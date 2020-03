Гид по Евро-2020. Что посмотреть в Мюнхене и как сделать это абсолютно бесплатно?

Уже летом этого года состоится феноменальное событие в мире футбола — Евро-2020. Чемпионат планируют провести на территории 12 европейских городов в 11 странах. Надеемся, что на судьбу долгожданного первенства не повлияет сложившаяся в мире ситуация и многие болельщики смогут отправиться за границу, чтобы увидеть захватывающие моменты матчей своими глазами. Для кого-то этот опыт поездки за рубеж окажется первым. Мы уже узнали довольно много об интересных местах Европы и готовы поделиться опытом, чтобы сделать путешествия болельщиков одновременно крутыми и экономными.

А вы знали это о Мюнхене?

В Мюнхене пройдут три матча группы F, а также игра в четвертьфинале на чемпионате Европы. Город по совместительству стал одним из мест, в которых побывали участники проекта прошлых лет. Он насчитывает тысячелетнюю историю и славится богатым футбольным прошлым. А вы слышали об этом?

Мюнхен — южный город Германии и столица Баварии. Его территория богата культурными достопримечательностями прошлых веков. В настоящее время он считается крупным промышленным и исследовательским центром, а также ИТ-столицей.

Мюнхен — это малая родина автомобилей BMW.

Мюнхен считается пивной столицей Германии, в которой располагаются крупнейшие пивоварни страны. Ежегодно в нём проходит известный фестиваль Октоберфест, на котором можно встретить спортсменов с мировым именем. А пивных ресторанов на улицах города — несчитанное множество.

Для любителей футбола Мюнхен, в первую очередь, ассоциируется с «Баварией» — самым известным и титулованным немецким клубом. Он занял третье место в списке лучших футбольных команд XX века по версии ФИФА.

Существует целое понятие — «мюнхенское дерби». Так местные называют принципиальное противостояние команд «Бавария» и «Мюнхен-1860». Последний матч между клубами состоялся на Кубке Германии в 2008 году.

Где будут проходить матчи Евро и как до них добраться?

Матчи грядущего чемпионата Европы будут проходить на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Его максимальная вместимость — 75 тыс. зрителей. Многие жители называют конструкцию летающей тарелкой, автопокрышкой и даже бубликом, ведь стадион выполнен в виде округлой чаши, покрытой ромбовыми подушками.

К сожалению, «Альянц Арена» находится достаточно далеко от исторического центра Мюнхена, поэтому вариант пешей прогулки лучше сразу же исключить в пользу более быстрых маршрутов.

Поездка на метро. Если вы стартуете с центральной площади Марии или, как её зовут местные, Мариенплац, то вам нужно спуститься в метро на станцию с таким же названием. Следует сесть на синюю линию U6 и около получаса проехать до станции Fröttmaning — она будет предпоследней перед конечной остановкой. После выхода из метро вам останется пройти 1,4 километра пешком. Это займёт 17 минут.

Поездка на автобусе. Рядом с «Альянц Ареной» останавливаются автобусы под номерами 140, 181 и 188. Однако не все они ходят из центра, так что придётся делать пересадки. Такой маршрут займёт более часа.

Экспресс-гид по Мюнхену: основные достопримечательности

Как мы уже говорили, Мюнхен полон достопримечательностей. Мы подобрали пять мест, которые, на наш взгляд, нужно обязательно посетить, если вы окажетесь в столице Баварии.

Новая ратуша на Мариенплатц

В ней по сей деть заседают городские власти Мюнхена. Туристов она привлекает эффектным неоготическим дизайном и, конечно же, стометровым фасадом. С него можно сделать отличное селфи с видом на целый город свысока.

Цена входного билета: € 3 для взрослого, € 1,5 для детей.

Музей BMW

Настоящий мастхэв для фанатов автомобилей. В залах музея представлены модели машин, мотоциклов и двигателей всех этапов развития бренда. Кстати, само здание находится рядом с действующей штаб-квартирой BMW.

Цена входного билета: € 10.

Баварская государственная опера

Если вдруг после футбольного матча вы как никогда захотите приобщиться к искусству, то поход в оперу придётся вам по вкусу. В её стенах играет один из самых уважаемых оркестров мира.

Цена входного билета: от € 15 до 180.

Хофбройхаус

Это одна из древнейших пивоварен мира, в которой работает самая большая пивная. По последним сведениям, залы заведения могут вместить в себя целых 4,5 тыс. посетителей!

Средний чек: зависит от вашей любви к пивным напиткам.

Der Pschorr на рынке Виктуалиенмаркт

Судя по отзывам путешественников, это идеальное место с местной кухней. Если вы приехали в Мюнхен, обязательно попробуйте разные виды сосисок и колбасок, особенно белые! А по пути в ресторан можно заглянуть на колоритный продовольственный рынок.

Средний чек: € 10.

Чем заняться в Мюнхене абсолютно бесплатно?

Если вам надоели затёртые до дыр туристические маршруты и хочется заняться чем-то более креативным в свободное от матчей время, то мы можем вас обрадовать. Участники большого тревел-проекта Red Bull Can You Make It команда Siberian Team — смелые ребята, которые уже прошли испытания во многих точках Европы. Они на личном опыте знают, как сделать путешествие в Мюнхен оригинальным и совершенно незатратным. И вот их главные советы.

Ходите пешком

Да, это абсолютно банальный совет, но он того стоит. Так вы можете, сами того не подозревая, наткнуться на атмосферные бары, парки и скверы, о которых не расскажут в путеводителе.

Загляните в Олимпийский парк

Он был построен специально к летним Играм 1972 года и гулять по нему — одно удовольствие, причём бесплатное. Однако чтобы попасть на 291-метровую башню или на стадион, придётся заплатить. Хотя ребята из Siberian Team утверждают, что на ледовую арену им удалось пройти, не оставив ни одного евро, и к тому же свободно почистить там зубы.

Устройте пикник в Английском саду

Летом в этом месте всё вокруг зелёное и цветущее, поэтому жители города и туристы приходят на лужайки позагорать, устроить ланч или просто подремать в тени деревьев.

Повеселитесь вечером на Королевской площади

Она располагается недалеко от вокзала, между тремя большими зданиями. Каждый вечер прямо на широкой лестнице собирается молодёжь и воссоздаёт на улице атмосферу доброго фильма. Парни и девушки исполняют парные танцы на площадке и поют.

Как разнообразить поездку в столицу Баварии?

Иногда кажется, что многие европейские города изучены туристами от и до и в них не увидишь ничего сверх нового, кроме интригующих моментов на футбольном поле. Но, на самом деле, каждую поездку можно с лёгкостью разнообразить и внести в неё что-то своё. Например, придумав себе личный челлендж.

Делимся с вами чек-листом для отдыха в немецкой столице. Возможно, именно эти смелые испытания, выпавшие на долю участников, сделают вашу поездку в Мюнхен действительно незабываемой.