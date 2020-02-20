Жаркий челлендж. Как быстро похудеть с помощью планки

Талия — одно из наиболее проблемных мест для девушки. Каждый набранный килограмм в первую очередь отражается именно на этой части тела. К счастью, её можно эффективно проработать с помощью простого упражнения — планки.

Фитнес и лайфстайл-блогер Хлоя Тинг не первый год придумывает интересные спортивные челленджи. С помощью её комплексов упражнений десятки девушек уже добились быстрых результатов. На этот раз мы обратились к жаркому планка-челленджу — интенсивной интервальной тренировке, которая отнимает не более десяти минут в день. Она укрепит мышцы рук, спины, ягодиц и пресса, а также поможет избавиться от назойливых сантиметров в талии. Для достижения результата заниматься нужно на протяжении четырёх недель.

Как принять участие в планка-челлендже?

Его главная цель — сделать вас сильнее и хорошенько прокачать мышцы кора и рук. Если вы решились бросить себе вызов на грядущий месяц, то следуйте двум простым правилам, которые сделают тренировки эффективными.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте комплекс упражнений регулярно

Будет достаточно 4-6 раз в неделю в зависимости от вашего графика. Можно делать эти упражнения в дополнение к обычным тренировкам. Но, в целом, они хорошо работают и в качестве отдельной программы. В таком случае не забудьте провести разминку.

Скачайте таймер для тренировок

Существуют различные приложения для телефона и сайты с онлайн-таймерами для компьютеров. Это необходимо для того, чтобы балансировать нагрузку и отдых, отталкиваясь от того, на какой неделе челленджа вы находитесь.

Неделя челленджа Время на подход Время на отдых Первая 20 секунд 30 секунд Вторая 30 секунд 20 секунд Третья 40 секунд 10 секунд Четвёртая Отдыхаем только после двух упражнений подряд 10 секунд

Не расстраивайтесь, если будете чувствовать усталость на первых порах. Это означает, что с каждым днём вы будете прогрессировать.

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Эффективный комплекс упражнений с планкой

Помните, что, выполняя каждое из 12 упражнений, линию тела нужно сохранять прямой, а мышцы пресса и ягодиц напряжёнными.

1. Планка с поворотом бёдер

Исходное положение: планка на локтях.

Поочерёдно опускайте бёдра максимально низко то в левую, то в правую сторону, но не касайтесь пола.

2. Планка с шагами назад

Исходное положение: планка на локтях.

Сделайте ногами столько маленьких шагов назад, сколько сможете — в среднем хватит 4-5. С помощью шагов вперёд вернитесь в исходное положение.

3. Планка с отведением ноги назад и сгибанием колена

Исходное положение: планка на прямых руках.

Плавно отведите одну ногу назад и слегка перенесите корпус в том же направлении. Затем подтяните её к животу, согнув в колене, и в этот же момент напрягите пресс. Вернитесь в исходное положение и повторите те же движения, только другой ногой.

Скорее всего, на этом упражнении вы уже почувствуете усталость. В таком случае не будьте строги к себе и отдохните чуть дольше, чем позволяет таймер. Если же запаса сил хватает на большее количество движений, то не стесняйтесь выполнить сверх нормы!

Фото: istockphoto.com

4. Планка с касанием пола носком

Исходное положение: планка на локтях.

Согнув левую ногу в колене, попытайтесь сверху, через другую ногу, коснуться носком пола с правой стороны. После выполните движение правой ногой. Кстати, если поначалу вы не сможете дотянуться до пола, не переживайте — это нормально. Со временем у вас начнёт получаться.

5. Планка «человек-паук»

Исходное положение: планка на прямых руках.

Подтяните одно колено как можно ближе к локтю сбоку. Вернитесь в исходное положение и выполните движение другой ногой. Во время этого упражнения старайтесь не наклонять корпус и не касаться ногой пола.

6. Планка с отведением ноги назад

Исходное положение: планка на локтях.

Медленно отведите одну ногу назад и в таком же плавном темпе опустите обратно. Повторите движение другой ногой.

Мы уже подошли к середине тренировки! Самое время напомнить себе, что у вас всё получится. Главное – не сдаваться.

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7. Альпинист

Исходное положение: планка на прямых руках.

Поочерёдно подтягивайте к животу колени, как будто вы взбираетесь в гору. Это упражнение выполняется в достаточно быстром темпе. Но если сил уже не хватает, то делайте более медленные движения.

8. Боковая планка с поворотом корпуса

Исходное положение: боковая планка с поднятой рукой.

Это упражнения даст вам немного восстановиться благодаря меньшей интенсивности. Дышите ровно и не забывайте про напряжённый пресс.

Из боковой бланки на левой руке медленно перейдите в обычную планку на локтях. После этого разверните корпус так, чтобы оказаться в боковой планке на правой руке и поднимите свободную руку вверх. Повторите движения, направляясь в другую сторону.

Фото: istockphoto.com

9. Планка с круговыми движениями корпуса

Исходное положение: планка на прямых руках.

Напрягите пресс и выполните круговые движения корпусом по часовой стрелке пять раз, а затем столько же против часовой. Не «рисуйте» маленькие круги: лучше делать упражнение медленно, но качественно. Не забывайте помогать себе руками и ногами.

10. Планка с разножкой и шагами вбок

Исходное положение: планка на локтях.

В прыжке разведите ноги в стороны. Также в прыжке вернитесь в исходное положение. Следите за ягодицами, они не должны проваливаться. Чтобы разнообразить упражнение, после нескольких разножек выполните поочерёдные вышагивания вбок то одной ногой, то другой, а затем вернитесь к прежнему темпу.

11. Переходы из верхней планки в нижнюю

Исходное положение: планка на локтях.

Из планки на локтях медленно, задействуя каждую руку поочерёдно, перейдите в планку на прямых руках. Потом таким же образом вернитесь в исходное положение.

12. Планка «птица-собака»

Исходное положение: планка на прямых руках.

Аккуратно вытяните вперёд левую руку, а правую ногу отведите назад. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите движение с другими рукой и ногой. Это упражнение требует усиленной работы мышц кора.

Кажется, вы осилили тренировку полностью! Кстати, подробную видео-инструкцию ко всем упражнениям можно посмотреть на Youtube-канале Хлои Тинг.