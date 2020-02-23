Эти модели могут быть модными и долговечными одновременно.

Два в одном: 5 стильных и прочных пар кроссовок на все времена

Один из главных критериев, по которому мы обычно выбираем кроссовки, да и вообще любую обувь, — качество. Однако трудно найти «ту самую» пару, которая прослужит не один сезон и при этом внешне не будет напоминать грубые армейские ботинки. Именно поэтому вместе с нашими друзьями из Solemate делимся с вами подборкой стильных и в то же время долговечных моделей.

New Balance 574

Модель 574 — визитная карточка бренда. История этих кроссовок берёт начало в 80-х годах прошлого столетия. Бегун Дик Бердсли финишировал вторым в бостонском марафоне 1982 года именно в такой паре New Balance красного цвета.

Популярность модели легко объяснима. В ней сочетаются те качества и свойства, которые заставляют потребителей доверять компании уже не одно десятилетие. Мы говорим об удобстве, мягком материале, амортизации и стабилизации благодаря технологии ENCAP.

ENCAP — сокращение от английского слова encapsulation — герметизация. Термин обозначает обеспечение непроницаемости для жидкостей или газов.

Английский эмигрант Уильям Райли, основатель компании New Balance, в 1906 году перешёл от производства ортопедической обуви к созданию максимально удобных кроссовок для массовой аудитории. Его идея конструкции с опорой на три точки в области пятки стала тем самым «новым балансом». А источником вдохновения для англичанина послужила куриная лапка, которая также обладает тремя точками опоры.

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Saucony Jazz

Несмотря на то что это не самый популярный бренд в нашей стране, качеству его продукции можно только позавидовать. Saucony — один из старейших производителей обуви, который начал свою историю в 1898 году. Тогда открылся его первый завод в штате Пенсильвания на берегах реки Сакони-Крик. А в 1960-х американская компания даже производила обувь для астронавтов NASA. Это ли не показатель качества?

В 1981 году бренд выпустил модель Jazz, которая взорвала рынок беговых кроссовок и помогла Saucony заявить о себе и потеснить ведущих игроков. Её дизайн лаконичен. Единственная деталь, которая присутствует у этой модели, — изгибающаяся полоса с тремя отверстиями.

Asics Gel-Lyte III

Японское качество в сочетании с оригинальным азиатским стилем — всё это про классику в мире кроссовок в лице Asics Gel-Lyte III. Изначально модель была предназначена только для бега, однако с каждым годом её всё чаще стали носить в повседневной жизни.

Основные материалы Asics Gel-Lyte III — замша и кожа, которые сами по себе достаточно устойчивы к различным погодным условиям. Главной же особенностью пары является раздвоенный язычок, который не смещается при беге.

Сегодня модель известна во всём мире благодаря сочетанию комфорта, нетривиального дизайна и прочности. В такой обуви вы сможете долгое время выходить на пробежки в парке или просто прогуливаться по улицам города в любую погоду.

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Adidas Samba

Samba, несомненно, можно отнести к культовым моделям кроссовок не только бренда adidas, но и всей индустрии. Они появились ещё в 1950 году, однако мировое признание им удалось завоевать, лишь когда пара перешла с футбольного поля на футбольные «террасы». Так в Великобритании назывались трибуны на стадионах. Именно там зародилась мода кэжуалов — футбольных болельщиков Англии 70-х годов.

Модель была создана самим Ади Дасслером. Изначально она задумывалась как чисто футбольная, с фирменной прорезиненной подошвой, которая позволяла лучше контролировать мяч в плохих погодных условиях. Помимо этого, кроссовки идеально подходили для тренировок в помещениях и на лакированном паркете.

Благодаря оригинальному дизайну, функциональности и стойкости Samba стала мастхэвом не только для спортсменов, но и для всех модников и футбольных фанатов.

Nike Air Force 1 Low

Название легендарной модели дали в честь «борта номер один» — самолёта президента США. Первой парой линейки были Nike Air Force 1 High. Предназначались они для игроков в баскетбол: с расширенной подошвой для лучшей устойчивости, специальной подмёткой с концентрическими кругами для отличного сцепления с паркетом при разворотах, а также воздушной подушкой Air в пятке.

Только через 12 лет после релиза первой версии в продаже появились Nike Air Force 1 Low и Nike Air Force 1 Mid. Дизайнер Брюс Килгор взял за основу силуэта трекинговые ботинки, которые известны прочностью, практичностью и удобством.

Кроссовки линейки Nike Air Force 1 по праву можно назвать долговечными, ведь не каждая пара обуви сможет пройти проверку баскетбольной игрой с довольно агрессивными приёмами на паркете.