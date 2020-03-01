Имитация для веганов. Почему растительное мясо стоит дороже мраморной говядины

И может ли оно заменить её по вкусу?

С каждым годом вегетарианство и веганство всё увереннее закрепляют свои позиции среди фуд-трендов современности. Вместе с этими течениями на рынке появляются и новые продукты, которые справляются с несколькими задачами одновременно. Во-первых, они не содержат в себе ингредиентов животного происхождения, а во-вторых, питательные и вкусные.

Один из таких деликатесов — растительное мясо, которое уже обрело популярность в США. Оно не только выглядит как обыкновенное, но и поразительно похоже на него по вкусу. В апреле 2019 года такой продукт от известного производителя появился в России. Сначала его начали подавать в составе бургеров в ресторанах, а спустя полгода искусственные котлеты и сосиски попали на витрины продуктовых магазинов. Разбираемся, в чём плюсы и минусы веганского мяса и стоит ли оно своих денег.

Состав. В чём плюсы растительного мяса?

Безусловно, главным преимуществом веганского продукта является отсутсвие в нём ингредиентов животного происхождения. Производители с гордостью заявляют, что ни одна корова, свинья или курица не пострадали при производстве их мяса. При этом по вкусу его не отличишь от обычного. И мы не преувеличиваем.

Фото: istockphoto.com

Говорят, что однажды в Штатах произошёл интересный случай, связанный с новым веганским изобретением. Работники сети супермаркетов Whole Foods расфасовали искусственное мясо в упаковки от натурального. На протяжении нескольких недель покупатели не замечали подмены и не жаловались на качество и вкус продукта.

Всего в мире два наиболее крупных производителя растительного мяса: Impossible Burger и Beyond Meat. Первая компания использует в производстве соевый легоглобин. Этот растительный белок придаёт продукту мясной вкус и даже видимость крови. Также в состав входят кокосовое и рапсовое масло, наполнители и связующие вещества: пищевой крахмал, декстроза и др.

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Второй бренд уверяет, что при создании веганского мяса он не использует сою, глютен и ГМО. Главный ингредиент в их продукте — изолят горохового протеина. В составе также можно увидеть рапсовое и рафинированное кокосовое масла, ароматизаторы, красители и стабилизаторы.

Блогер и предводитель сообщества по кето, LCHF диетам и биохакингу Олена Исламкина в своём «инстаграме» разобрала состав продукта, который указывают на упаковке в магазине и не приводят на официальном сайте производителя. Оказалось, что не всё так гладко.

Олена: Здесь помимо рапсового масла прямого отжима и кокосового вдруг обнаруживается ещё и подсолнечное, которое обладает провоспалительными свойствами. В нём много Омега-6 жирных кислот. Неожиданно здесь обнаружился и мальтодекстрин — углевод, который обладает очень большим гликемическим индексом, то есть способностью поднимать уровень сахара в крови.

Фото: istockphoto.com

Весомый плюс такого мяса — положительное влияние на экологию. Не все знают, что именно животноводство выступает главным источником выбросов метана в атмосферу. Помимо этого, отрасль требует возделывания огромного количества полезных земель: примерно 30% от их общего числа на планете. Однако и веганское производство оставляет негативный экологический след. Ведь оно требует больше топлива и энергии.

Насколько калорийно веганское мясо?

По калорийности искусственный продукт ничем не отличается от натурального. В 100 граммах в среднем содержится 240-250 калорий — ровно столько же насчитывают в говядине и свинине. Но даже при одинаковой пищевой ценности соотношение БЖУ в веганском мясе другое. Оно богаче углеводами и сахарами и, к сожалению, не содержит полезных жиров. Белков в нём практически столько же.

Тем не менее такое мясо не считается канцерогенным. В нём больше натрия, железа, кальция, калия, витамина C и совсем нет холестерола.

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Научно не доказано. Чего опасаются медики?

Веганский продукт появился на рынке относительно недавно, поэтому главный минус синтетического мяса в том, что оно не до конца изучено. Есть предположения, что оно может выступить сильным аллергеном для некоторых групп людей.

Фото: istockphoto.com

Второй аргумент не в пользу растительного мяса — неполностью известные свойства соевого легоглобина. У него такая же структура, как и у других белков, но другая аминокислотная последовательность. Медики опасаются, что это может привести к непредвиденным последствиям.

Сколько стоит растительное мясо в России?

Вероятно, самый щекотливый вопрос на тему веганского мяса. В России продукт стоит непростительно дорого. Икусстевенные котлеты и сосиски можно найти на прилавках по цене, которая превышает стоимость даже самого премиального натурального мяса.

Котлеты Beyond Burger продаются в упаковке по 227 граммов и стоят 850 рублей. Это значит, что за килограмм вы заплатите 3740 рублей. А за килограммовую пачку таких же сосисок — 3790 рублей. Становится понятно, почему многие считают, что быть веганом в нашей стране крайне обременительно.

Вероятно, растительному мясу только предстоит набирать популярность среди российских потребителей. Но есть и другая сторона медали. Те, кто решился стать строгим веганом или вегетарианцем, чаще всего не гонятся за тем, чтобы как можно правдоподобнее заменить мясо по вкусу. Они перешли на растительное питание в целях очистить организм, не вредить животным и экологии. А значит, могут побаловать себя новым продуктом, но вряд ли будут включать его в ежедневное меню.