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Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые футболисты? Роналду, Месси, Неймар, Суарес

Самые высокооплачиваемые футболисты в мире
Анастасия Кравченко
Все деньги мира: сколько получают самые высокооплачиваемые футболисты
Спойлер: почти все они играют за «Барселону».
Lifestyle / Тренды 0

Неделю назад портал Spotrac опубликовал список игроков с самыми большими контрактами в АПЛ. На первом месте оказался испанский голкипер Давид Де Хеа, который выступает за «Манчестер Юнайтед». По версии СМИ, он зарабатывает € 23 млн в год. Второе и третье места разделили бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с годовым доходом € 19,7 млн и Рахим Стерлинг, тоже играющий за МС и получающий € 18,5 млн.

Подсчитываем и рассказываем, кто является самыми высокооплачиваемыми игроками в других лигах.

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Лионель Месси

Клуб: «Барселона».

По информации французского издания L’Equipe, обладатель шести «Золотых мячей» и шести «Золотых бутс» получает € 8,3 млн в месяц до вычета налогов. Свою значимость для команды Лео доказывает каждый год без лишних вопросов и скандалов и уже несколько лет остаётся самым высокооплачиваемым игроком мира.

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Криштиану Роналду

Клуб: «Ювентус».

На втором месте расположился вечный соперник Месси — Роналду. В итальянском «Ювентусе» португалец получает € 4,5 млн в месяц, и язык не поворачивается сказать, что зря. Вместе с Криштиану клуб выиграл Суперкубок-2018 и стал чемпионом сезона-2018/2019.

Неймар

Клуб: «Пари Сен-Жермен».

В 2017 году бразилец перешёл из испанской «Барселоны» в «ПСЖ». Несмотря на постоянные травмы и скандалы, форвард получает € 3 млн в месяц. При этом для 28-летнего Неймара эта сумма не предел. Финансовые аналитики уверены, что, когда Месси и Роналду уйдут из большого футбола, доходы Неймара значительно возрастут.

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Луис Суарес

Клуб: «Барселона».

Уругвайский футболист всегда мечтал играть и жить в Испании. И в 2014 году он перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону». Трансфер Суареса стал самым дорогим в истории «Барсы» и третьим по стоимости в мировом футболе на тот момент. Сейчас Луис получает немногим меньше € 3 млн.

Антуан Гризманн

Клуб: «Барселона».

По факту, Гризманн делит четвёртое место с Суаресом, так как оба зарабатывают в «Барселоне» одинаково.

В 2019 году француз перешёл в испанский клуб и заключил с ним пятилетний контракт. Многие утверждают, что покупка Гризманна была не самым дальновидным и разумным решением руководства «Барсы». В сезоне-2018/2019 Ла Лиги нападающий забил всего 15 голов. И пока нельзя сказать, что это приобретение оправдывает себя на 100 процентов.

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