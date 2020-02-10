Инструкция для новичка: как правильно бегать в манеже

Почему все бегут в другую сторону, по разным дорожкам и считают круги в уме?

Беговые тренировки зимой – дело непростое, и те, кто не хочет морозить нос, пытаются решить эту задачу по-своему. Кто-то в межсезонье предпочитает сделать акцент на других спортивных активностях, кто-то покоряет беговые дорожки в залах, а некоторые выходят на пробежки в закрытых манежах. Именно в одном из таких в этом году и будет открыт сезон беговых стартов. Уже совсем скоро, 16 февраля, начинаем с забега «Скорость». А пока мы задаёмся вопросом, чем же всё-таки принципиально отличаются тренировки в манеже и правда ли, что они способны значительно улучшить результаты спортсменов. Ответить на них нам помогает мастер спорта по лёгкой атлетике Александр Сторожев.

Правда ли, что бегуны в манеже показывают лучшие результаты?

Это абсолютно верно. Но ещё выше результаты могут быть на открытом стадионе 400 м. В обоих случаях это обусловлено точной дистанцией круга и отсутствием таких неприятностей, как развороты на 180 градусов, повороты, тяжелые подъёмы и спуски. В манеже нет ветра, но есть виражи. При должной подготовке и умении их пробегать результат непременно будет лучше, чем где-то в лесу.

Кроме того, на спортивных объектах лежит специальное покрытие. Самые распространённые — тартановое и Mondo. Первый вариант — прессованная резиновая крошка. Такое покрытие делают многие производители и оно может быть разным по качеству. Компания Mondo изготавливает более дорогие, технологичные и износостойкие покрытия. По виду мне оно напоминает плотную и грубую ткань. В состав Mondo входит натуральный каучук. И те, и другие могут быть твёрдыми или мягкими. Я предпочитаю соревноваться на твердых, а тренироваться на мягких дорожках. Большинство своих личных рекордов я установил на «крошке».

Фото: istockphoto.com

Чем старт в манеже отличается от забега на открытом стадионе?

В манеже на официальных стартах не будет 200, 5000 и 10000 метров. На открытом стадионе длиной 400 м. эти дистанции представлены. Мировая атлетика посчитала, что, стартуя на 200 метров в манеже, атлеты находятся в сильно разных условиях. С длинными дистанциям иная история. Наверное, дело в «круговых».

«Круговые» – более медленные участники, которых быстрые бегуны обгоняют на несколько кругов. Спортсмены не любят тратить время на такой обгон, когда каждая секунда на счету.

Кроме того, здесь не проводят эстафеты 4 по 100 м. Бег с препятствиями (стипль-чез) лишен своей изюминки – ямы с водой. А барьерные бега не проводят по кругу, только короткие 60 м. Энтузиасты же делают в манежах и 100 км, и суточные забеги.

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Где тренироваться: манеж или асфальт?

Бежать на асфальте, готовясь в манеже, легче, чем наоборот. Главное – учесть погоду. Если же вы тренируетесь на улице, а стартуете в манеже – будьте готовы к тяжелому воздуху помещения, к виражам и следовательно неравномерной нагрузке (обычно левая сторона тела забивается сильнее).

Здесь всё те же основные требования к экипировке и обуви, что и на улице или в парке. Быстрые бегуны используют шиповки для своих тренировок и стартов. Я не использую их на отрезках, пробегаемых в темпе медленнее трёх минут на километр.

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Стоит учесть, что гаджеты в манеже будут работать хуже. Пульс часы покажут вам точно, темп и пройденное расстояние придется считать в уме, складывая круги. Для себя и для учеников я определяю, с каким временем нужно пробегать каждые 200 метром, чтобы оставаться в рамках заданного темпа. Так, на текущих отсечках, и контролируется скорость.

Фото: istockphoto.com

На какой дорожке можно тренироваться и выходить на старт?

На официальных стартах средние дорожки распределяются между сильными, а крайние между спортсменами поскромнее. Это касается дистанций, где бегут по своим дорожкам: 60, 200, 400 метров.



На тренировках первая дорожка рабочая. По ней все выполняют основную часть работы. Если ваш темп ниже 4мин/км, стоит очень осторожно двигаться по первой. Разминка, заминка, отдых выполняются внутри круга или же на внешних дорожках, это следует уточнять на месте. По третьей часто выполняют работу спринтеры. Будьте внимательны.

Кроме того, в манеже принято бегать по направлению против часовой стрелки. Так решили ещё древние греки, но не оставили нам никаких объяснений. Есть мнение, что спорт таким образом противопоставляли природе и движению солнечных часов. Сейчас считается, что это сделано в угоду большинства, то есть правшей.

Фото: istockphoto.com

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Какие ещё правила бега в манеже существуют?

Главные правила бега на соревнованиях вполне очевидны:

не толкаться;

не заступать за линию;

выбирать кратчайшую траекторию движения;

обгонять справа и не мешать обгоняющим вас.

На тренировках важно соблюдать осторожность:

переходя дорожки убедиться, что никто не несётся на вас со скоростью Болта;

не останавливаться резко;

собираясь уйти с дорожки, посмотреть через плечо, никто ли снова не несётся на вас со скоростью Болта;

и обязательно обувайте чистые кроссовки!

Кроме того, прежде чем отправиться на тренировку в манеж, убедитесь, что он не закрыт и что в это время на дорожках не проводят соревнования. Лучше всего позвонить. Уже на месте изучите локальные особенности: выясните, где проводится разминка. Я советую сделать минимум 3-4 тренировки в помещении, если планируете стартовать здесь. Привыкайте к новым условиям на всех скоростях, но особое внимание на тренировках уделите пробеганию виражей на соревновательной скорости. Этот навык вам пригодится!

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