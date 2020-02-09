7 фильмов о спорте, которые заслуженно получили «Оскар»

Уже через несколько часов весь мир будет наблюдать за 92-й церемонией вручения премии «Оскар». Это самая главная награда в мире кинематографа, которая заставляет переживать за любимых актёров и режиссёров. Этот год подарил нам картины «Джокер», «Однажды в Голливуде» и «1917». Вместе с ними в главной номинации конкурирует и фильм об автоспорте — «Ford против Ferrari». А «Футбольный клуб Нефты» сражается за золотую статуэтку в номинации за лучший короткометражный фильм.

К сожалению, зачастую критики не оценивают должным образом художественные фильмы о спорте. Однако история премии американской киноакадемии знает несколько исключений. В этой подборке рассказываем о спортивных картинах, которые удостоились главной награды. А чтобы не пропустить важные решения грядущей церемонии, посмотреть Оскар-2020 можно в онлайн-кинотеатре Okko по ссылке.

«Чемпион»

По мнению большинства кинокритиков, главным видом спорта в мире считается не футбол или хоккей, а бокс. Да, именно фильмы о нём привлекают особое внимание режиссёров и получают заветные статуэтки. Первым спортивным фильмом, который был номинирован на премию «Оскар», стал американский «Чемпион». Чёрно-белая драма Марка Робсона в 1932 году получила две награды: за лучшую мужскую роль и сценарий.

«Невидимая сторона»

«Невидимая сторона» — спортивная драма Джона Ли Хэнкока, вышедшая в свет в 2009 году. Сценарий основан на книге Майкла Льюиса «The Blind Side: Evolution of a Game» («Слепая сторона: эволюция игры»), изданной в 2006-м. Фильм рассказывает историю жизни американского футболиста команды «Балтимор Рэйвенс» Майкла Оэре. Картина собрала в прокате более трёхсот миллионов долларов и подарила актрисе Сандре Буллок «Оскар» за лучшую женскую роль.

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«Малышка на миллион»

Тренеру по боксу Фрэнку Данну так и не удалось воспитать чемпиона. Он владеет спортивным залом в Лос-Анджелесе, где всё ещё проводит тренировки. Дочь не отвечает на письма, а лучший боец подписал контракт с другим менеджером. Неожиданно в жизни Фрэнка появляется Мэгги Фицджеральд — 31-летняя официантка, мечтающая стать боксёром. Данн не желает тренировать женщину, но упорство Мэгги заставляет его передумать. Впереди — главное сражение, требующее собрать в кулак всю волю и мужество. Эта картина Клинта Иствуда удостоилась семи номинаций и получала награды в четырёх из них: лучшие фильм, режиссура, женская роль и мужская роль второго плана.

«Рокки»

Конечно, мы никак не могли пройти мимо легендарного Рокки Бальбоа. В 29 лет Сильвестр Сталлоне разочаровался в жизни и совсем не получал достойных ролей. Однако боксёрский бой между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером перевернул сознание американского актёра. Сталлоне на три дня закрылся в комнате и написал сценарий будущего фильма. Пять месяцев тренировок и травмы на съемках привели к заветному успеху. Картина удостоилась десяти номинаций и получила три «Оскара»: за лучшие фильм, режиссуру и монтаж.

«Дорогой баскетбол»

Пятиминутный короткометражный мультфильм, основанный на стихотворении легендарного Коби Брайанта, в котором он объявил о завершении профессиональной карьеры. Закадровый текст читает сам баскетболист. В 2018 году картина стала обладателем премии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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«Небеса могут подождать»

Американский художественный фильм режиссёра Уоррена Битти был снят по картине Гарри Сигалла «А вот и мистер Джордан идёт». Герой Джо Пендлтон, квотербек «Лос-Анджелес Рэмс», готов вести свою команду к Супербоулу, а вместо этого случайно отправляется на небеса. Для исправления досадного недоразумения героя нужно переместить в новое тело, например, недавно убитого миллионера. В 1979-м фильм числился в восьми номинациях и был удостоен премии «Оскар» за лучшую работу художника Эдвина О’Донована.

«Боец»

Работа Дэвида О. Расселла основана на реальной истории братьев-боксёров: действующего и бывшего. Они преодолели глубокие личные драмы, сплотившись вокруг цели — завоевать мировой чемпионский титул. Кристиан Бэйл для роли сводного брата сбросил 28 килограммов — до 66. Его напарник по фильму Марк Уолберг публично выражал обеспокоенность здоровьем Бэйла. И всё же игра стоила свеч. «Боец» завоевал две золотые статуэтки: за лучшую женскую и мужскую роли второго плана.