Редакция рекомендует: 7 мотивирующих книг о спорте и ЗОЖ

Один из важнейших компонентов во всех человеческих начинаниях — мотивация. Её так часто не хватает, чтобы сделать первый шаг навстречу здоровому питанию, утренней пробежке или жизненно важному решению. И именно она движет людьми во всех безумных и, кажется, невозможных устремлениях. Редакция «Чемпионата» подобрала для вас семь воодушевляющих бестселлеров, после прочтения которых заряда энергии и боевого настроя хватит на весь 2020 год. А может, и больше!

«Франческо Тотти. Император Рима»

Автор: Франческо Тотти в соавторстве с Паоло Кондо.

Для настоящих поклонников итальянского футбола.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Он на протяжении всей многолетней карьеры защищал цвета «Ромы» и успел столкнуться с огромным количеством спорных решений из-за непростого характера. В своей автобиографии с нескромным названием Франческо Тотти рассказывает, как обменял сотни потенциальных наград на народную любовь и почему был вынужден уйти из национальной команды.

Возможно, в футбольном мире есть разные предположения и догадки на этот счёт, но книгу стоит прочесть хотя бы затем, чтобы узнать правду от первого лица.

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«ЗОЖигательная кулинария. Anti-age-кухня»

Автор: Сергей Леонов.

Для тех, кто хочет питаться полезно и вкусно.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Автор книги не понаслышке знает, что такое масштабное похудение. С помощью разумного питания Сергей Леонов сбросил 30 килограммов. При этом мужчина не морил себя голодом и не пытался погасить страсть к вкусной кухне. Он узнал, что питаться сбалансированно не значит невкусно — даже наоборот.

В книге вы сможете найти множество рецептов полезных и достаточно простых по составу и технике приготовления блюд. Каждое из них прошло строгий контроль диетолога и наставника автора Анжелики Дюваль. Все рецепты сопровождаются её профессиональным комментарием о пользе и нюансах блюда.

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Мотивация и знания в одном флаконе: 10 книг, которые сделают тебя лучше Книги, которые прокачают тебя эффективнее, чем Тони Роббинс.

Мифы и правда о питании: стоит ли считать калории, чтобы похудеть? Есть и не поправляться — реально ли это? Рассказывает диетолог.

«Капитанский класс: невидимая сила, создающая известные мировые команды»

Автор: Сэм Уолкер.

Для тех, кто стремится узнать секрет успеха известных спортивных команд.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

«Капитанский класс» был трижды назван книгой года: по версии Forbes, Sports Illustrated и телеканала CNBC. Её автор — журналист Сэм Уолкер — работает заместителем главного редактора в The Wall Street Journal, и именно он в своё время основал и развил в журнале спортивное направление. Излишне говорить, что этот человек знает о большом спорте буквально всё.

В «Капитанском классе» Уолкер анализирует опыт самых успешных команд, будь то клуб из АПЛ или из НБА, и выявляет принципы и стратегию лидерства, которые приводят игроков к победам. По мнению журналиста, формула успеха для всех одна, и он готов её раскрыть на страницах книги.

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«Shut Up and Run. Манифест свободы и стройности»

Для увлечённых бегом.

Автор: Робин Арзон.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Раньше Робин Арзон работала в престижной юридической компании и стабильно шла по карьерной лестнице. Но однажды девушка решила бросить всё и заняться по-настоящему любимым делом — бегом. Теперь Робин может назвать себя счастливым человеком и делится с читателями ценным опытом, ведь она утльтрамарафонец и профессиональный тренер.

В этой книге вы найдёте различные программы для бега и прыжков, секреты быстрого старта, а также ответ на вопрос, как тренироваться в удовольствие.

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«Счастье внутри. Легкие рецепты для стройности и красоты»

Автор: Светлана Шидловская.

Для тех, кто хочет похудеть без чувства голода и невкусной еды.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

После прочтения книги можно забыть о бессмысленных стереотипах о похудении. Автор докажет, что необязательно есть пресную гречку и прибегать к голоданию, если вы хотите избавиться от лишних килограммов. К поставленной цели можно идти вкусным путём — это однозначно добавит мотивации.

На страницах сборника вы найдёте рецепты блюд для каждого приёма пищи. И даже пошаговую инструкцию приготовления десертов в виде тортов, пирогов и кексов! А для тех, кто никак не может отважиться на правильное питание, автор написала целую главу о поиске стимула в этом непростом решении.

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Редакция рекомендует: 4 книги о спорте, которые стоит прочесть Обзор нашумевших книжных спортивных релизов от главного редактора «Чемпионата».

Светофор: как выстроить питание, чтобы избежать диет Оказывается, можно есть практически всё, но в строго определённое время.

«Книга красивых рецептов»

Автор: Марика Кравцова.

Для любителей красивой кухни.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кисель из гибискуса с чиа, миндально-вишнёвое клафути, тыквенный чизкейк и имбирный эль с куркумой — на этих изысканных блюдах список полезных рецептов с непонятными на первый взгляд названиями не кончается. Автор книги искренне считает, что внешняя и внутренняя красота начинается именно с питания. Поэтому Марика Кравцова делится с читателями последними кулинарными трендами, способами сочетания продуктов и интересными ритуалами, связанными с едой.

Доверьтесь тому, что написано на страницах книги, прогоните с кухни нездоровый фанатизм и постарайтесь осознать, что вы едите. Это поможет испытывать позитивные эмоции не только за столом, но и на работе, учёбе, прогулках и встречах с друзьями.

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«Running Man. Как бег помог мне победить внутренних демонов»

Автор: Чарли Энгл.

Для всех, кто борется с самим собой.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Пожалуй, самая неоднозначная и одновременно удивительная книга в нашей подборке. В ней автор делится личной историей о том, что самая изнурительная и сложная дистанция — это побег от самого себя. Для бывшего алкоголика и наркомана Чарли Энгла, который успел отсидеть срок в тюрьме, бег стал и наказанием, и спасением.

На страницах «Running Man» автор рассказывает о том, как смог вернуть контроль над жизнью благодаря увлечению спортом, бежал самые страшные и экстремальные ультрамарафоны, спасался от крокодилов, просыпался с тарантулом в спальном мешке и голодал по несколько суток. Всё это помогло ему справиться с куда более страшным врагом — внутренними демонами.

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Личный опыт: бегу, потому что могу Для тех, кто любит бег и для тех, кто ещё не знает про «Бодрость», пейсеров, углеводный загруз и медаль на финише.