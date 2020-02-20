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14-летняя девочка установила рекорд по подтягиваниям. История жизни Даши Чепиги

Даша Чепига установила рекорд в 14 лет
Александра Нехотина
Маленькая да удаленькая: как 14-летняя девочка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Шесть лет назад юная Дарья Чепига сделала то, чего не удавалось многим взрослым мужчинам.
Lifestyle / Фитнес 0

Некоторые атлеты скрыты от бесконечных вспышек камер и всеобщей популярности. Эти люди мало кому известны, но это не значит, что их результаты на спортивном поприще не смогут вас удивить. Героиня нашей статьи — девушка-воркаутер из Восточной Украины по имени Дарья Чепига. Её пример замотивирует вас пойти в зал и начать заниматься.

Первые шаги в спорте Дарьи Чепиги

Даша родилась в Днепропетровске, и с самого детства её увлечения были нетипичными для девушки. Вместо кукол она играла в машинки, могла постоять за себя и подраться с задирами во дворе. Воркаут влюбил её в себя сразу же. Девочка посмотрела видео, как выступают спортсмены на чемпионате, а потом, когда гуляла с мамой и проходила мимо спортплощадки, решила испытать силы на турнике.

В интервью для местной газеты Даша призналась, что сначала её путь в спорте не был так удачлив. Ей пришлось подготовить тело к занятием на турнике.

Сначала ничего не получалось. Поэтому я укрепляла мышцы пресса, спины и рук, а лишь потом перешла к подтягиванию. Со временем освоила некоторые гимнастические элементы.
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Первые медали и мировой рекорд

На следующий день Чепига снова оказалась на той детской площадке, а в 13 лет уже отлично выступила на мировом чемпионате по уличному воркауту в Казахстане. Девочка смогла подтянуться 28 раз. Это в два раза больше по нормам ГТО для золотой медали для мальчиков её возраста.

На следующий год, когда Даше исполнилось 14 лет, она не просто показала лучший результат, а установила мировой рекорд на том же чемпионате. Девочка выполнила подтягивания 42 раза подряд и завоевала уважение участников соревнования. Правда, даже этот результат её огорчил, потому что она знала, что может сделать больше.

Ребята подбежали поздравлять, а я носом шмыгаю: мол, могла ведь лучше! Они удивились: «42 раза! Даша, это что-то нереальное! Мы столько не подтягиваемся.
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Чем планирует заниматься Даша Чепига в будущем?

Сейчас Даша повзрослела и стала совмещать спорт с учёбой. Судя по её профилю в «Инстаграме», девушка усердно тренируется и не собирается останавливаться. Об этом говорит даже часть её никнейма — «the will», что в переводе означает «воля». Чепига также стала членом известной американской команды по воркауту Bar-barians, основатель которой был некогда кумиром Даши.

Даша Чепига стала примером того, что, несмотря на устоявшиеся стереотипы, можно и нужно следовать к своей цели. Секрет успеха в спорте — усердная работа над собой и своим телом. Каждый может добиться высот, главное — воля.

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