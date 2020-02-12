Секрет, который поможет избавиться от лишних килограммов в щеках, морщин и уставшего вида.

Фейс-фитнес для мужчин. Как держать лицо в тонусе в любом возрасте

Ошибочно думать, что следить и ухаживать за лицом нужно только женщинам. Ведь, будем честными, хорошо выглядеть хотят все, независимо от гендерной принадлежности. Для того чтобы избавиться от изъянов, совершенно необязательно прибегать к пластике или инъекциям. Современное направление, которое носит название фейс-фитнес, доказывает, что для видимого эффекта нужно всего лишь правильно проработать мышцы лица. Сделать это можно с помощью специальных упражнений или же массажа — наиболее приятного варианта.

Вместе с мастером студии Face Fit в БЦ «Метрополис» Натальей Хендершот рассказываем, как массаж преображает лицо и в чём особенности мужской процедуры.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Чем полезен мужской массаж лица и из каких этапов он состоит?

Как мы уже говорили, мужчинам, ровно как и женщинам, хочется радоваться отражению в зеркале. Массаж лица, в первую очередь, полезен с эстетической точки зрения, так как он устраняет визуальные проблемы. Но на этом плюсы не заканчиваются.

Наталья: Массаж помогает разгладить морщины, поднять носогубку и брови, избавится от второго подбородка, убрать мешки и тёмные круги под глазами, придать тонус коже и добиться лифтинг-эффекта. Естественно, это необходимо всем людям. Во-вторых, массаж расслабляет, опустошает голову, снимает негативную энергию. Человек после процедуры чувствует себя отдохнувшим и заряженным.

Не стоит забывать, что массаж — это ещё и полноценная часовая тренировка для мышц лица. В студии она, как и любое занятие в спортивном зале, разбивается на несколько этапов:

очищение кожи и подготовка к массажу;

разминка — разогрев мышц;

глубокая проработка мышц (включает как лицо, так и зону декольте, шею, голову);

проработка овала лица с помощью гребней Гуаша;

скульптурирование;

заминка — расслабление и увлажнение.

Неудивительно, что после такой обширной тренировочной программы вы будете чувствовать приятную усталость.

14 февраля открывается четвёртая студия Face Fit в БЦ «Легенда Цветного» на Цветном бульваре. В день открытия массаж можно бесплатно попробовать всем желающим. К тому же, абонементы в этот день будут со скидками до 40 процентов.

Есть ли разница между мужской процедурой и женской?

Опытные мастеры выстраивают план процедуры, отталкиваясь от индивидуальных особенностей клиента, а не от его пола. Но всё-таки у мужчин есть схожие предпочтения.

Наталья: Как правило, мужчины не любят очень сильный массаж. Они приходят за релаксом. Но ведь сама концепция фейс-фита заключается в том, что это массаж с углублённой проработкой мышц, это тренировка. Мы работаем с мышцей, поднимаем её, заставляем её снова встать на место, запускаем процесс регенерации.

Рекомендации, которые помогут достичь лучшего эффекта

Чтобы процедура оказалась наиболее полезной, стоит прислушаться к двум советам. Их выполнение не требует больших усилий, зато ощутимо отразится на результате массажа.

Сбрейте или укоротите бороду

Безусловно, не каждый мужчина пойдёт на такой шаг, особенно если он растил шевелюру на протяжении нескольких месяцев, а то и лет. Но помните, что мастеру значительно легче (и приятнее!) работать с выбритым лицом или короткой бородой, нежели с длинной — хотя и такие случаи бывают.

Подберите удобную одежду

Перед походом в студию лучше всего надеть майку, так как она не закрывает зону декольте и её лямки легко опускаются. Это нужно для того, чтобы во время массажа проработать шею, плечи, грудь и прогнать лимфу в подмышечные пазухи.

Снимите с рук аксессуары

Ведь в качестве бонуса вам помассируют руки. Для этого в начале процедуры на них наносят крем, а затем на время «упаковывают» в специальные варежки, чтобы дать коже пропитаться полезными веществами и увлажниться.

Помните, что главное — регулярность

Несмотря на то что приятные ощущения появляются уже после первого сеанса, реальный эффект, по словам мастера, становится виден только после четвёртой процедуры. Стандартный курс, который поможет привести мышцы лица в форму, насчитывает от 10 до 15 посещений.

Наталья: Я советую ходить на массаж два раза в неделю или три. Можно и один, но желательно больше. А если у мужчины брыли, опущена носогубка, вообще потерян тонус кожи, то, естественно, я рекомендую курс из 15-20 сеансов, чтобы добиться результата. Этого требует лицо. Я всегда говорю, что с помощью массажа можно продлить молодость — это правда.

От первого лица: редакция делится впечатлениями

Как говорится, лучше один раз увидеть, а точнее — прочувствовать. Сотрудник редакции «Чемпионата» Дмитрий Капущак опробовал на себе процедуру прокачки мышц и поделился с нами впечатлениями.

Дмитрий: Массаж лица — очень необычный опыт, особенно для молодого бородатого мужчины. Если изначально процесс представляется как разновидность релакса, то в моем случае были скорее тонизирующее ощущения.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

За часовой сеанс я почувствовал каждый мускул на лице. Мастер определённо добилась моментального «спортивного» эффекта уже после первой процедуры. Хотя специалисты говорят, что для лучшего результата нужно пройти как минимум 10 тренировок, небольшие изменения всё равно видны сразу. Тренировки — очень точное определение всего процесса. Приятная усталость как бы говорит, что ты сегодня хорошо поработал. Нечто подобное ощущается после выхода из спортзала.

Не секрет, что и мужчин, и у женщин при не самом здоровом рационе щёки растут активно. Если искать быстрый способ, как от них избавиться, то тренировка лица точно станет одним из вариантов.

23 февраля во всех студиях Face Fit будут делать бесплатный лифтинг-массаж для мужчин. У вас есть отличная возможность проверить эффект на себе.

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