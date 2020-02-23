Ариана Омипи потратила шесть лет на то, чтобы лишний вес не возвращался.

Как блогер из Новой Зеландии сбросила 68 килограммов за год

Красивое, подтянутое тело — то, к чему в наше время стремятся многие мужчины и женщины. Но, к сожалению, не у всех хватает сил, чтобы решиться на кардинальные изменения. Более того, порой бывает куда труднее сохранить достигнутый результат. Чтобы замотивировать вас никогда не опускать руки, рассказываем историю девушки по имени Ариана Омипи. Блогер из Новой Зеландии на протяжении шести лет не отступала от борьбы с лишним весом и теперь радуется своему отражению в зеркале.

«Это съедало меня изнутри»: как девушка решилась на перемены?

Ещё будучи подростком, Ариана Омипи страдала от компульсивного переедания. В 2014 году девушка увидела на весах отметку в 126 килограммов и решила, что настала пора менять привычный уклад жизни.

Мои порции были бесконтрольно огромны. Я не ела вредную еду, но употребляла слишком много относительно здоровой. Я могла съесть три тарелки яичницы с беконом на завтрак.

С помощью правильного питания и различных диет Ариана потеряла половину своего веса за год. Параллельно она делилась успехами в своём «инстаграме»: каждый лайк и комментарий мотивировал блогера добиваться поставленной цели.

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Их не узнать. Как изменились лица девушек, похудевших на десятки килограммов Их пример доказывает, что лишний вес отражается не только на фигуре.

Возвращение лишнего веса и операция на желудок

К началу 2018 года лишний вес вернулся: Ариана набрала обратно 68 килограммов и поначалу скрывала это от подписчиков. Но девушка не сдалась. За последние 12 месяцев она вновь похудела — до 62 кг. Это стало возможным благодаря операции по удалению 90% растянутого желудка.

Сравните: за три недели до бариатрической операции я с трудом сбросила 7,5 кг, а за неделю после смогла похудеть на 6,2 кг! Это стало прорывом, ведь люди, которым удаётся избавиться от лишних килограммов, часто сталкиваются с новой проблемой – как их не вернуть.

Я худею. Сделать всё, чтобы похудеть и не набрать вес обратно. Это реально? Вести с полей для тех, кто не любит бег, любит сладкое и всё ещё не понимает, сколько надо пить воды в день, чтобы не отекать, как панда.

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Финальный рывок к идеальному телу

Безусловно, изменения не произошли сразу же после операции. Девушка потратила год на борьбу с лишним весом, регулярно занималась спортом и придерживалась здорового питания. Для Арианы это было тяжелое время, но она выстояла.

Сейчас Омипи вдохновляет сотни тысяч подписчиков на преображение. Блогер продолжает активно вести личную страницу в «Инстаграме», где делится с аудиторией полезными рецептами и тренировками.

Ариана отлично понимает тех, кому тяжело избавляться от лишних килограммов. Она на личном опыте убедилась, что сильно похудеть без внутренних переживаний и неприятных моментов не получится.

Изменения могут быть пугающими. Да, будет и обвисшая кожа, и состояние депрессии, и огромное желание отказаться от борьбы, и косые взгляды, но знаете, что страшнее всего? Позволить страху одержать верх! Поэтому не обращайте внимание на мнение окружающих, сосредоточьтесь на своём пути! А когда станете довольны собой, окружающие примут вас в новом амплуа, каким бы оно ни было.