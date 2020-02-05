«Ямакаси» навсегда: чем сейчас занимается Лейто из «13 района»

Легендарный Давид Белль всё ещё в форме. Он живёт паркуром и совсем не стареет.

Со временем мы не только взрослеем, но и, нехотя признаемся, стареем. Однако в нашем мире есть личности, которые, как вино, с годами становятся только лучше. Давид Белль – французский актёр и лидер мирового паркур-движения, прославившийся благодаря фильму «13 район» – одна из таких персоналий.

Несмотря на свой возраст, во французской картине он предстал перед зрителями в отличной физической форме. Выясняем, что стало с актёром после съёмок и не утратил ли он свои навыки сейчас.

Как начиналась карьера Давида Белля?

Человек, который показал всему миру, что такое паркур, никогда не мечтал о работе в киноиндустрии. Но с детства грезил о том, что прославит новый и интересный вид спорта. Любовь к нему Давиду привил отец. Мужчина, который проходил спецподготовку в армии, рассказал мальчику о технике, которая в будущем получила название паркур. Чтобы достичь успеха, ребёнок параллельно практиковался в гимнастике, лёгкой атлетике, альпинизме и восточных единоборствах.

Именно паркуру юный Давид Белль начал уделять большое количество времени. В возрасте 15 лет он даже бросил учёбу в школе и отправился на поиски единомышленников. Этот решительный и, на тот момент, опрометчивый шаг стал для француза судьбоносным. В 1987 году они вместе с Себастьяном Фуканом организовали паркур-команду «Ямакаси.

Ребята сформировали свой стиль жизни – некую смесь акробатики, скалолазания и различных боевых искусств. Это движение получило название Parkour, что в переводе с французского означает «полоса препятствий». Вскоре к их команде примкнули и жители других городов.

Все они стремились к тому, чтобы об их команде узнавало всё больше людей. Про «Ямакаси» появлялись статьи в журналах, снимались телевизионные передачи, а кроме того, они снялись в клипе группы I AM. Участники верили, что это поможет им заработать на жизнь.

6 главных правил для тех, кто хочет рельефное тело Личный опыт тренера, который сбросил 37 кг лишнего веса и увеличил мышечную массу за два года.

Но вскоре на фоне внутренних разногласий команда распалась. После раздора в «Ямакаси» Давид некоторое время работал в пожарной части. Однако из-за перелома запястья ему пришлось уйти со службы. Парень начал снимать и монтировать видеоролики, демонстрирующие его успехи в паркуре. Именно они дали французу дорогу в мировой кинематограф. Выложенные в интернет клипы заметили режиссёры.

В 1997 году состоялось дебютное появление Давида в художественной картине. Он сыграл в эпизоде сериала «Луи Паж». Затем последовала череда второстепенных ролей. Конечно, самой важной работой для Давида Белля стала роль Лейто в фильме «13 район». В 2004 году режиссёр Люк Бессон пригласил Белля принять участие в съёмках.

После премьеры боевика, в котором Белль самостоятельно поставил и выполнил все трюки, француз проснулся знаменитым. Успех фильма был колоссальным. Вместе с Давидом получил мировую известность и паркур. Многие зрители поражались ловкостью и способностями Белля, хотя сам актёр не уделял особого внимания тренировкам. Паркур, казалось, был у него в душе.

В 2009 году актёра и каскадёра накрывает новая волна популярности. Причина – на экраны выходит кинолента «13-й район: Ультиматум». Люк Бессон вновь доверил главную роль Давиду Беллю, но столь долгожданное продолжение не повторило успеха первого фильма.

Как сейчас выглядит Давид Белль?

Сейчас актеру 46 лет. Периодически его можно встретить на мероприятиях, связанных с развитием индустрии паркура. У него есть жена и трое детей.

На протяжении всей кинокарьеры мужчина никогда не забывал о любимом спорте. Давид участвовал в создании различных соревнований, ставил специфические сцены в боевиках, снимаемых в Европе и Азии, и сам регулярно тренировался. В апреле 2018 года Давид Белль посетил первый этап кубка мира по паркуру и внимательно следил за соревнованиями.

Супергерои современности. Новая эра паркура Паркур, как стиль жизни. Прошлое и будущее движения в интервью с пионером паркур-культуры в России Данилом Спиртусом

Его спортивная форма до сих пор вызывает восхищение и уважение. С момента съёмок первого фильма «13 район» он практически не изменился. Актёр сумел сохранить атлетизм и мускулатуру. Это действительно поражает и мотивирует.

Паркур жив. Трейсеры проводят состязания, от которых захватывает дух Думали, мода на трюки и прыжки по стенам осталась в прошлом? Доказываем, что это не так.

Давид, чье татуированное тело с невероятной скоростью перемещается в пространстве, стал одним из любимых актёров и каскадёров Люка Бессона и кумиром, примером для подражания молодёжи. Всё это благодаря своей харизме и невероятным трюковым сценам.