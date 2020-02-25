Виталий Раскалов взбирается на небоскрёбы, чтобы оказаться на вершине мира.

На высоте полёта. Необычные маршруты от руфера для экстремальных путешествий по планете

Экстрим — то, за чем гонятся многие путешественники. Правда, экстремальный отдых каждому представляется по-разному. Одним достаточно попробовать экзотическое блюдо на курорте, чтобы закрыть гештальт по щекотанию нервов на год вперёд. Другие же покоряют новые высоты, ездят по неизведанным местам, отваживаются на сумасшедшие поступки — и им этого мало.

Среди любителей экстрима имя Виталия Раскалова стало известным уже давно. В 2011 году, когда платформа YouTube ещё не добралась до пика популярности, видеоролики руфера набирали там миллионы просмотров. На протяжении нескольких лет он забирается на вершины высочайших зданий, мостов и других архитектурных сооружений разных стран, чтобы высказаться миру, утолить жажду адреналина и, конечно же, сделать десятки завораживающих снимков.

Травля и недопонимание. Как Виталий Раскалов стал руфером?

Виталий родился в небольшой украинской деревне в Черкасской области и всё детство провёл там. В 13 лет парень вместе с мамой переехал в Москву и постепенно стал проникаться атмосферой мегаполиса. По словам самого руфера, школьные времена оказались для него крайне трудными: он сталкивался с недопониманием со стороны сверстников, руганью учителей из-за плохого знания языка и даже травлей его как чужака, чьи интересы были непонятны в обществе.

С тех пор парень стремился реализоваться и показать окружающим, что он способен на многое. Поэтому в 17 лет он стал руфером — человеком, который забирается на крыши различных зданий. Тогда это увлечение носило юношеский посыл, но теперь явно вышло за рамки подросткового хобби.

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Какие известные сооружения уже покорил руфер?

Высотные здания, мосты и памятники Раскалов покорял не один, а с командой таких же смельчаков — on the roofs. Вместе они забирались на мост острова Русский, сталинскую высотку на Баррикадной, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, маяк Анива на Сахалине, Вотивкирхе в Вене и небоскрёб 70 Pine в Нью-Йорке.

Особое внимание руферы в своё время уделили странам Азии, ведь в них, пожалуй, находятся самые впечатляющие высотные мегаполисы в мире. Команда покорила вершины башен Сёньхин в Шэньчжэне, Лотте в Сеуле и Шанхайскую башню.

Самым отвязным приключением парней стало путешествие в Гонконг. Забравшись на местный небоскрёб, они взломали систему и загрузили на огромный рекламный баннер своё послание — «What’s up Hong Kong?».

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Погоня не за комфортом. Как путешествует Раскалов?

В последнее время Виталий немного отошёл от былого увлечения. Сейчас он путешествует не с целью покорить очередную высоту, а для того чтобы исследовать новые маршруты. Их львиную долю составляют места, которые абсолютно непопулярны среди туристов или вовсе для них недоступны.

Например, Раскалов побывал в горах Индонезии, в каньонах Дагестана, в заброшенном городе на архипелаге Шпицберген, на границе Таджикистана и Афганистана, у водопадов Исландии, в пустынях Монголии и даже прокатился на грузовом мавританском поезде длинною в 200 вагонов. В одном из интервью он вспоминал ту поездку в груде угля с радостью и иронией:

Мы залезли на поезд, легли спать, и я проснулся в восемь утра. Рассвет, мы едем – пустыня кругом, холмы, дюны, никого нет. И ты в поезде этом, весь чёрный. Думаешь – вот у меня незаурядная жизнь!

В 2017 году путешественнику удалость попасть на Байконур, а в 2019-м — на закрытую территорию Atacama Large Millimeter Array в чилийской пустыне Атакама. К комплексу радиотелескопов, которые наблюдают электромагнитное излучение, можно подобраться только с разрешения NASA.

Кажется, Виталий Раскалов относится к особому виду путешественников, для которых эмоции намного важнее комфорта. Верим, что таким людям в будущем откроется ещё больше неизведанных маршрутов, полных экстрима.