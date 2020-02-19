Почему стоит купить билет до Сочи, где посмотреть на сквош и как попасть на сайкл-тренировку.

В преддверии весны. Cпортивные события, которые ждут нас в ближайшее время

Второй месяц наступившего 2020 года постепенно подходит к концу, а с ним завершается и зима. Однако ещё есть время, чтобы интересно проводить уходящий сезон и в высоком темпе встретить новый. В нашей традиционной подборке рассказываем о мероприятиях, которые помогут получить незабываемые эмоции и заряд бодрости в преддверии весны.

Alfa Future People Snow Edition

Когда? 28 февраля – 1 марта

Где? Курорт «Роза Хутор», Сочи

Зимняя версия фестиваля современной музыки Alfa Future People Snow Edition в 2020 году снова пройдёт в Сочи. Главная сцена, которая станет эпицентром мероприятия, расположится в концертном зале «Роза Холл». Конечно, гости фестиваля смогут не только насладиться энергичной музыкой, но и активно провести время на десятках горнолыжных трасс в Олимпийской деревне.

Уже сейчас известен хедлайнер — Лирой Торнхилл, один из основателей The Prodigy. Он выступит со специальным диджей-сетом.

Чтобы попасть на фестиваль, посетителям необходимо приобрести билеты. На дневную программу мероприятия вход будет осуществляться по ски-пассам «Роза Хутора». Организаторы AFP Snow Edition, как и в прошлом году, предлагают гостям неплохо сэкономить. Они дают возможность приобрести пакетное предложение, в которое входят билеты и проживание на курорте.

Не упустите шанс отлично провести время в компании современной музыки и активного отдыха. Подробную информацию смотрите на сайте фестиваля.

Новые сайкл-тренировки в World Class

Где? Клубы World Class «Метрополис», «Воробьёвы Горы», «Триколор», «Каширский», «Житная», «Кунцево», «Тульская», «Москва»

Давно хотите улучшить выносливость и сбросить лишние килограммы небанальным способом? Вместо рутинных тренировок с железом клубы World Class предлагают новую систему сайкл-тренировок на велотренажёрах. Современная программа детально отслеживает каждого человека, фиксирует его успехи и формирует персональный план тренировок. Всё это благодаря технологичным велосипедам со встроенным чудо-компьютером WattRate.

Занятия проходят в отличной атмосфере, с динамичной музыкой и живописными виртуальными маршрутами, по которым вы проедетесь в процессе. Тренировки подходят для любого уровня подготовки, поскольку тренажёр сам подстраивается под ваши возможности.

За расписанием занятий следите на сайте клубов.

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Чемпионат России по сквошу

Когда? 21-24 февраля

Где? Национальный сквош-центр, Москва

Фото: squashcenter.ru

Сквош – игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Он стремительно набирает популярность.

Совсем скоро в Москве пройдёт чемпионат России по сквошу — самое долгожданное состязание года, на котором свои навыки продемонстрируют лучшие спортсмены нашей страны. Игры среди женщин и мужчин будут проходить на протяжении всех четырёх дней соревнований. Торжественное открытие состоится 22 февраля, а финальная схватка — 24-го. Именно в этот день мы узнаем, кто окажется достойным чемпионского звания.

Вход для зрителей бесплатный, предварительная регистрация не нужна.

Полное расписание матчей доступно на официальном сайте.

Quiksilver New Star Camp 2020

Когда? 27 марта – 5 апреля

Где? Курорт «Роза Хутор», Сочи

Quiksilver New Star Camp — это то, что объединяет разных людей, движимых страстью к заснеженным вершинам, катанию, музыке, танцам и спорту. Тысячи гостей уже бронируют билеты в Сочи, чтобы насладиться атмосферой вечеринки в горах.

За 10 дней фестиваля посетители смогут покорить горнолыжные трассы, заняться йогой и воркаутом вместе с профессионалами, оторваться под музыку известных диджеев и посмотреть захватывающие фильмы об экстремальных видах спорта. Это отличный шанс на полной скорости ворваться в весну! Более того, организаторы позаботились и о любителях спокойной жизни. В программу включены уроки по монтажу и изучение английского.

Советуем поспешить. Для всех гостей фестиваля подготовлены специальные цены на проживание и ски-пасс, которые будут доступны при покупке пакетного предложения Quiksilver New Star Camp. Это позволит подобрать различные варианты проживания в апартаментах или отелях курорта с уже включенным ски-пассом и картой участника, дающей доступ ко всей программе фестиваля.

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Беговая тренировка в манеже от adidas

Когда? 21 февраля

Где? Манеж ЦСКА, Москва

Дистанция: 3 км

Команда Adidas Runners даёт возможность начать заниматься споротом. Вместе с профессиональными тренерами вы сможете пробежать дистанцию в три километра. Это отличный старт спортивной жизни. Основная работа будет направлена на улучшение техники бега и скоростных качеств. Тренировка подходит абсолютно для всех уровней подготовки, поэтому не упустите свой шанс.

Для участия необходима предварительная регистрация и оплата входа в манеж.

Подробнее на официальном сайте www.adidas.ru/adidasrunners.

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Пробежка с Nike Box MSK

Когда? 21 февраля

Где? Nike Box MSK, Парк им. Горького, Москва

Дистанции: 10 км / 21,1 км

Long run — длительная пробежка на дистанции от 8 до 17 километров. Это настоящая проверка на прочность для любителей бега. Профессиональные тренеры Nike подготовят всех желающих к старту, помогут достойно преодолеть забег до конца и проведут восстановление после тренировки. Оно включает в себя миофасциальный релиз и растяжку.

Для участия необходима бесплатная предварительная регистрация.

Подробнее на официальном сайте www.nike.com.

YETI TRAIL NIGHT

Когда? 23 февраля

Где? Ул. Поляны, владение 4-6, Битцевский лес, Москва

Дистанции: 800 м / 8 км / 16 км

Для любителей суровых условий и заснеженных трасс проводится очередной забег Yeti Trail Night. Если вы желаете испытать силы и проверить выносливость, то это мероприятие, безусловно, придётся вам по душе. Будет непросто, но интересно, ведь забег начинается в 19:00, когда на улице уже темно.

Попробовать себя в беге смогут даже дети — на специальной дистанции в 800 м. На финише абсолютно все участники получат памятные награды и согреются тёплым чаем.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Пробег-марафон «Покровские пруды — День защитника Отечества»

Когда? 23 февраля

Где? Москва

Дистанции: 500 м / 1 км / 2 км / 3 км / 5 км / 10 км / 30 км / 42,2 км / 50 км

Фото: istockphoto.com

В честь 23 февраля в Москве будут проводиться большие соревнования, в которых смогут принять участие как любители, так и профессионалы. Каждый гость выбирает для себя подходящую дистанцию.

Также организаторы ввели необычный формат — шесть часов бега нон-стоп. Это означает, что в отведённое время вы можете преодолеть любую дистанцию, ограниченную количеством кругов (круг – 2370 м). При этом финишировать можно когда угодно: по истечению всего времени или раньше. Выигрывает участник, который пробежал большее количество кругов за меньшее время.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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