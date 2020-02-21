О том, чью внешность позаимствовали для создания Джоди Холмс из Beyond: Two Souls и грабителей из GTA.

Без грима и графики. Как выглядят герои из видеоигр в реальной жизни

Технологии создания видеоигр не стоят на месте. Сейчас, чтобы сделать персонажа более реалистичным, можно наделить его не только внешностью определённого человека, но и его движениями и мимикой. К примеру, прототипами многих героев становились известные актёры. Именно поэтому их имена нередко появлялись в титрах и превью. В нашей подборке мы покажем вам тех, чьи черты лица, голос и движения были позаимствованы для воссоздания виртуальных образов в известных видеоиграх.

Beyond: Two Souls с Уиллемом Дефо и Эллен Пейдж

Эксклюзив от студии Quantic Dream вышел в 2013 году на PS3 и разошёлся тиражом в более чем миллион экземпляров. Сюжет игры представляет собой эмоциональный научно-фантастический триллер о девушке по имени Джоди Холмс, которую сыграла Эллен Пейдж.

У героини с рождения обнаружилась необъяснимая психологическая связь с фантастическим существом Айденом. Он сопровождает её как некий призрак, который может пролетать сквозь стены и вселяться в людей, подчиняя их своей воле.

Американский актёр Уиллем Дефо сыграл в игре учёного, который сначала хотел разобраться в способностях девушки, а потом сблизился с ней. Согласно сюжету этот персонаж пытается использовать силу Джоди в личных целях.

Работу голливудских звёзд удостоили званий «Лучший актёр озвучивания» и «Лучшая актриса озвучивания» на церемонии награждения Spike Video Game Awards. К слову, игра была создана с использованием технологии performance capture. Она позволяет сделать персонажей более реалистичными и поставить практически любые сцены с живыми актёрами.

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Detroit: Become Human с Брайаном Декартом, Вэлори Керри и Клэнси Брауном

Ещё один интерактивный экшн от Quantic Dream. Сюжет игры завязан на взаимоотношениях людей и роботов-андроидов. По сценарию машины обрели сознание и решили устроить восстание, чтобы побороться за права в мире людей.

Некоторых персонажей сыграли реальные актёры. Например, роль андроида-детектива, который раскрывал преступления девиантов, досталась Брайану Декарту. Он также принимал участие в создании проектов Mafia III и Red Dead Redemption 2.

Актриса Вэлори Керри, которую зрители могли видеть в роли Шарлотты в киносаге «Сумерки», примерила на себя роль андроида-домработницы Кэры. Это первый опыт девушки в виртуальных съёмках.

Роль Хэнка Андерсона — лейтенанта полиции — досталась американскому актёру Клэнси Брауну. За всю карьеру мужчина играл во множестве фильмов. Наиболее известные — «Горец» и «Побег из Шоушенка». Также голос звезды Голливуда можно услышать в мультфильме «Губка Боб Квадратные Штаны» — у мистера Крабса.

Различия между реальными людьми и их виртуальными копиями практически минимальные, поэтому игра получилась правдоподобной и эстетически красивой.

Grand Theft Auto V со Стивеном Оггом, Шоном Фонтено и Недом Люком

Пятый эпизод игровой серии GTA порадовал поклонников сразу тремя главными героями. Безбашенного Тревора сыграл Стивен Огг, Шон Фонтено перевоплотился в гангстера Франклина, а роль «отошедшего от дел» Майкла досталась Неду Люку.

Внешние общие черты актёров и персонажей игры видны невооружённым глазом. А если посмотреть несколько интервью с мужчинами и вникнуть в их манеры и юмор, то можно заметить, что герои GTA похожи на ребят не только внешне.

В реальной жизни троица тоже общается: друзья вместе ездят в путешествия и отдыхают. Видимо, они слишком много пережили вместе, начиная от виртуальных грабежей банков Лос-Анджелеса и заканчивая гонорарами от ошеломительного успеха игры.

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Brütal Legend с Джеком Блэком

Американский актёр, комик и музыкант Джек Блэк стал прототипом гастрольного механика Эдди Риггса. Персонаж попал в параллельный мир, где царит атмосфера настоящего хард-кора. Там герою предстояло сражаться с фанатиками и участвовать в освободительной войне нового мира.

Изначально разработчики планировали взять за основу типаж Лемми Килмистера — британского рок-музыканта, но потом остановились на Джеке Блэке. Решение оправдало себя, ведь актёр внёс в игру львиную долю шуток и харизмы.

Видно, что дизайнеры немного изменили внешний вид Блэка. Его персонажу добавили брутальности и мышц.

Heavy Rain с Паскалем Лангдэйлом и Джеки Эйнсли

Компьютерная игра рассказывает о серийном убийце детей, который похищает жертв и топит их в воде во время дождя. Итан Марс — один из главных героев интерактивной драмы — пережил трагическое событие. Мужчина потерял сына. Роль Марса исполняет британский актёр Паскаль Лангдэйл. Он озвучил героя, наделил его своей внешностью и движениями.

Черты лица и жесты молодой журналистки Мэдисон Пэйдж, которая помогает Итану справиться с главным антагонистом, смоделировали с британской модели Джеки Эйнсли. Однако голос персонажа принадлежит не ей. Дизайнеры даже внешний вид скопировали не полностью, кардинально изменив причёску девушки.

Max Payne с Сэмом Лэйком

Пример этой игры отличается от уже перечисленных. Прототипом главного героя стал не известный актёр или артист, а сам разработчик. Сэм Лэйк не только создал сценарий Max Payne, но и наделил персонажа своей внешностью.

Виртуальный образ Лэйка понравился зрителю. Геймерам особенно запомнилась необычная ухмылка героя.