Слепой альпинист покорил Эверест. А затем ещё шесть самых высоких вершин континентов

История Эрика Вайхенмайера, которая говорит о том, что нет ничего невозможного.

Эрик Вайхенмайер ещё в школе пережил то, что может сломать даже взрослого человека. В 13 лет он полностью ослеп, и только спорт помог ему справиться с трудностями и не впасть в депрессию. Эрику удалось стать первым слепым альпинистом, покорившим самые высокие горы каждого континента.

Однако это не единственное его достижение, а точнее, это только начало полной адреналина жизни. Рассказываем об удивительной истории альпиниста Эрика Вайхенмайера.

Когда я взобрался на Эверест, то руководитель экспедиции сказал мне: «Ты должен сделать так, чтобы это восхождение не стало твоим главным достижением». Я воспринял этот совет серьёзно.

Найти себя: как Вайхенмайер решил заняться альпинизмом?

Эрик родился в 1968 году в городе Принстоне, штат Нью-Джерси, в обеспеченной американской семье. В три года ему диагностировали врожденный дефект сетчатки глаза, и к 11 годам мальчику было суждено полностью потерять зрение. Принять случившееся было непросто: Эрик ломал трости, отказывался от собаки-поводыря и не хотел ездить на школьном автобусе для инвалидов. Попыткой отвлечься были неумелые занятия футболом, но и они не помогли, а только усугубили депрессию мальчика. После неудачного опыта в спорте, Эрик забросил тренировки. И именно это решение кардинально изменило его жизнь, ведь тогда он понял, что не может жить без спорта.



Теперь каждый его день его начинался с пробежки в парке, занятий вольной борьбой и другими активными видами спорта. С борьбой у мальчика складывалось всё как нельзя лучше. Он стал капитаном школьной команды, вошёл в сборную штата и выступил на национальном первенстве.



В средней школе Вайхенмайер потерял свою мать в автомобильной катастрофе. После её смерти отец взял его и братьев в поездку в Перу, чтобы сплотить семью и помочь преодолеть трудности. Это семейное приключение, включавшее в себя поход на 14 тыс. футов, положило начало традиции ежегодных путешествий в отдалённые уголки мира и подпитывало любовь к альпинистской жизни.

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Покорение вершин: подъёмы на высочайшие горы

Слепота заставила меня осознать, что я не собираюсь быть великим бейсболистом или баскетболистом, так что это немного ограничивает мои возможности. Скалолазание было тем, во что я влюбился.

Скалолазание открыло для Эрика дверь в мир приключений, а также вдохновило попробовать себя в прыжках с парашютом, парапланеризме, катании на лыжах и ледолазании. Крепкое телосложение позволяло Вайхенмайеру испытать себя в различных видах спортивного туризма. В 1991 году он был на Памире, а через два года пересёк ледник Батура – один из крупнейших ледников мира площадью 285 квадратных километров и высотой 2540 метров.

В 1995 году Эрик поднялся на гору Денали на Аляске. В автобиографии он вспоминает самую трудную часть восхождения — это было расстояние от 4267 до 4876 метров – в этот момент Эрик боялся, что совершает ужасную ошибку.

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Мне казалось, что рюкзак сдавливает мне позвоночник и внутренние органы, а лямки не дают дышать. Я думал о том, как далеко смогу пройти, прежде чем упаду.

Так началась знаменитая серия подъёмов на самые высокие вершины мира. Через два года он покорил Килиманджаро, а ещё через два взошёл на Аконкагуа. Причём в первый раз вершина в Южной Америке не поддалась альпинисту, поэтому ему пришлось предпринимать вторую и уже удачную попытку.

Начало века Эрик открыл покорением пика Винсон в Антарктиде, который имеет высоту в 4892 метра над уровнем моря. От мороза в 45 градусов сводило ноги, синели губы, но альпинист всё же достиг вершины.

Эрик объясняет свою любовь к скалолазанию так:

Многие люди говорят, что идут в горы из-за красивых видов. Всё это чушь. Не поэтому люди идут в горы. Вы не будете терпеть лишения в течение трёх месяцев только лишь из-за красивой картины. Я думаю, человек идёт в горы по другим причинам: для преодоления себя, за обретением смысла жизни, ради чувства товарищества.

Самым знаменитым подъёмом из всей серии считается, конечно, восхождение на Эверест. Вайхенмайер в 2001 году поднялся на высочайшую вершину мира, что сделало его звездой. На следующий год его даже пригласили завершить эстафету Олимпийского огня и зажечь факел на зимних Паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

После Эвереста он достиг вершины Эльбруса, а в 2008 году поднялся на пирамиду Карстенса на острове Новая Гвинея. Это достижение завершило круг в путешествии, которое началось в 1995 году. Ему понадобилось 13 лет, чтобы покорить семь самых высоких вершин каждого континента.

Это ещё не конец: в чём ещё отличился Эрик Вайхенмайер?

Свободное от восхождений время Эрик проводит не менее активно. С 1998 года он занимается велосипедным спортом, который начался с поездки в 1736 километров с отцом по Вьетнаму. Позже он стал участвовать в велогонках и преодолевал всё большие расстояния.

В 2002 Эрик стал первым слепым парапланеристом-одиночкой и не остановился на одном полёте. В его багаже их более 50. По его словам, самое сложное в этом — приземление, поэтому к его ноге привязана верёвка с колокольчиком, которая цепляется за землю и звук сообщает, что время опускаться вниз.

В сентябре 2014 года Эрик преодолел на каяке Гранд-Каньон длиной более 450 километров.

Водовороты сбивают с пути, тебя начинает тянуть ко дну, когда меньше всего этого ждёшь. Чувствовал себя как на поле битвы. Теперь мне снится, что я в каяке, у меня нет помощника и я лечу по сумасшедшему речному порогу.

Сейчас Эрик Вайхенмайер занимается популяризацией спорта, пишет книги и мотивирует людей преодолевать жизненные барьеры.

Мы все сталкиваемся с препятствиями, которые могут сбить нас с ног. Но мы способны пробиваться сквозь них и жить жизнью, наполненной смыслом. Мы все хотим этого для себя, своей семьи и окружающих.

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