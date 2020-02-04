Календарь забегов: главные старты России в 2020 году

Совсем скоро стартует беговой сезон. И в этом году в столице он впервые начинается уже зимой. Что ждёт нас на главных стартах Москвы и Санкт-Петербурга? Выясняем прямо сейчас вместе с ежегодным календарём событий от «Бегового сообщества».
Забег «Скорость»
Когда? 16 февраля
Где? Лёгкоатлетический манеж НИУ МГСУ
Дистанция: от 60 до 3000 метров
В этот раз сезон открывается нетрадиционно. Стартуем с indoor-забега. У участников будет возможность попробовать свои силы на спринтерских и средних дистанциях. Помимо индивидуального старта можно собрать команду и поучаствовать в эстафете.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Забег «Апрель»
Когда? 5 апреля
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 5 км
В начале апреля тысячи бегунов встретятся в «Лужниках» на ежегодном открытии бегового сезона в Москве. У вас тоже есть шанс проверить себя на небольшой дистанции после зимних тренировок.
Маршрут забега будет проходить вокруг комплекса по Аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Тех, кто решится выйти на старт, город порадует красивыми видами на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную и здание МГУ.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Забег «Апрель»
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Кросс «Быстрый пёс»
Когда? 18 апреля и 3 октября
Где? Парк «Битцевский лес»
Дистанция: 2 км
Это небольшой благотворительный забег с любимцами в поддержку фонда «Подарок судьбы». Он помогает найти дом собакам и кошкам из приютов и продвигает заботу о домашних животных, независимо от их вида, породы и других особенностей.
Участие в забеге возможно с 18 лет. Обязательное условие – забег с одной собакой на поводке.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Кросс «Быстрый пёс»
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Кросс «Лисья гора»
Когда? 19 апреля и 4 октября
Где? Парк «Битцевский лес»
Дистанция: от 2 до 8 км
Если с наступлением весны вы тоже просыпаетесь любителем активно проводить выходные, классический кросс «Лисья гора» – идеальный вариант для вашего уикенда на свежем воздухе. Живописные пейзажи, естественный природный рельеф и раздельные старты для разных возрастных категорий. Возможность принять участие появится в этом году сразу дважды – в апреле и октябре.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Кросс «Лисья гора»
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Московский полумарафон
Когда? 31 мая
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 21,1 и 5 км
Шагнуть (или даже вбежать) в лето, приняв участие в одном из главных забегов страны в последний день весны – почему бы и нет? Маршрут полумарафона проходит в один круг по набережным столицы. Участники пробегут мимо Кремля, Крымского моста, высотки на Котельнической набережной, Собора Василия Блаженного и других достопримечательностей Москвы. Главное – помните о том, что нужно грамотно оценивать свои возможности и рассчитывать силы на протяжении всей дистанции.
Для регистрации требуется медицинская справка и платный организационный взнос.
Московский полумарафон
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
«Красочный забег»
Когда? 14 июня
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 5 км
Это, пожалуй, самый яркий и красочный старт, в котором участие ценится больше результата. Готовьте костюмы и зовите друзей, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника и сделать памятные фотографии. Вам предстоит пробежать пять километров через четыре зоны, где организаторы будут осыпать вас разноцветными красками.
Для регистрации требуется медицинская справка и платный организационный взнос.
«Красочный забег»
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Ночной забег
Когда? 18 июля
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 10 км
Единственный массовый забег в сезоне, который проходит по ночной Москве. Каждый год тысячи участников выходят на самый романтичный старт в свете ночных огней. Встречаемся сразу после захода солнца!
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Ночной забег
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
СПБ полумарафон «Северная столица»
Когда? 9 августа
Где? Дворцовая площадь
Дистанция: 21,1 и 10 км
Традиционно летом бегуны собираются на старте самого массового полумарафона в центре северной столицы.
Маршрут забега проходит в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга: мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и других достопримечательностей. Вас ждёт одна из самых необычных экскурсий по городу.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
СПБ полумарафон «Северная столица»
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Полумарафон «Лужники»
Когда? 16 августа
Где? Набережные Москвы
Дистанция: 21,1 км
В середине августа на набережных столицы пройдёт настоящий спортивный праздник с фудкортом, музыкой и другими развлечениями. Приходите на второй по количеству участников забег на 21,1 км в России и берите родственников и друзей, чтобы вместе преодолеть эту дистанцию. А ещё в рамках полумарафона ежегодно проводятся соревнования для спортсменов на хендбайках и спортивных колясках.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Полумарафон «Лужники»
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Московский марафон
Когда? 20 сентября
Где? Центр Москвы
Дистанция: 42,2 и 10 км
Не пропустите главное беговое событие страны – Московский марафон. У участников будет потрясающая возможность пробежать дистанцию с атлетами со всего мира. Это настоящая визитная карточка столицы, которая позволит профессионалам и любителям объединиться в одну большую команду с общей целью.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Московский марафон
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»
Крылатский трейл
Когда? 25 октября
Где? Парк «Крылатские холмы»
Дистанция: 4 и 8 км
Наскучили традиционные забеги и хочется чего-то более экстремального? Обратите внимание на Крылатский трейл. Нам кажется, что это идеальный вариант для любителей бега, желающих разнообразить свой опыт.
Маршрут старта проходит через грунт и асфальтированные отрезки со множеством подъёмов и спусков. Незабываемый вид с холма – приятное дополнение.
Требуется платная регистрация и медицинская справка.
Кроме того, для юных спортсменов в этом году Беговое сообщество проведёт забеги на 400 и 800 метров накануне крупнейших стартов сезона:
30 мая — детский забег в рамках Московского полумарафона
8 августа — детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»
15 августа — детский забег в рамках полумарафона «Лужники»
19 сентября — детский забег в рамках Московского марафона
Детский забег в столице
Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»