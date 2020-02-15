Основные правила питания для тех, кто хочет накачаться

Мы продолжаем говорить о наболевшем – питании для тех, кто хочет добиться роста мышечной массы. Тема оказалась настолько непростой, что её объяснение вышло за рамки одного материала. Первую часть рассуждений вы можете прочитать по ссылке ниже.
А теперь всё так же вместе с экспертом «Чемпионата», велнес-коучем Андреем Семешовым пробуем разобраться в вопросах баланса белков, жиров и углеводов в рационе. Достаточно ли считать граммы для того, чтобы получить желаемый рельеф?
Белки. Основа для роста мышц
Нас интересует, в первую очередь, пластическая функция белков. Это главный строительный материал для мышечных тканей. Нет белков в виде составляющих его аминокислот – стройка просто не начнётся.
Но помним, что мышцы – это наши с вами излишества, за них организм примется, только если белка ему хватит на первоочередные задачи. Например, поддержание нервной системы, иммунной функции и много чего еще. То есть, если мы, в соответствии с рекомендациями диетологов, съедаем белков примерно из расчета 0,8 грамма на 1 кг веса тела, то для новых мышц «кирпичиков» не останется. Спортивная наука сходится во мнении, что начинать разговор о гипертрофии скелетной мускулатуры тем, кто не съедает в день 1,5 грамма на кг веса, было бы чересчур самонадеянно.
Фото: istockphoto.com
Для примера, в 100 граммах сырой куриной грудки – порядка 20 граммов белка. В «Биг Тейсти», к слову, 44.
И еще один важный момент – это полноценность этого самого белка. Мало набрать норму в граммах, нужно ещё и уследить за тем, чтобы организм получил весь набор аминокислот, из которых эти белки состоят. В противном случае строительный конвейер может вдруг остановиться, если вовремя не подвезли какой-нибудь важный элемент.
«Золотым стандартом» по белку считается куриное яйцо. В один ряд с ним с точки зрения полноценности белка можно поставить молочные продукты. Впрочем, говядина, рыба, морепродукты, мясо птицы тоже гарантировано обеспечат всеми двадцатью аминокислотами.
В зоне риска оказываются только вегетарианцы. Мало того, что растительная пища белками не богата, так еще и по аминокислотам есть пробелы. Поэтому, если придерживаетесь такой системы питания, придётся поизучать вопрос отдельно и комбинировать разные крупы, орехи и так далее.
Жиры. Правильная работа организма
Очень важный (второй после белков) компонент пищи. Разумеется, очевидная его роль – обеспечить нас энергией. Речь в том числе и про запас в виде стратегических отложений на бедрах, животе или в других «проблемных» местах, в зависимости от индивидуальных особенностей. Вот только «обезжиривание» рациона гарантированно приведёт к тяжелым последствиям.
Помимо прочего, полноценная «жировая корзина» гарантирует нормальную работу гормональной системы, а это обязательное условие всех процессов в организме, в том числе и строительства мышц. Поэтому жиры обязательно должны быть в рационе, примерно 1-1,5 грамма на 1 кг веса тела.
Фото: istockphoto.com
И опять же, как и с белками, только количественным подходом ограничиться было бы слишком просто. Жиры делятся на насыщенные и ненасыщенные. То есть преимущественно из животных источников и из растительных. Нам нужны и те, и другие. Примерно в равных пропорциях. По практике, с насыщенными проблем не возникает (опять таки – с вегетарианцами отдельная история). Поэтому не забывайте включать в рацион на регулярной основе разные растительные масла (банальное подсолнечное, оливковое, льняное и прочие), орехи, авокадо, оливки. И обязательно пару раз в неделю глубоководные сорта рыб. Ну или купите баночку Omega-3 для подстраховки.
Углеводы. Быстрая энергия
Главная их функция – обеспечение нас доступной, быстро извлекаемой энергией для любых процессов, начиная от размышлений, куда поехать летом и заканчивая жимом штанги лежа.
При классическом подходе к похудению через единственный известный мне (и согласующийся с наукой) способ – манипулирование калорийностью – первым делом рассчитываются нормы по белкам и жирам, а углеводы добираются по остаточному принципу и чаще всего первыми попадают под сокращение. Ровно так же происходит и при попытках сознательного переедания для наращивания мышечной массы.
Фото: istockphoto.com
С белками и жирами мы уже разобрались, сколько и чего. Теперь давайте рассчитаем углеводы. Допустим, наш рацион поддержки (баланса) – 1700 Ккал, вес — 60 кг. Это получается 90 граммов белка, 60 граммов жира. Переводим в калории: 1 грамм белка – 4 Ккал, 1 грамм жира – 9, получается 900 Ккал. Остается 800 Ккал (1700-900). 1 грамм углеводов — 4 Ккал. Итого углеводов нужно 225 граммов.
Это, напомню, мы исходили из условий энергетического баланса. Мы же с вами определили, что мы сдвигаем баланс в сторону профицита калорий на 200. И возникает вопрос – из чего эти добавочные калории набирать?
Вспоминаем, во-первых, что мышцы наш организм не очень любит, энергии для них нужно много. Поэтому весь избыток калорий имеет смысл расходовать преимущественно на углеводы. То есть к нашим 225 граммам добавляем еще 50 и....
… и ничего может не получиться! Увы, даже если вы обзавелись самыми точными весами в мире, тщательно взвешиваете и рассчитываете каждую маковую росинку, предварительно уточнив ее калорийность и БЖУ по справочнику, это отнюдь не гарантия того, что мышцы будут расти в принципе, а уж тем более теми темпами, которые мы там себе математически нафантазировали.
Но вы держитесь!
За кадром остается еще очень много переменных. Это и сон, и уровень стресса, и производное от этого – гормональный фон. В конце концов, индивидуальные особенности организма, наследственные факторы.
Поэтому все вышеприведенные расчеты нужно брать лишь за примерный ориентир, направление движения и начальную точку отсчета.
Фото: istockphoto.com
То есть, знаете за собой склонность накапливать жир только от одного взгляда на витрину с эклерами? Действительно начинайте увеличивать калорийность на 200 Ккал. Тем, кто массу набирает с большим трудом, можно начинать тестировать и уровень +500 Ккал в день.
И еще один совет: не начинаете расти, имея откровенно лишний вес. Сначала избавляемся от излишков жира, потом – пытаемся наращивать мышцы. Иначе красиво не получится. Я проверил.