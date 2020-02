Выступление Шакиры и Джей Ло вошло в историю Супербоула

2 февраля во Флориде, на стадионе Hard Rock Stadium, состоялся Супербоул-2020 — решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне-2019/2020. В финальном матче сошлись «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». «Канзас» добился победы со счётом 31:20 и завоевал самую престижную награду в Лиге американского футбола.

Традиционно внимание зрителей на Супербоуле привлекает не только игра команд, но и зрелищное выступление знаменитых артистов в большом перерыве. В этом году на сцену вышли колумбийка Шакира и американка Дженнифер Лопес. Их выступление вошло в историю Супербоула.

Выступление Шакиры и Джей Ло на Супербоуле: как это было?

Сначала вышла Шакира. Её шоу отличалось разнообразием: певица спела хит Whenever, Wherever, а также не менее известные She Wolf и Hips Not Lie, сыграла на электронной гитаре, прыгнула в толпу и показала отточенную технику танца живота.

После этого в свете прожекторов показалась Джей Ло: она исполнила свои самые популярные композиции, мастерски станцевала на пилоне и трогательно спела Let's Get Loud вместе с 11-летней дочерью Эммой и детским хором. Перерыв завершился ярким совместным выступлением звёзд под песню Брюса Спрингстина «Родился в США».

Реакция в СМИ и социальных сетях

Пользователи Сети уже окрестили шоу легендарным, а видео за 7 часов собрало в YouTube 11 млн просмотров. Даже успели появиться шутки, что американские СМИ ещё никогда так не сходились во мнении — разве что когда говорили об импичменте Дональда Трампа. К слову, в комментариях к видео тоже стали подкалывать президента США насчёт его политики относительно стран Латинской Америки:

Дональд Трамп после просмотра шоу: «Окей. Может быть, я немного опущу стену».

Обе артистки поблагодарили фанатов, команду и друг друга в социальных сетях за ту поддержку, которую они получили. Джей Ло призналась, что это было самое эпичное выступление, которое она только могла себе представить.

А Шакира, которая сегодня празднует свой 43-й день рождения, сказала, что шоу стало для неё лучшим подарком в праздничный день.

Конечно же, без обсуждения возраста тоже не обошлось. Зрители хвалили певиц за то, что в свои годы они по-прежнему на высоте и не перестают удивлять публику техничными танцами и зажигательными хитами.

Писательница Карен М. Макманус отметила в «Твиттере»: «Давайте на минутку оценим тот факт, что Шакире 43 года, а Джей Ло — 50».

Американский телеведущий и комик Скотт Невинс пошутил про то, что после такого шоу обязан не пропустить завтрашнюю кардиотренировку.

А одна пользовательница социальной сети описала коротким видео то, как многие из нас выглядят в 20, в то время как певицы хвастают потрясающей фигурой, будучи гораздо старше.

В любом случае таланту и упорству артисток можно только ещё раз поаплодировать. И пожелать, чтобы спортивные события почаще сопровождались столь эффектными шоу.

А чей номер вам понравился больше?