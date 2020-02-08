Экспертное мнение: можно ли похудеть с помощью кокосового масла

Кокосовые продукты — кладезь ценнейших веществ для нашей красоты и здоровья. Один из лучших вариантов — нерафинированное кокосовое масло. Помимо неоспоримого положительного влияния на иммунную, гормональную, репродуктивную системы, отмечают его способность приводить в идеальную форму нашу фигуру и вес. Действительно ли это так?
Как кокосовое масло влияет на фигуру?
Не скроем, что это чрезвычайно эффективное средство для снижения веса, благодаря особенностям жирных кислот в его составе. Из-за чего достигается эффект нормализации массы тела? Кокосовое масло способствует здоровому функционированию щитовидной железы и всей эндокринной системы. А это является основой для правильного обмена веществ и, соответственно, красивой стройной фигуры. Кроме того, масло снижает нагрузку на поджелудочную железу и благоприятствует усиленному «сжиганию» потребляемых калорий, что помогает людям с избыточным весом похудеть быстрее.
Фото: istockphoto.com
Как похудеть с помощью масла?
Можно применять кокосовое масло по 1 чайной или столовой ложке утром натощак. Важно начинать приём именно с чайной ложечки, чтобы дать организму адаптироваться. Если этот вариант не нравится (не все легко могут пить или есть масло просто так) – можно добавлять его в пищу. Лучше всего по утрам, в это время наш организм наиболее чувствителен. Просто добавьте масло в ваш завтрак – кашу, йогурт, салат. Ещё один отличный вариант – замешать масло в смузи перед тренировкой.
Если вы хотите усилить эффект, стоит обратить внимание на масло МСТ.
Фото: istockphoto.com
Отличается МСТ от обычного кокосового масла тем, что длина цепочки молекул у него короче, за счет этого организм быстрее обрабатывает этот продукт. Кроме этого, масло МСТ напрямую попадает в печень, а не откладывается про запас в жировой ткани. Таким образом процесс похудения происходит ещё более эффективно.
Проведено большое количество исследований на базе европейских и американских институтов питания, подтверждающих признаки улучшенного термогенеза после потребления пищи, содержащей МСТ, а это свидетельствует о повышенной способности организма сжигать большее количество калорий и жира благодаря использованию этого масла.