинских препаратов. В своём блоге Эндрю рассказывал, что в первое время он принимал около 50 различных таблеток в день. Даже в 2020 году, спустя четыре года, Джонс продолжает носить с собой с сумку с медикаментами.

Это вовсе его не расстраивает. Эндрю – мотивирующий пример, доказывающий, что перед человеком с огромным желанием добиться цели нет преград. Проделав сложный путь, находившись на волосок от смерти, парень продолжает заниматься спортом и демонстрировать упорство и потрясающую стойкость духа.