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Главные забеги в России, беговой календарь 2020, старты в Москве и Питере

Главные забеги России 2020
Александра Пономарёва Валерия Баринова
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Календарь забегов: главные старты России в 2020 году
Ставшие традиционными и неожиданные новые локации для состязаний.
Lifestyle / Бег 0

Совсем скоро стартует беговой сезон. И в этом году в столице он впервые начинается уже зимой. Что ждёт нас на главных стартах Москвы и Санкт-Петербурга? Выясняем прямо сейчас вместе с ежегодным календарём событий от «Бегового сообщества».

Забег «Скорость»

Когда? 16 февраля
Где? Лёгкоатлетический манеж НИУ МГСУ
Дистанция: от 60 до 3000 метров

В этот раз сезон открывается нетрадиционно. Стартуем с indoor-забега. У участников будет возможность попробовать свои силы на спринтерских и средних дистанциях. Помимо индивидуального старта можно собрать команду и поучаствовать в эстафете.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Забег «Апрель»

Когда? 5 апреля
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 5 км

В начале апреля тысячи бегунов встретятся в «Лужниках» на ежегодном открытии бегового сезона в Москве. У вас тоже есть шанс проверить себя на небольшой дистанции после зимних тренировок.
Маршрут забега будет проходить вокруг комплекса по Аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Тех, кто решится выйти на старт, город порадует красивыми видами на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную и здание МГУ.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Забег «Апрель»

Забег «Апрель»

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

Кросс «Быстрый пёс»

Когда? 18 апреля и 3 октября
Где? Парк «Битцевский лес»
Дистанция: 2 км

Это небольшой благотворительный забег с любимцами в поддержку фонда «Подарок судьбы». Он помогает найти дом собакам и кошкам из приютов и продвигает заботу о домашних животных, независимо от их вида, породы и других особенностей.
Участие в забеге возможно с 18 лет. Обязательное условие – забег с одной собакой на поводке.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Важно: организаторы советуют отказаться от использования наушников во время забега, чтобы слышать предупреждения от других бегунов и судей.
Кросс «Быстрый пёс»

Кросс «Быстрый пёс»

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

Кросс «Лисья гора»

Когда? 19 апреля и 4 октября
Где? Парк «Битцевский лес»
Дистанция: от 2 до 8 км

Если с наступлением весны вы тоже просыпаетесь любителем активно проводить выходные, классический кросс «Лисья гора» – идеальный вариант для вашего уикенда на свежем воздухе. Живописные пейзажи, естественный природный рельеф и раздельные старты для разных возрастных категорий. Возможность принять участие появится в этом году сразу дважды – в апреле и октябре.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Кросс «Лисья гора»

Кросс «Лисья гора»

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

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Московский полумарафон

Когда? 31 мая
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 21,1 и 5 км

Шагнуть (или даже вбежать) в лето, приняв участие в одном из главных забегов страны в последний день весны – почему бы и нет? Маршрут полумарафона проходит в один круг по набережным столицы. Участники пробегут мимо Кремля, Крымского моста, высотки на Котельнической набережной, Собора Василия Блаженного и других достопримечательностей Москвы. Главное – помните о том, что нужно грамотно оценивать свои возможности и рассчитывать силы на протяжении всей дистанции.

Для регистрации требуется медицинская справка и платный организационный взнос.

Московский полумарафон

Московский полумарафон

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

«Красочный забег»

Когда? 14 июня
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 5 км

Это, пожалуй, самый яркий и красочный старт, в котором участие ценится больше результата. Готовьте костюмы и зовите друзей, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника и сделать памятные фотографии. Вам предстоит пробежать пять километров через четыре зоны, где организаторы будут осыпать вас разноцветными красками.

Для регистрации требуется медицинская справка и платный организационный взнос.

«Красочный забег»

«Красочный забег»

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

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Ночной забег

Когда? 18 июля
Где? Олимпийский комплекс «Лужники»
Дистанция: 10 км

Единственный массовый забег в сезоне, который проходит по ночной Москве. Каждый год тысячи участников выходят на самый романтичный старт в свете ночных огней. Встречаемся сразу после захода солнца!

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Ночной забег

Ночной забег

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

СПБ полумарафон «Северная столица»

Когда? 9 августа
Где? Дворцовая площадь
Дистанция: 21,1 и 10 км

Традиционно летом бегуны собираются на старте самого массового полумарафона в центре северной столицы.
Маршрут забега проходит в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга: мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и других достопримечательностей. Вас ждёт одна из самых необычных экскурсий по городу.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

СПБ полумарафон «Северная столица»

СПБ полумарафон «Северная столица»

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

Полумарафон «Лужники»

Когда? 16 августа
Где? Набережные Москвы
Дистанция: 21,1 км

В середине августа на набережных столицы пройдёт настоящий спортивный праздник с фудкортом, музыкой и другими развлечениями. Приходите на второй по количеству участников забег на 21,1 км в России и берите родственников и друзей, чтобы вместе преодолеть эту дистанцию. А ещё в рамках полумарафона ежегодно проводятся соревнования для спортсменов на хендбайках и спортивных колясках.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Полумарафон «Лужники»

Полумарафон «Лужники»

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

Московский марафон

Когда? 20 сентября
Где? Центр Москвы
Дистанция: 42,2 и 10 км

Не пропустите главное беговое событие страны – Московский марафон. У участников будет потрясающая возможность пробежать дистанцию с атлетами со всего мира. Это настоящая визитная карточка столицы, которая позволит профессионалам и любителям объединиться в одну большую команду с общей целью.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Московский марафон

Московский марафон

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

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Крылатский трейл

Когда? 25 октября
Где? Парк «Крылатские холмы»
Дистанция: 4 и 8 км

Наскучили традиционные забеги и хочется чего-то более экстремального? Обратите внимание на Крылатский трейл. Нам кажется, что это идеальный вариант для любителей бега, желающих разнообразить свой опыт.
Маршрут старта проходит через грунт и асфальтированные отрезки со множеством подъёмов и спусков. Незабываемый вид с холма – приятное дополнение.

Требуется платная регистрация и медицинская справка.

Кроме того, для юных спортсменов в этом году Беговое сообщество проведёт забеги на 400 и 800 метров накануне крупнейших стартов сезона:

30 мая — детский забег в рамках Московского полумарафона
8 августа — детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»
15 августа — детский забег в рамках полумарафона «Лужники»
19 сентября — детский забег в рамках Московского марафона

Детский забег в столице

Детский забег в столице

Фото: Пресс-служба «Бегового сообщества»

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