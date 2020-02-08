И сколько нужно его съесть, чтобы увидеть результаты.

Экспертное мнение: можно ли похудеть с помощью кокосового масла

Кокосовые продукты — кладезь ценнейших веществ для нашей красоты и здоровья. Один из лучших вариантов — нерафинированное кокосовое масло. Помимо неоспоримого положительного влияния на иммунную, гормональную, репродуктивную системы, отмечают его способность приводить в идеальную форму нашу фигуру и вес. Действительно ли это так?

Как кокосовое масло влияет на фигуру?

Не скроем, что это чрезвычайно эффективное средство для снижения веса, благодаря особенностям жирных кислот в его составе. Из-за чего достигается эффект нормализации массы тела? Кокосовое масло способствует здоровому функционированию щитовидной железы и всей эндокринной системы. А это является основой для правильного обмена веществ и, соответственно, красивой стройной фигуры. Кроме того, масло снижает нагрузку на поджелудочную железу и благоприятствует усиленному «сжиганию» потребляемых калорий, что помогает людям с избыточным весом похудеть быстрее.

Кстати, это является одним из ответов на вопрос, почему люди, проживающие в экзотических странах, где ежедневно используют кокосовое масло, намного реже страдают от ожирения.

Фото: istockphoto.com

Что калорийнее? Выбираем менее опасные для фигуры продукты Капучино или раф, молоко или кефир, зефир или мармелад.

Как похудеть с помощью масла?

Можно применять кокосовое масло по 1 чайной или столовой ложке утром натощак. Важно начинать приём именно с чайной ложечки, чтобы дать организму адаптироваться. Если этот вариант не нравится (не все легко могут пить или есть масло просто так) – можно добавлять его в пищу. Лучше всего по утрам, в это время наш организм наиболее чувствителен. Просто добавьте масло в ваш завтрак – кашу, йогурт, салат. Ещё один отличный вариант – замешать масло в смузи перед тренировкой.

Если вы хотите усилить эффект, стоит обратить внимание на масло МСТ.

МСТ — это аббревиатура английских слов «medium-chain triglycerides», что переводится как «среднецепочечные триглицериды». По сути это квинтэссенция традиционного кокосового масла.

Фото: istockphoto.com

Отличается МСТ от обычного кокосового масла тем, что длина цепочки молекул у него короче, за счет этого организм быстрее обрабатывает этот продукт. Кроме этого, масло МСТ напрямую попадает в печень, а не откладывается про запас в жировой ткани. Таким образом процесс похудения происходит ещё более эффективно.

Проведено большое количество исследований на базе европейских и американских институтов питания, подтверждающих признаки улучшенного термогенеза после потребления пищи, содержащей МСТ, а это свидетельствует о повышенной способности организма сжигать большее количество калорий и жира благодаря использованию этого масла.

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