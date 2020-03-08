К весне готова. Эффективная женская тренировка для подтянутого тела

Упражнения в зале, которые помогут привести себя в форму за максимально короткий срок.

В честь Международного женского дня и приближающегося тёплого времени года девушкам как никогда хочется выглядеть идеально. Чаще всего надежды возлагаются на мастеров в салонах красоты, ограничения в питании и спорт. И если в первом и втором случае всё исключительно индивидуально, то в третьем мы вместе с тренером Black Star Fitness Руфь Душкиной смогли подобрать универсальную формулу. Делимся с вами комплексом из самых эффективных упражнений в зале, которые точно помогут привести себя в форму.

Приседания с гантелью

Задействует и ягодицы, и заднюю, и переднюю, и внутреннюю поверхности бедра.



Исходное положение: спина прямая, лопатки приведены и опущены. Вес перед собой, широкая постановка ног, носки в стороны.

Выполняем приседания. Колени тоже смотрят в стороны по направлению к носку. Пресс во время всего упражнения должен быть напряжен. Приседаем до параллели с полом. Встаём и больше давим при этом на пятки.

Старайтесь избегать при этом основных ошибок: спина сгорблена, пресс расслаблен, если вы приседаете слишком низко, может подкручиваться таз.

Повторения рассчитываются индивидуально. В среднем – 15-20 повторений в 3-4 подхода.

Отведение ноги назад в тренажёре

При правильном выполнении задействует ягодицы.

Исходное положение: встать на середину свода стопы, ближе к пятке, носок и колено неопорной ноги отвести в сторону. Обязательно нужно держать таз, чтобы правильно подключалась ягодица и нагрузка не переходила на поясницу.

Напрягаем пресс. Отводим ногу назад и делаем короткие движения. Сильно уводить ногу вперёд не стоит, чтобы не подключалась передняя поверхность бедра. Делаем это упражнение в 3 подхода по 15-20 повторений.

Ягодичный мост в тренажёре

Одно из лучших упражнений на ягодицы.

Исходное положение: сидя в тренажёре с застёгнутым поясом. Упражнение можно сделать с разной постановкой ног, это зависит от строения тела. Но в основном – широкая постановка ног, носки и колени в стороны. Можно попробовать по-разному поставить стопы и посмотреть, в каком случае лучше чувствуются ягодицы.

Во время выполнения упражнения опускаемся вниз, напрягаем ягодицы по достижении конечной точки, выталкиваемся и тоже сжимаем ягодицы. Во время упражнения не заваливаем колени внутрь, не прогибаем поясницу. Мы должны выполнять его с ровным корпусом. Делаем по 25 повторений при трёх подходах.

Сгибание голени в тренажёре сидя

Задействует заднюю поверхность бедра.

Исходное положение: сидя ровно, сводим лопатки, при этом напрягаем пресс. Можно слегка держаться за тренажёр, чтобы не прогибалась поясница.

Голень сгибаем практически до конца, разгибаем и оставляем мышцы в напряжении. Валик и спинка должны быть выстроены так, чтобы колено было напротив оси. Это упражнение выполняем по 20 повторений на три подхода.

Отведение бедра в тренажёре

Задействована средняя ягодичная мышца.

Исходное положение: есть несколько вариантов выполнения этого упражнения – можно облокотиться на спинку, можно наклонить корпус вперёд, но при этом держать спину ровно. Пресс напряжён. Колено должно располагаться напротив оси.

Отводим бёдра в сторону и медленно сводим. Оставляем мышцы в напряжении и не кладём пластины до конца. Выполняем упражнение по 25-30 повторений на три подхода.

Приведение бедра в тренажёре

Задействована внутренняя поверхность бедра.

Исходное положение: сидя, спина ровная. Важно не прогибать поясницу.

Плавно сводим и разводим бёдра. Можно делать по 25-30 повторений на три подхода с небольшим весом.

Упражнение на пресс: колени к груди в тренажёре

Задействован пресс. Во многих упражнениях он участвует как стабилизатор, поэтому тренировку можно завершить именно такой нагрузкой.

Исходное положение: упражнение можно выполнять по-разному. В этом варианте – цепляемся за подушечку тренажёра носками, колени ставим выше.

Поднимаем колени к груди. Напрягаем при этом пресс и максимально его скручиваем, но сильно не округляем спину. Опускаем колени обратно. Выполняем упражнение до максимума.

Планка

При правильном выполнении упражнения задействованы практически все мышцы.

Исходное положение: стоя на предплечьях, которые должны быть параллельны друг другу.

Напрягаем пресс, не прогибаемся в пояснице, не поднимаем высоко, но и не опускаем таз. Держим такое положение, чтобы визуально тело было параллельно полу. Лопатки приводим и опускаем плечи. Ногами, предплечьями и лопатками как будто раздвигаем пол. Это упражнение хорошо делать в завершение тренировки. Выполняем по три подхода на максимальное время.