Поговаривают, что она приглянулась самому Биллу Гейтсу.

Фитнес-рай на воде. Чем можно заняться на эксклюзивной эко-яхте

В 2019 году на выставке в Монако нидерландская компания Sinot Yacht Architecture & Design представила концепцию первой в мире эко-яхты Aqua на водородном топливе. Её главное преимущество перед обычными суднами заключается в том, что единственным выбросом в океан или море будет вода.

Сейчас СМИ вовсю обсуждают новость о том, что новое экологичное изобретение якобы хочет приобрести создатель Microsoft Билл Гейтс. Хоть американцу оно действительно понравилось, в Sinot заявили, что компанию и предпринимателя пока не связывают деловые отношения. Кто бы ни купил яхту, рассказываем, чем можно на ней заняться и во сколько это обойдётся будущему владельцу.

Рай для фитнеса: чем можно заняться на эко-яхте?

По подсчётам производителей, на палубе Aqua поместятся 14 гостей и 31 член экипажа. Отдыхающие могут посвятить себя не только походам в ресторан или бар, но и полноценному фитнесу. Ведь, поверьте, на яхте есть абсолютно всё для занятий спортом.

Тренажёрный зал

Можно сказать, целый комплекс. В нём предусмотрено отдельное пространство для воркаута и силовых тренировок, а также зона кардио с панорамным окном. Вид открывается настолько завораживающий, что даже человек, который не любит бегать или крутить педали, захочет попробовать.

Фото: sinot.com

Студия йоги

Дизайнеры и проектировщики выделили её отдельно от основного спортивного пространства. Так что потенциальный владелец судна сможет начинать день с поиска гармонии и отличной разминки для всего тела.

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Бассейн

На задней палубе яхты расположится большой каскадный бассейн. Конечно, для скоростных заплывов на сотни метров он вряд ли подойдёт, но плавать в свободном темпе и поддерживать тело в тонусе в нём вполне можно.

Фото: sinot.com

Массажный салон

Лучшим способом расслабиться после интенсивной тренировки станет сеанс массажа. Опытные мастеры салона помогут мышцам восстановиться и не болеть на следующий день.

Также на территории Aqua будут салон красоты, три водных мотоцикла, лодки и развлекательная зона с киноэкраном. Кажется, отдых на такой яхте априори не окажется скучным и ленивым.

Фото: sinot.com

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Считаем нули: сколько стоит экологичная яхта?

На сегодняшний день эко-яхта на водороде — это только находящаяся в разработке концепция. Поэтому точную стоимость изобретения пока не афишируют. Но когда общественность заговорила об инициативе Гейтса, то прозвучала сумма в $ 644 млн.

Фото: sinot.com

Несмотря на количество нулей на конце, это не самая большая цена за яхту. Например, 162-метровый Eclipse Романа Абрамовича оценивается в $1,2 млрд, а Baia 100 Supreme анонимного малазийского бизнесмена обошлась ему в $ 4,85 млрд. На отделку такого приобретения ушло 100 тыс. килограммов чистого золота и платины.

Безусловно, любая яхта — удовольствие дорогостоящее. Но куда приятнее тратить большие деньги не на пафосные украшения судна, а на его экологичность и функциональность.