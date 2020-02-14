Как избежать травм на пробежке? 5 вещей, о которых важно помнить

Для кого-то этот беговой сезон станет первым в жизни, а кто-то уже запланировал несколько стартов или даже замахнулся на марафонскую дистанцию. Так или иначе ваш результат складывается не только из количества километров и минут на беговом треке, но и напрямую зависит от безопасности пробежек. Чем меньше травм получит атлет в подготовительный период, тем больше шансов показать своё лучшее время и сделать свой идеальный пробег.

Но что на самом деле необходимо сделать, чтобы защититься от самых типичных и распространённых травм, получаемых спортсменами во время тренировок? Мы собрали пять пунктов, каждый из которых поможет учесть все нюансы и не выпасть из тренировочного процесса ни на одном из этапов сезона.

На создание этого материала нас вдохновил анализ компании Nike совместно с Фондом исследований в области спортивной медицины британской Колумбии. В течение 12-недельной программы тренировок атлеты бежали на разные дистанции, а в конце пробегали полумарафон. Результатом стали создание и доработка идеального бегового кроссовка Nike React Infinity Run. Во время тестирования эти кроссовки продемонстрировали на 52% меньший уровень травматизма, чем Nike Structure 22, лучшая модель бренда с системой управления движением.



В самом исследовании приняли участие 226 человек. Мужчины и женщины тренировались в течение 12 недель. За статистический срез взяты любые прецеденты, когда кто-либо из атлетов получил травму (травма = пропуск не менее трёх пробежек подряд из-за болей, явившихся следствием бега).

Разбираемся, на что же необходимо обратить внимание во время тренировки и выбора кроссовок, чтобы снизить риск получения травмы.

Фото: istockphoto.com

Разминка и заминка

Разминка перед бегом — та вещь, которой пренебрегает большинство любителей. А меж тем именно эта часть тренировки позволяет подготовить свой организм к предстоящим занятиям спортом. В процессе разминки повышается температура мышц, связок и тканей, таким образом они становятся более гибкими. Помимо прочего, именно во это время происходит перераспределение потоков крови, отток крови от кишечника и селезёнки к мышцам. Этот процесс позволяет донести к мышцам дополнительный кислород и необходимые питательные вещества, подготовив организм к беговой нагрузке.

Несколько советов для разминки перед бегом

Особенно тщательно разминайтесь перед утренней пробежкой, ведь в таком случае ваша цель – не просто увеличить приток кислорода и питательных веществ к мышцам, но и (что первично) разбудить своё тело и плавно ввести его в тренировочный процесс.

Начинайте беговую тренировку с ходьбы или лёгкого бега.

Увеличивайте темп постепенно с теми интервалами, которые комфорты вашему организму.

Перед началом пробежки уделите 5-7 минут на выполнение упражнений из базовой зарядки, знакомой нам всем со школы.

Второй немаловажный аспект успешной беговой тренировки — найти время на заминку и выполнить упражнения на растяжение всех групп мышц. Помните главное правило: чем интенсивнее оказалась тренировка, тем сильнее вашему телу необходима качественная заминка.

Фото: nike.com

«Пробег» кроссовок

Увы, ничто не вечно… даже пара любимых кроссовок. Особенно если мы говорим не о моделях для повседневной носки, а об обуви для занятий спортом. Изношенность кроссовок может привести вас к неожиданной травме на тренировке, именно поэтому время от времени нужно проводить «инспекцию» своих любимых пар на предмет очевидных и неочевидных признаков, сигнализирующих о необходимости их поменять.

Не самые очевидные признаки:

Верх кроссовок перестал сохранять форму, а боковые стороны вашей обуви слишком изношены.

На средней подошве кроссовок появились продольные складки.

По ощущениям обувь уже не обеспечивает вам ту же амортизацию, что и прежде.

Более очевидные признаки:

Подошва пришла в негодность. Визуально это может выражаться в стёртом протекторе или трещинах на подошве.

Во время пробежек появились неожиданные болевые ощущения.

Задник кроссовки перестал сидеть плотно по ноге и фиксировать стопу.

Совет: узнать износостойкость выбранных беговых кроссовок можно у продавца-консультанта, рассказав ему о периодичности ваших тренировок, предпочитаемой поверхности и интенсивности бега.

Фото: nike.com

Амортизация стопы

Удивительно, но во время бега наши ступни принимают на себя нагрузку, которая в несколько раз превышает вес тела. «Диванные эксперты» уверены, что за пару месяцев бега по асфальту можно получить очень серьёзную травму, а потому лучше совсем не начинать. Хорошая новость в том, что это не до конца правда. И если разобраться в вопросе, то можно понять, что помимо природной амортизации, которую выполняют наши ступни, существует ещё и специальная обувь, созданная для того, чтобы вовремя погасить входящую нагрузку и сделать бег более безопасным.

Как выбрать кроссовки для бега? Простые кеды не подойдут В каких кроссовках нужно бегать и почему важно выбрать правильную обувь для тренировок.

Как выбрать правильные кроссовки?

Изучите строение своей стопы и определите свой тип пронации.

Расскажите продавцу-консультанту про тип тренировок, который вы собираетесь выполнять.

Определитесь с типом поверхности, по которым вы будете бегать.

Расскажите продавцу-консультанту про свой уровень беговой и физической подготовки.

Фото: istockphoto.com

Техника бега

Мудрость гласит: если не работать над техникой бега, то можно научиться бегать долго, быстро, много и… неправильно. Поэтому прежде вы отправитесь на стадион или задумаетесь о подготовке к серьёзным соревнованиям, мы рекомендуем пройти пробное занятие с тренером, который сможет посмотреть на вас со стороны и поставить правильную беговую технику.

Важно понимать, что хорошая техника позволяет не только снизить ударную нагрузку, но и научиться бежать дольше, дальше и быстрее.

NRC. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать удобное время и прийти. В процессе занятия вы сможете пообщаться с профессиональным тренером и задать ему все интересующие вас вопросы. Все жители Москвы могут абсолютно бесплатно присоединиться к тренировкам бегового клуба. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать удобное время и прийти. В процессе занятия вы сможете пообщаться с профессиональным тренером и задать ему все интересующие вас вопросы.

Фото: nike.com

Фиксация стопы

Один из немаловажных моментов во время беговой тренировки — кроссовки не должны давить, но при этом ни в коем случае не должны болтаться на ноге. Неплотное прилегание кроссовок и отсутствие необходимой фиксации стопы — одни из самых простых способов заработать серьёзную травму и покинуть трек в разгар бегового сезона.

Для того чтобы выбрать идеальные кроссовки под свой запрос, необходимо изучить пронацию своей стопы (об этом мы писали выше). Почему это так важно? Пронация определяет смещение свода стопы во время ходьбы или бега, соответственно любые отклонения от нормы влияют на способность стопы поглощать удар. Как это выглядит? При нейтральной пронации сила удара распределяется равномерно, при гиперпронации нога заваливается внутрь, в случае с гипопронацией свод ступни прогибается, а нога наклоняется наружу.

Самый простой способ определить свой тип пронации: посмотреть на пару любимых кед и изучить, одинаково ли стоптана подошва с обеих сторон. Либо можно попробовать сделать мокрый тест в домашних условиях.

«Мокрый тест»: как выбрать правильные беговые кроссовки? Проводим анализ вашей стопы в домашних условиях.

Занимайтесь бегом, и пусть новый сезон станет для вас сезоном больших побед. В первую очередь над собой.